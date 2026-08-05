Plovimo įrenginys B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Akumuliatorinis, su operatoroiaus vieta grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Pack per valandą įveikia iki 4500 m² plotą. Komplektuojamas su 170 Ah talpos akumuliatoriumi ir akumuliatoriaus įkrovikliu standartiniame kompelkte.
Ilgi darbo intervalai ir valymo našumas iki 4500 m² /val - tai įmanoma su mūsų nauju akumuliatoriniu, vairuojamu grindų plovimo įrenginiu B 110 R Bp Pack. Komplektuojamas su 170 Ah talpos akumuliatoriumi ir integruotu jo įkrovikliu, 110 litrų švaraus ir nešvaraus vandens talpomis, bei ekonomišku, nuo greičio priklausomu, vandens tiekimo dozavimu. 75 cm darbinis plotis ir patikima cilindrinių šepečių technologija su integruota pašlavimo funkcija. Įrenginyje taip pat įdiegta inovatyvi KIK raktų sistema, kuri padeda išvengti valdymo klaidų, pasukamas "EASY" valdymo jungiklis, ekranas su kalbų pasirinkimo galimybe bei laiką taupanti ir patogi "Auto Fill" funkcija, švaraus vandens talpos užpildymui, bei spalvinis valdymo elementų žymėjimas užtikrina labai paprastą įrenginio valdymą. Įrenginyje taip pat yra įmontuota reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė ir dienos šviesos žibintai dar didesniam darbo komfortui ir saugumui.
Savybės ir privalumai
Cilindrinių šepečių plovimo mazgas su integruota pašlavimo funkcijaPagamintas iš grūdinto aliuminio, su plačiais apsauginiais ratais kraštuose. Taupanti laiką pašlavimo funkcija stambesnių šiukšlių surinkimui. Dėka tylaus veikimo tinka darbui triukšmui jautrioje aplinkjoje.
Reguliuojamo aukščio sėdynėPatogi operatoriaus sėdėjimo padėtis pagal individualius poreikius. Komfortiška sėdėjimo padėtis viso darbo metu. Galimi ilgesni darbo intervalai be jokio nuovargio.
Vandens kiekio reguliavimas priklausomai nuo važiavimo greičioSumažintos vandens sąnaudos posūkiuose ar vykdant lėtą plovimą. Dėka taupaus vandens naudojimo galite pasiekti didesnį valymo našumą. Greitesnis grindų išdžiūvimas ir jokios rizikos paslysti dėl vandens likučio posūkiuose.
Tvirtas siurbimo rėmas iš grūdinto aliuminio
- Su tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei.
- Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas.
- Nukreipia nuo susidūrimo su siena taip apsaugant nuo sugadinimo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|750
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|950
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|110 / 110
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|4500
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|3150
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 170
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|7
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 230
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Įkalnės įveikimas (%)
|10
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1200
|Šepečio slėgis (kg)
|75
|Apsisukimo plotis (mm)
|1750
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 5,7
|Garso lygis (dB(A))
|59
|Nominali galia (W)
|up to 2350
|Bendras leistinas svoris (kg)
|650
|Programinės įrangos atnaujinimai
|2032-01-01
|Svoris (be priedų) (kg)
|370
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Komplektacija
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
- Siurbimo balkis, lenktas
Įranga
- Automatinis užpildymas
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- Stovėjimo stabdis
- Integruota pašlavimo funkcija
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Reguliuojamo aukščio sėdynė
- Švaraus vandens lygio indikatorius: Per vandens slėgį
- Su dienos šviesomis
- Tvirta priekio apsauga
- Nuo greičio priklausomas vandens dozavimas
- Programinės įrangos atnaujinimas ir nuostolių vertinimas nuotoliniu būdu per „Kärcher“ įrenginių parko valdymo sistemą
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- Ypač tylaus veikimo cilindrinių šepečių galvutė triukšmui jautrioms vietoms
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Elektrinis ir mechaninis plūdinis jungiklis
- Lengvai valdomas jungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka naudojimui prekybos centruose ar viešbučiuose
- Taip pat tinka gamybinių patalpų ar sandėlių valymui