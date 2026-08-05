Plovimo įrenginys B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
Akumuliatorinis, vairuojamas grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Pack per valandą įveikia iki 4500 m2 plotą. Komplektuojamas su 170 Ah talpos akumuliatoriumi ir akumuliatoriaus įkrovikliu, bei 750mm pločio plovimo mazgu su diskiniais šepečiais.
Kompaktiškas, manevringas, akumuliatorinis: B 110 R grindų plovimo įrenginys su operatoriaus vieta šepečio galvute ir 75 centimetrų darbiniu pločiu, puikiai atlieka techninį valymą, net ir nepatogiose valyti vietose, tokiose kaip kampai ir pakraščiai. Dėka dviejų 110 litrų švaraus ir nešvaraus vandens talpų ir nuo greičio priklausomo vandens dozavimo, įrenginio darbo našumas pasiekia iki 4500 m² per valandą. Galingas 170 Ah akumuliatorius ir įkroviklis komplekte, taip pat laiką taupanti automatinio užpildymo funkcija, skirta užpildyti švaraus vandens talpą, ir KIK raktų sistema, kuri leidžia individualiai priskirti prieigos teises svarbioms mašinos funkcijoms. B 110 R yra neįtikėtinai paprasta valdyti dėl spalvomis pažymėtų valdymo elementų ir didelio ekrano, kuriame visas svarbias funkcijas galima nustatyti daugiau nei 30 kalbų. Įrenginyje yra reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė ir matomi dienos šviesos žibintai, užtikrinantys didesnį darbo komfortą ir saugumą.
Savybės ir privalumai
Reguliuojamo aukščio sėdynėPatogi operatoriaus sėdėjimo padėtis pagal individualius poreikius. Komfortiška sėdėjimo padėtis viso darbo metu. Galimi ilgesni darbo intervalai be jokio nuovargio.
Vandens kiekio reguliavimas priklausomai nuo važiavimo greičioSumažintos vandens sąnaudos posūkiuose ar vykdant lėtą plovimą. Dėka taupaus vandens naudojimo galite pasiekti didesnį valymo našumą. Greitesnis grindų išdžiūvimas ir jokios rizikos paslysti dėl vandens likučio posūkiuose.
Inovatyvi KIK sistemaSkirtingų spalvų raktai su skirtingomis veiklos teisėmis apsaugo nuo naudojimo klaidų. Valymo režimai ir kt. funkcijos gali būti priskiriamos konkrečiai kiekvienam vartotojui. Optimalūs nustatymai priklausomai nuo valymo užduoties.
Tvirtas siurbimo rėmas iš grūdinto aliuminio
- Su tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei.
- Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas.
- Nukreipia nuo susidūrimo su siena taip apsaugant nuo sugadinimo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|750
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|950
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|110 / 110
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|4500
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|3150
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 170
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|7
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 230
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Įkalnės įveikimas (%)
|10
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (kg)
|75
|Apsisukimo plotis (mm)
|1750
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 5,7
|Garso lygis (dB(A))
|59
|Nominali galia (W)
|up to 2350
|Bendras leistinas svoris (kg)
|650
|Programinės įrangos atnaujinimai
|2032-01-01
|Svoris (be priedų) (kg)
|370
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Komplektacija
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
- Siurbimo balkis, lenktas
Įranga
- Automatinis užpildymas
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- Stovėjimo stabdis
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Reguliuojamo aukščio sėdynė
- Švaraus vandens lygio indikatorius: Per vandens slėgį
- Su dienos šviesomis
- Tvirta priekio apsauga
- Nuo greičio priklausomas vandens dozavimas
- Programinės įrangos atnaujinimas ir nuostolių vertinimas nuotoliniu būdu per „Kärcher“ įrenginių parko valdymo sistemą
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Elektrinis ir mechaninis plūdinis jungiklis
- Lengvai valdomas jungiklis
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Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka naudojimui prekybos centruose ar viešbučiuose
- Taip pat tinka gamybinių patalpų ar sandėlių valymui