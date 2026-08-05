Aukšto slėgio plovykla HD 13/18-4St
Naudojimas be rūpesčių, nepriekaištingas saugumas ir tvirtumas – tai galingas stacionarus šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys, sukuriantis 1300 l/h srautą ir 180 barų slėgį.
Šis įspūdingas stacionarus šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys, į kurį paduodamo vandens temperatūra gali siekti iki 60 °C, gali pasigirti 1300 l/h srautu ir 180 barų darbiniu slėgiu. Dėl didelio našumo įrenginį galima naudoti nuolat sunkiomis darbo sąlygomis, pavyzdžiui, žemės ūkio ar pramonės sektoriuose. Tvirtas korpusas ir rėmas, pagaminti iš milteliniu būdu dažyto plieno, stabilus siurblys su alkūniniu velenu ir žalvarine cilindro galvute ir 4 polių mažo greičio vandeniu aušinamas elektros variklis užtikrina įrenginio patvarumą ir ilgą tarnavimo laiką. Įrenginyje taip pat yra integruotas vandens rezervuaras su apsauga nuo veikimo be vandens ir tuščios talpyklos indikatoriumi. Ploviklis tiekiamas per specialų įvadą su dozavimo vožtuvu, o apie tuščią ploviklio talpyklą taip pat praneša indikatorius. Įrenginys valdomas dideliu sukamuoju jungikliu, sukurtu taip, kad jį būtų kuo patogiau naudoti, o montavimo ir priežiūros darbus galima atlikti ypač greitai. Priedai kartu su įrenginiu netiekiami, tačiau juos galima pasirinkti atskirai pagal kiekvieną naudojimo paskirtį. Siūloma įsigyti slėgio matuoklį ir laikmatį, antrąjį ploviklio įleidimo įvadą, automatinio slėgio mažinimo įtaisą ir nuotolinio valdymo įrenginius.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir tvirtasTvirtas alkūninio veleno siurblys su žalvarine cilindro galva ir aukštos kokybės medžiagomis užtikrina ilgaamžiškumą. Galingas, 4 polių mažų apsukų elektros variklis.
Aukštos kokybės įrangaPloviklio dozavimo blokas įsiurbimo pusėje. Vandens rezervuaras su plūdiniu vožtuvu ir apsauga nuo veikimo be vandens. Paruoštas nuotolinio valdymo įrenginiams prijungti.
Elektroninės priežiūros sistema, užtikrinanti saugesnį darbą.Išsijungia nuotėkio arba fazės gedimo atveju. Automatinis išsijungimas dėl per mažos arba per didelės įtampos. LED lemputės rodo parengtį naudoti, vandens trūkumą ir aptarnavimo intervalą.
Paprasta naudoti
- Tik vienas sukamasis jungiklis visoms funkcijoms garantuoja paprastą naudojimą, nereikia jokių ilgų mokymų.
- Praktiškas klaidų rodymas iš karto informuoja naudotojus ir taupo laiką.
- Ypač patogu naudoti dėl suprantamų simbolių. Nebereikia daug laiko reikalaujančio instruktažo.
Paprasta priežiūra ir labai lengvas aptarnavimas
- Lengva prieiga prie serviso ir priežiūros komponentų.
- Visapusiškos techninės priežiūros tinklas, kurį sudaro aukštos kvalifikacijos techninės priežiūros specialistai.
- LED lemputės rodo svarbius pranešimus apie eksploatacinę būseną
Integruotas didelis vandens filtras
- Didelis smulkusis vandens filtras optimaliai siurblio apsaugai.
- Saugo visus aukšto slėgio komponentus
- Lengvai pasiekiamas, lengvai valomas.
Dėl tvirtos konstrukcijos įrenginys puikiai tinka naudoti darbams sudėtingomis sąlygomis
- Skirtas kasdieniniam naudojimui
- Gali būti naudojamas sunkiomis darbo sąlygomis.
- Tvirtas, patvarus ir patikimas įrenginys
Didelis priedų ir papildomų įtaisų pasirinkimas.
Greitai paruošiamas darbui bet kuriuo metu
- Galimas vienu mygtuko paspaudimu, be laiko nustatymo galimybės ir gabenant mobilias mašinas.
- Įrenginys visada paruoštas darbui, kad būtų maksimaliai našus ir lankstus.
- Siurblys įsijungia, kai tik įjungiamas paleidimo pistoletas, leidžiantis patogiai dirbti iš bet kurio tiekimo taško.
Vandens srauto reguliatorius
- Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti ant pistoleto.
- Pritakomas įvairiose situacijose
- Universalus ir lankstus panaudojimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|700 - 1300
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|240 / 24
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Galingumas (kW)
|8,8
|Apsauga (A)
|16
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|1″
|Naudotojų kiekis
|1
|Mobilumas
|Stacionarus
|Svoris (su priedais) (kg)
|81
|Svoris (su pakuote) (kg)
|90,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|800 x 605 x 600
Komplektacija
- Vandens srauto reguliatorius
- Padidintos galios antgalis
- Rėmas ir dangtis: Plienas dengtas milteliniu būdu
- Pasiruošęs srauto reguliavimui
- su integruota valymo priemonės dalinimo sistema
Įranga
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
- Sausos eigos apsauga
- Didelis smulkaus tinklelio vandens filtras
- Saugojimo rezervuaras su plūdiniu vožtuvu
- Paruoštas nuotoliniam valdymui
- RM1 dozavimas
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- Alyvos matuoklė
- Vandeniu aušinamas variklis
Pritaikymo sritys
- Valymo darbams ir užduotims maisto perdirbimo pramonėje
- Transporto priemonių ir įrenginių valymas automobilių, pramonės ir žemės ūkio sektoriuose
- Universalus pritaikymas pramoninėje aplinkoje, pvz., gamybinėms patalpoms valyti
- Gyvulių tvartų valymas žemės ūkyje
- Idealiai tinka naudoti maisto ir chemijos pramonėje
- Transporto priemonių valymas aukštu slėgiu
- Idealiai tinka automobilių dirbtuvėms, automobilių nuomos įmonėms, automobilių plovimo centrams, statybos paslaugų rangovams, prekybos specialistams, mažoms statybos įmonėms, mažiems garažams, ūkiams ir kt.
- Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
- Žemės ūkis
- Pramonėje
Priedai
Valymo priemonės
HD 13/18-4St atsarginės dalys
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