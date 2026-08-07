Plovimo įrenginys B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
Galingas, lengvai valdomas grindų plovimo įrenginys su operatoriaus vieta B 110 R su plačiu įrangos paketu, apvalia šepečio galvute su integruotu šlavimo įrenginiu ir 75 centimetrų darbiniu pločiu.
Išmanios įrangos detalės, skirtos vertingiems ištekliams tausoti pvz. DOSE valymo priemonių dozavimo sistema ir nuo greičio priklausomas vandens dozavimas, yra pagrindiniai B 110 R koncepcijos elementai. Galingas 285 Ah akumuliatorius ir įmontuotas įkroviklis yra standartiniame komplekte. 75 centimetrų darbinio pločio cilindrinio šepečio galvutė ir integruota pirminio šlavimo funkcija taip pat stebina optimaliu valymo našumu. Išmani automatinio užpildymo funkcija ir automatinė talpų skalavimo sistema yra standartiškai įtrauktos, kad būtų galima greitai užpildyti švaraus vandens talpą arba giliai išvalyti nešvaraus vandens talpą. Abiejų talpų tūris 110 litrų. Be to, patogus sėdynės aukščio reguliavimas, paprastos nustatymo galimybės spalvoto ekrano pagalba daugiau nei 30 kalbų, taip pat dienos žibintai, užtikrinantys dar didesnį saugumą. Su grindų plovimo įrenginiu B 110 R ploto našumas gali siekti apie 4500 m² per valandą.
Savybės ir privalumai
Cilindrinių šepečių plovimo mazgas su integruota pašlavimo funkcija
- Pagamintas iš grūdinto aliuminio, su plačiais apsauginiais ratais kraštuose.
- Taupanti laiką pašlavimo funkcija stambesnių šiukšlių surinkimui.
- Dėka tylaus veikimo tinka darbui triukšmui jautrioje aplinkjoje.
Reguliuojamo aukščio sėdynė
- Patogi operatoriaus sėdėjimo padėtis pagal individualius poreikius.
- Komfortiška sėdėjimo padėtis viso darbo metu.
- Galimi ilgesni darbo intervalai be jokio nuovargio.
Vandens kiekio reguliavimas priklausomai nuo važiavimo greičio
- Sumažintos vandens sąnaudos posūkiuose ar vykdant lėtą plovimą.
- Dėka taupaus vandens naudojimo galite pasiekti didesnį valymo našumą.
- Greitesnis grindų išdžiūvimas ir jokios rizikos paslysti dėl vandens likučio posūkiuose.
Tvirtas siurbimo rėmas iš grūdinto aliuminio
- Su tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei.
- Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas.
- Nukreipia nuo susidūrimo su siena taip apsaugant nuo sugadinimo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|750
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|950
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|110 / 110
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|4500
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|3150
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 285
|Veikimo laikas (h)
|max. 4
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|7
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 230
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Įkalnės įveikimas (%)
|10
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1200
|Šepečio slėgis (kg)
|75
|Apsisukimo plotis (mm)
|1750
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 5,7
|Garso lygis (dB(A))
|59
|Nominali galia (W)
|up to 2350
|Bendras leistinas svoris (kg)
|650
|Programinės įrangos atnaujinimai
|2032-01-01
|Svoris (be priedų) (kg)
|456,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Komplektacija
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
- Siurbimo balkis, lenktas
- Valymo priemonei skirtas dozavimo bakelis su uždaro ciklo sistema
Įranga
- Automatinis užpildymas
- Patentuota talpos skalavimo sistema
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- DOSE sistema
- Stovėjimo stabdis
- Integruota pašlavimo funkcija
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Reguliuojamo aukščio sėdynė
- Švaraus vandens lygio indikatorius: Per vandens slėgį
- Su dienos šviesomis
- Valymo priemonės dozavimas mažais kiekiais iki 0,25%
- Tvirta priekio apsauga
- Nuo greičio priklausomas vandens dozavimas
- Programinės įrangos atnaujinimas ir nuostolių vertinimas nuotoliniu būdu per „Kärcher“ įrenginių parko valdymo sistemą
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- Ypač tylaus veikimo cilindrinių šepečių galvutė triukšmui jautrioms vietoms
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Elektrinis ir mechaninis plūdinis jungiklis
- Lengvai valdomas jungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka naudojimui prekybos centruose ar viešbučiuose
- Taip pat tinka gamybinių patalpų ar sandėlių valymui