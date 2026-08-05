Aukšto slėgio plovykla HD 8/18-4 St
Lengvai valdomas, tvirtas ir galingas: stacionarus šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys, sukuriantis 800 l/h vandens srautą ir 180 barų slėgį, skirtas naudoti nuolat sudėtingomis darbo sąlygomis.
Mūsų stacionarus šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys, skirtas nuolat eksploatuoti sunkiomis darbo sąlygomis, gali būti naudojamas, kai paduodamo vandens temperatūra siekia iki 60 °C. 180 barų slėgis ir 800 l/h srautas idealiai tinka mašinoms ar gamybos įrangai valyti. Įrenginio širdis – tvirtas siurblys su alkūniniu velenu ir žalvarine cilindro galvute ir 4 polių mažo greičio elektros variklis. Ilgaamžiškumo jam suteikia patvarus korpusas ir rėmas, pagaminti iš milteliniu būdu dažyto plieno. Įrenginyje yra ploviklio įleidimo įvadas su dozavimo vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi bei vandens rezervuaras su apsauga nuo veikimo be vandens. Taip pat įrengtas indikatorius, parodantis, jei rezervuaras ištuštėja. Saugų eksploatavimą užtikrina elektroninės stebėsenos funkcija, naudotojui pranešama apie klaidas ir techninės priežiūros intervalus. Didelis sukamasis jungiklis palengvina įrenginio naudojimą, be to, įrengimo ir priežiūros procesas taip pat buvo suprojektuoti atsižvelgiant į patogumą naudotojui. Kartu siūlomas platus priedų asortimentas, tokių kaip laikmačiai, nuotolinio valdymo įrenginiai ar automatinio slėgio mažinimo įtaisas. Šie priedai nėra įtraukti į tiekiamą komplektą ir gali būti pasirenkami atskirai, pagal kiekvieną naudojimo paskirtį.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir tvirtas4 polių vandeniu aušinamas elektros variklis. Tvirtas alkūninio veleno siurblys su žalvarine cilindro galva ir aukštos kokybės medžiagomis užtikrina ilgaamžiškumą. Patikimas, patvarus ir našus Kärcher alkūninio veleno siurblys užtikrina optimalų slėgį.
Aukštos kokybės įrangaVandens rezervuaras su plūdiniu vožtuvu ir apsauga nuo veikimo be vandens. Tvirtas korpusas ir rėmas pagaminti iš milteliniu būdu dažyto plieno. Paruoštas nuotolinio valdymo įrenginiams prijungti.
Paprasta naudotiTik vienas sukamasis jungiklis visoms funkcijoms garantuoja paprastą naudojimą, nereikia jokių ilgų mokymų. Praktiškas klaidų rodymas iš karto informuoja naudotojus ir taupo laiką. Intuityviai suprantami simboliai ir valdymo pultas su aiškiai išdėstytais prietaisais, kad būtų lengviau perprasti įrenginį ir užtikrinti didesnį produktyvumą.
Tvirta konstrukcija sudėtingoms darbo sąlygoms
- Ilgesnis tarnavimo laikas, mažesnis priežiūros poreikis ir mažesnės išlaidos. Idealiai tinka pramoniniam naudojimui.
- Skirtas kasdieniniam naudojimui
- Ilgaamžis, patvarus labai ergonomiškas įrenginys
Valymo priemonės įsiurbimo ir dozavimo sistema užtikrina dar geresnius valymo rezultatus
- Ploviklio įleidimo įvadas su vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi.
- Ploviklio dozavimo blokas įsiurbimo pusėje.
- Galima įsigyti ploviklio įleidimo įvadą su vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi
Tankaus tinklelio vandens filtras.
- Didelis smulkusis vandens filtras optimaliai siurblio apsaugai.
- Lengvai pasiekiamas, lengvai valomas.
- Saugo visus aukšto slėgio komponentus
Elektroninės priežiūros sistema, užtikrinanti saugesnį darbą.
- Apsaugo siurblį nuo sausosios eigos.
- Išsijungia nuotėkio arba fazės gedimo atveju.
- Apsauga nuo pernelyg didelės ir per žemos įtampos.
Indikatorius: klaidų kodai, eksploatacinė būsena, techninės priežiūros intervalai
- Lengva prieiga prie serviso ir priežiūros komponentų.
- Visapusiškos techninės priežiūros tinklas, kurį sudaro aukštos kvalifikacijos techninės priežiūros specialistai.
Greitai paruošiamas darbui bet kuriuo metu
- Galimas vienu mygtuko paspaudimu, be laiko nustatymo galimybės ir gabenant mobilias mašinas.
- Siurblys įsijungia, kai tik įjungiamas paleidimo pistoletas, leidžiantis patogiai dirbti iš bet kurio tiekimo taško.
- Įrenginys visada paruoštas darbui, kad būtų maksimaliai našus ir lankstus.
Visuomet lankstus dėka greito modifikavimo galimybių
- Galima papildomai įsigyti laikmatį ir slėgio matuoklį, taip pat automatinio slėgio mažinimo įtaisą, kad būtų apsaugoti priedai ir vamzdžiai.
- Galima įsigyti antrąjį ploviklio įleidimo įvadą su tuščios talpyklos indikatoriumi ir dozavimo vožtuvu.
- Įrenginį taip pat galima valdyti nuotolinio valdymo pultu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 800
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|180 / 18
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|240 / 24
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Galingumas (kW)
|5,5
|Apsauga (A)
|16
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|1″
|Naudotojų kiekis
|1
|Mobilumas
|Stacionarus
|Svoris (su priedais) (kg)
|68
|Svoris (su pakuote) (kg)
|77,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|800 x 605 x 600
Komplektacija
- Vandens srauto reguliatorius
- Padidintos galios antgalis
- Rėmas ir dangtis: Plienas dengtas milteliniu būdu
- Pasiruošęs srauto reguliavimui
- su integruota valymo priemonės dalinimo sistema
Įranga
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
- Sausos eigos apsauga
- Didelis smulkaus tinklelio vandens filtras
- Saugojimo rezervuaras su plūdiniu vožtuvu
- Paruoštas nuotoliniam valdymui
- RM1 dozavimas
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- Alyvos matuoklė
- Vandeniu aušinamas variklis
Pritaikymo sritys
- Mašinoms ir transporto priemonėms valyti
- Žemės ūkis
- Universalus pritaikymas pramoninėje aplinkoje, pvz., gamybinėms patalpoms valyti
- Idealiai tinka automobilių dirbtuvėms, automobilių nuomos įmonėms, automobilių plovimo centrams, statybos paslaugų rangovams, prekybos specialistams, mažoms statybos įmonėms, mažiems garažams, ūkiams ir kt.
- Pramonėje
- Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
- Gyvulių tvartų valymas žemės ūkyje
- Tinka naudoti maisto ir chemijos pramonėje
- Idealiai tinka automobilių salonams, automobilių nuomos įmonėms ir degalinėms
- Viešosios paslaugos
Priedai
Valymo priemonės
HD 8/18-4 St atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.