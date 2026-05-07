Plovimo įrenginys B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
Grindų plovimo įrenginys su operatoriaus vieta B 110 R su 110 litrų tūrio talpomis, DOSE valymo priemonių dozavimo sistema, 2 diskiniais šepečiais, taip pat 170 Ah akumuliatoriumi kartu su įmontuotu įkrovikliu.
Aukščiausios kokybės valymo rezultatai, ekonomiškos sistemos, paprastas valdymas ir aukštas patogumo lygis: grindų plovimo įrenginys su operatoriaus vieta B 110 R nepralenkiamas visose srityse. 170 Ah akumuliatorius, kuris patogiai įkraunamas integuoto akumuliatoriaus įkroviklio pagalba, 2 diskiniai šepečiai su 75 centimetrų darbinis plotis, nuo greičio priklausomas vandens dozavimas ir DOSE valymo priemonių dozavimo sistema užtikrina didelį našumą kartu su mažomis vandens ir valymo priemonių sąnaudomis. Spalvomis žymimi valdymo elementai, EASY Operation jungiklis valymo programai pasirinkti ir didelis, integruotų 30 kalbų, spalvotas ekranas taip pat užtikrina labai patogų įrenginio valdymą. Automatinio užpildymo funkcija, skirta švaraus vandens talpos pripildymui, ir talpos skalavimo sistema, skirta greitai nešvaraus vandens talpos valymo funkcijai atlikti, integruotos, todėl užtikrina dar patogesnį naudojimą. Be to, įrenginyje yra reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė ir dienos metui skirti žibintai, užtikrinantys didesnį darbo komfortą ir saugumą.
Savybės ir privalumai
Reguliuojamo aukščio sėdynėPatogi operatoriaus sėdėjimo padėtis pagal individualius poreikius. Komfortiška sėdėjimo padėtis viso darbo metu. Galimi ilgesni darbo intervalai be jokio nuovargio.
Vandens kiekio reguliavimas priklausomai nuo važiavimo greičioSumažintos vandens sąnaudos posūkiuose ar vykdant lėtą plovimą. Dėka taupaus vandens naudojimo galite pasiekti didesnį valymo našumą. Greitesnis grindų išdžiūvimas ir jokios rizikos paslysti dėl vandens likučio posūkiuose.
Inovatyvi KIK sistemaSkirtingų spalvų raktai su skirtingomis veiklos teisėmis apsaugo nuo naudojimo klaidų. Valymo režimai ir kt. funkcijos gali būti priskiriamos konkrečiai kiekvienam vartotojui. Optimalūs nustatymai priklausomai nuo valymo užduoties.
Tvirtas siurbimo rėmas iš grūdinto aliuminio
- Su tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei.
- Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas.
- Nukreipia nuo susidūrimo su siena taip apsaugant nuo sugadinimo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|750
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|950
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|110 / 110
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|4500
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|3150
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 170
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|7
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 230 / 50 - 60
|Įkalnės įveikimas (%)
|10
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (kg)
|75
|Apsisukimo plotis (mm)
|1750
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 5,7
|Garso lygis (dB(A))
|59
|Nominali galia (W)
|up to 2350
|Bendras leistinas svoris (kg)
|650
|Svoris (be priedų) (kg)
|373
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Komplektacija
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
- Siurbimo balkis, lenktas
- Valymo priemonei skirtas dozavimo bakelis su uždaro ciklo sistema
Įranga
- Automatinis užpildymas
- Patentuota talpos skalavimo sistema
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- DOSE sistema
- Stovėjimo stabdis
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Reguliuojamo aukščio sėdynė
- Švaraus vandens lygio indikatorius: Per vandens slėgį
- Su dienos šviesomis
- Valymo priemonės dozavimas mažais kiekiais iki 0,25%
- Tvirta priekio apsauga
- Nuo greičio priklausomas vandens dozavimas
- Programinės įrangos atnaujinimas ir nuostolių vertinimas nuotoliniu būdu per „Kärcher“ įrenginių parko valdymo sistemą
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Elektrinis ir mechaninis plūdinis jungiklis
- Lengvai valdomas jungiklis
Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka naudojimui prekybos centruose ar viešbučiuose
- Taip pat tinka gamybinių patalpų ar sandėlių valymui