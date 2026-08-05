Plovimo įrenginys B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
110 litrų švaraus ir nešvaraus vandens talpos, automatinė užpildymo funkcija. Grindų plovimo įrenginys B 110 R užtikrina 5100 m² našumą per valandą.
Dėka 110 litrų tūrio švaraus ir nešvaraus vandens talpų, taip pat 75 centimetrų darbinio pločio diskinės šepečio galvutės, mūsų grindų plovimo įrenginys B 110 R su operatoriaus vieta be vargo pasiekia maždaug 5100 m² per valandą našumą. Taip pat pritvirtintas šoninis plovimo priedas, kuris padidina darbinį plotį 10 centimetrų ir leidžia valyti iki pat kraštų. Su ekonomiška DOSE valymo priemonių dozavimo sistema, laiką taupančia automatinio užpildymo funkcija, skirta švaraus vandens talpos pripildymui, ir KIK raktų sistema, padedančia išvengti įrenginio veikimo klaidų, įrenginys turi daugiau privalumų, užtikrinančių efektyvų ir patogų naudojimą. Galingas 170 Ah akumuliatorius ir integruotas akumuliatoriaus įkroviklis taip pat yra standartiškai įtrauktos į komplektaciją. Naudotojui naudingas patogus sėdynės aukščio reguliavimas, paprastos nustatymo galimybės per spalvotą ekraną daugiau nei 30 kalbų, taip pat dienos metui skirti žibintai, padidinantys saugumą.
Savybės ir privalumai
Laiką ir išlaidas taupantis šoninio plovimo mazgasGalite plauti prie pat sienų ar po lentynomis. Esant kliūčiai palenkiamas po įrenginiu taip apsaugant nuo pažeidimų. Kaštų taupymas išvengiant papildomo rankinio valymo pakraščiuose.
Reguliuojamo aukščio sėdynėPatogi operatoriaus sėdėjimo padėtis pagal individualius poreikius. Komfortiška sėdėjimo padėtis viso darbo metu. Galimi ilgesni darbo intervalai be jokio nuovargio.
Vandens kiekio reguliavimas priklausomai nuo važiavimo greičioSumažintos vandens sąnaudos posūkiuose ar vykdant lėtą plovimą. Dėka taupaus vandens naudojimo galite pasiekti didesnį valymo našumą. Greitesnis grindų išdžiūvimas ir jokios rizikos paslysti dėl vandens likučio posūkiuose.
Tvirtas siurbimo rėmas iš grūdinto aliuminio
- Su tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei.
- Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas.
- Nukreipia nuo susidūrimo su siena taip apsaugant nuo sugadinimo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|750
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|950
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|110 / 110
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 5100
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|3600
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 170
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|7
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 230
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Įkalnės įveikimas (%)
|10
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (kg)
|75
|Apsisukimo plotis (mm)
|1750
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 5,7
|Garso lygis (dB(A))
|59
|Nominali galia (W)
|up to 2350
|Bendras leistinas svoris (kg)
|650
|Programinės įrangos atnaujinimai
|2032-01-01
|Svoris (be priedų) (kg)
|380
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Komplektacija
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
- Siurbimo balkis, lenktas
- Šoninio plovimo mazgas
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
- Valymo priemonei skirtas dozavimo bakelis su uždaro ciklo sistema
Įranga
- Automatinis užpildymas
- Patentuota talpos skalavimo sistema
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- DOSE sistema
- Stovėjimo stabdis
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Reguliuojamo aukščio sėdynė
- Švaraus vandens lygio indikatorius: Per vandens slėgį
- Su dienos šviesomis
- Valymo priemonės dozavimas mažais kiekiais iki 0,25%
- Tvirta priekio apsauga
- Nuo greičio priklausomas vandens dozavimas
- Programinės įrangos atnaujinimas ir nuostolių vertinimas nuotoliniu būdu per „Kärcher“ įrenginių parko valdymo sistemą
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Elektrinis ir mechaninis plūdinis jungiklis
- Lengvai valdomas jungiklis
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Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka naudojimui prekybos centruose ar viešbučiuose
- Taip pat tinka gamybinių patalpų ar sandėlių valymui