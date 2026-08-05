Aukšto slėgio plovykla HD 8/18-4St H
Stacionarus aukšto slėgio plovimo įrenginys su tvirtu rėmu ir korpusu, pagamintu iš nerūdijančio plieno. Tai galia, 800 l/h srautas ir 180 barų slėgis, aukštos kokybės įranga ir didelis darbo saugumas.
Tvirtas, galingas ir lengvai valdomas – šis stacionarus šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys, į kurį gali būti paduodamas iki 85 °C temperatūros vanduo, su pažangiu slėgio siurbliu idealiai tinka nuolat naudoti maisto pramonėje. Jis daro įspūdį savo 800 l/h srautu ir 180 barų slėgiu. Aukšto slėgio plovimo įrenginyje yra numatyta vandens rezervuaro apsauga nuo kalkių, kurią užtikrina tuščios talpyklos indikatorius, ir apsauga nuo veikimo be vandens. Taip pat jame yra įrengtas ploviklio įleidimo įvadas su dozavimo vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi. Įrenginys stebina savo ilgaamžiškumu, kurį užtikrina tvirtas siurblys su alkūniniu velenu ir žalvarine cilindro galvute bei patvarus nerūdijančio plieno rėmas ir korpusas. 4 polių mažo greičio elektros variklis garantuoja ilgą tarnavimo laiką, o elektroninė stebėsena – saugią eksploataciją. Dėl didelio sukamojo jungiklio įrenginio valdymas išties nesukelia jokių rūpesčių, o įrengimo ir priežiūros procesas yra paprastas ir patogus naudotojui. Įrenginys tiekiamas be priedų, juos galima pasirinkti atskirai pritaikant įrenginį bet kuriai naudojimo vietai. Siūloma įsigyti slėgio matuoklį, laikmatį, antrąjį ploviklio įleidimoįvadą, automatinio slėgio mažinimo įtaisą ir įvairius nuotolinio valdymo įrenginius.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės įrangaVandens rezervuaras su vožtuvu, apsauga nuo kalkių ir veikimo be vandens. Ypač tvirtas nerūdijančio plieno rėmas ir korpusas. Įrenginį taip pat galima valdyti nuotolinio valdymo pultu.
Patvarus ir tvirtasTvirtas alkūninio veleno siurblys su žalvarine cilindro galva ir aukštos kokybės medžiagomis užtikrina ilgaamžiškumą. Patikimas, patvarus ir našus Kärcher alkūninio veleno siurblys užtikrina optimalų slėgį. 4 polių, lėtas, oru aušinamas elektros variklis.
Patogus naudoti.Tik vienas sukamasis jungiklis visoms funkcijoms garantuoja paprastą naudojimą, nereikia jokių ilgų mokymų. Ypač patogu naudoti dėl suprantamų simbolių. Nebereikia daug laiko reikalaujančio instruktažo. LED lemputės rodo parengtį naudoti, vandens trūkumą ir aptarnavimo intervalą.
Dėl tvirtos konstrukcijos įrenginys puikiai tinka naudoti darbams sudėtingomis sąlygomis
- Tinka kasdieniam naudojimui.
- Ilgaamžis, patvarus labai ergonomiškas įrenginys
- Ilgesnis tarnavimo laikas, mažesnis priežiūros poreikis ir mažesnės išlaidos. Idealiai tinka pramoniniam naudojimui.
Ploviklio įleidimo įvadas su vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi
- Tiksliam, kintamam valiklio dozavimui.
- Ploviklio dozavimo blokas įsiurbimo pusėje.
Elektroninės priežiūros sistema, užtikrinanti saugesnį darbą.
- Automatinis išsijungimas dėl per mažos arba per didelės įtampos.
- Išsijungia esant vandens trūkumui, yra budėjimo režimo, techninės priežiūros, klaidos LED lemputės.
- Išsijungia nuotėkio arba fazės gedimo atveju.
Integruotas didelis vandens filtras
- Didelis smulkus vandens filtras apsaugo siurblį.
- Lengvai pasiekiamas, lengvai valomas.
- Saugo visus aukšto slėgio komponentus
Lengvas montavimas ir priežiūra
- Geras prieinamumas, kad būtų galima lengvai aptarnauti ir atlikti techninę priežiūrą.
- Dėl greito ir paprasto montavimo taupomos montavimui reikalingos lėšos.
- Visapusiškos techninės priežiūros tinklas, kurį sudaro aukštos kvalifikacijos techninės priežiūros specialistai.
Didelis priedų ir papildomų įtaisų pasirinkimas.
- Galima įsigyti slėgio matuoklį ir praėjusio laiko skaitiklį.
- Galima įsigyti automatinio slėgio mažinimo įtaisą.
- Galima įsigyti ploviklio įleidimo įvadą su vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi
Greitai paruošiamas darbui bet kuriuo metu
- Įrenginys visada paruoštas darbui, kad būtų maksimaliai našus ir lankstus.
- Galimas vienu mygtuko paspaudimu, be laiko nustatymo galimybės ir gabenant mobilias mašinas.
- Siurblys įsijungia, kai tik įjungiamas paleidimo pistoletas, leidžiantis patogiai dirbti iš bet kurio tiekimo taško.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 800
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|240 / 24
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|85
|Galingumas (kW)
|5,5
|Apsauga (A)
|16
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|1″
|Naudotojų kiekis
|1
|Mobilumas
|Stacionarus
|Svoris (su priedais) (kg)
|75
|Svoris (su pakuote) (kg)
|84,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|800 x 605 x 600
Komplektacija
- Vandens srauto reguliatorius
- Padidintos galios antgalis
- Rėmas ir dangtis: Nerūdijantis plienas
- Pasiruošęs srauto reguliavimui
- su integruota valymo priemonės dalinimo sistema
Įranga
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
- Slėgio siurblys
- Apsauga nuo apkalkėjimo
- Sausos eigos apsauga
- Didelis smulkaus tinklelio vandens filtras
- Saugojimo rezervuaras su plūdiniu vožtuvu
- Paruoštas nuotoliniam valdymui
- RM1 dozavimas
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- Alyvos matuoklė
- Oru aušinamas variklis
Pritaikymo sritys
- Idealus valymo užduotims maisto pramonėje
- Idealiai tinka naudoti maisto, kosmetikos ir chemijos pramonėje
- Automobilių plovimui
- Mašinoms ir transporto priemonėms valyti
- Mašinų ir įrangos plovimas aukštu slėgiu statybos, žemės ūkio ir komunaliniame sektoriuose
- Idealiai tinka valyti pramoninėje aplinkoje, pavyzdžiui, gamybos patalpoms valyti.
- Žemės ūkis
- Pramonėje
- Gyvulių tvartų valymas žemės ūkyje
- Valymas aukštu slėgiu naudojant šaltą arba karštą vandenį
Priedai
Valymo priemonės
HD 8/18-4St H atsarginės dalys
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