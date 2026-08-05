Plovimo įrenginys B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
Patikimas grindų plovmo įrenginys su operatoriaus vieta B 110 R su 170 Ah akumuliatoriumi, integruotu akumuliatoriaus įkrovikliu, šoniniu valymo įrenginiu ir DOSE valymo priemonių dozavimo sistema. Ploto našumas: 5100 m2/val.
Standartiniame komplekete 170 Ah akumuliatorius su integruotu įkrovikliu, kompaktiškas grindų valymo įrenginys B 110 R su 110 litrų tūrio talpomis išvalo iki 5100 m² per valandą. Tai pasiekiama naudojant 75 centimetrų darbinio pločio cilindrinio šepečio galvutę ir šlavimo įrenginį, taip pat šoninį valymo įrenginį, pailginantį darbinį plotį 10 centimetrų, kad būtų galima valyti prie pat kraštų, taip pat po lentynomis. Šios funkcijos yra standartinės: nuo greičio priklausomas vandens dozavimas ir valymo priemonių dozavimo sistema DOSE, skirta taupyti išteklius, automatinio užpildymo funkcija, skirta taupiai pripildyti švaraus vandens talpai ir talpos skalavimo sistema, skirta greitai išvalyti nešvaraus vandens talpą. Visos funkcijos yra patogios, ir gali būti valdomos 30 kalbų dideliame spalvotame ekrane arba EASY Operation jungikliu. Integruota KIK raktų sistema leidžia individualiai priskirti prieigos teises svarbioms mašinos funkcijoms, taip efektyviai padedant išvengti veikimo klaidų. Siekiant padidinti saugumą, integruoti dienos metui skirti žibintai.
Savybės ir privalumai
Cilindrinių šepečių plovimo mazgas su integruota pašlavimo funkcijaPagamintas iš grūdinto aliuminio, su plačiais apsauginiais ratais kraštuose. Taupanti laiką pašlavimo funkcija stambesnių šiukšlių surinkimui. Dėka tylaus veikimo tinka darbui triukšmui jautrioje aplinkjoje.
Laiką ir išlaidas taupantis šoninio plovimo mazgasGalite plauti prie pat sienų ar po lentynomis. Esant kliūčiai palenkiamas po įrenginiu taip apsaugant nuo pažeidimų. Kaštų taupymas išvengiant papildomo rankinio valymo pakraščiuose.
Reguliuojamo aukščio sėdynėPatogi operatoriaus sėdėjimo padėtis pagal individualius poreikius. Komfortiška sėdėjimo padėtis viso darbo metu. Galimi ilgesni darbo intervalai be jokio nuovargio.
Vandens kiekio reguliavimas priklausomai nuo važiavimo greičio
- Sumažintos vandens sąnaudos posūkiuose ar vykdant lėtą plovimą.
- Dėka taupaus vandens naudojimo galite pasiekti didesnį valymo našumą.
- Greitesnis grindų išdžiūvimas ir jokios rizikos paslysti dėl vandens likučio posūkiuose.
Tvirtas siurbimo rėmas iš grūdinto aliuminio
- Su tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei.
- Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas.
- Nukreipia nuo susidūrimo su siena taip apsaugant nuo sugadinimo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|750
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|950
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|110 / 110
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 5100
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|3600
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 170
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|7
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 230
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Įkalnės įveikimas (%)
|10
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1200
|Šepečio slėgis (kg)
|75
|Apsisukimo plotis (mm)
|1750
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 5,7
|Garso lygis (dB(A))
|59
|Nominali galia (W)
|up to 2350
|Bendras leistinas svoris (kg)
|650
|Programinės įrangos atnaujinimai
|2032-01-01
|Svoris (be priedų) (kg)
|380
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Komplektacija
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
- Siurbimo balkis, lenktas
- Šoninio plovimo mazgas
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
- Valymo priemonei skirtas dozavimo bakelis su uždaro ciklo sistema
Įranga
- Automatinis užpildymas
- Patentuota talpos skalavimo sistema
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- DOSE sistema
- Stovėjimo stabdis
- Integruota pašlavimo funkcija
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Reguliuojamo aukščio sėdynė
- Švaraus vandens lygio indikatorius: Per vandens slėgį
- Su dienos šviesomis
- Valymo priemonės dozavimas mažais kiekiais iki 0,25%
- Tvirta priekio apsauga
- Nuo greičio priklausomas vandens dozavimas
- Programinės įrangos atnaujinimas ir nuostolių vertinimas nuotoliniu būdu per „Kärcher“ įrenginių parko valdymo sistemą
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- Ypač tylaus veikimo cilindrinių šepečių galvutė triukšmui jautrioms vietoms
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Elektrinis ir mechaninis plūdinis jungiklis
- Lengvai valdomas jungiklis
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Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka naudojimui prekybos centruose ar viešbučiuose
- Taip pat tinka gamybinių patalpų ar sandėlių valymui