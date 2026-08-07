Plovimo įrenginys B 110 R Bp Pack Classic +R75
Manevringas, akumuliatoriumi varomas grindų valymo įrenginys su operatoriaus vieta, 170 Ah akumuliatoriumi, akumuliatoriaus įkrovikliu, didelio našumo siurbimo balkiu, 75 cm darbinio pločio cilindrinių šepečių šveitimo mazgu bei 110 l talpomis švariam ir nešvariam vandeniui.
Labai lengvai naudojamas, akumuliatoriumi varomas grindų valymo įrenginys su operatoriaus vieta B 110 R Classic turi rinkoje pagal susiurbimo našumą pirmaujantį siurbimo balkį ir 75 cm pločio cilindrinių šepečių šveitimo mazgą su laiką taupančia išankstinio šlavimo funkcija - abu pagaminti iš aukštos kokybės lieto aliuminio. 110 litrų švaraus ir nešvaraus vandens talpos leidžia ne tik ilgiau dirbti, bet ir pasiekti iki 4500 kvadratinių metrų ploto našumą per valandą. Dėl kompaktiškos konstrukcijos B 110 R Classic yra labai manevringas, todėl labai tinka ir kampuotiems plotams valyti. Integruoti dienos žibintai užtikrina geriausią matomumą. Didelis kontaktinis cilindrinių šepečių slėgis užtikrina puikius valymo rezultatus, o prireikus juos galima greitai ir lengvai pakeisti. Dėl didelio ekrano, kuriame daugiau kaip 30 kalbų, galima nustatyti visas svarbias funkcijas, ir lengvai suprantamų, spalvotais kodais pažymėtų valdymo elementų, mašiną lengva naudoti. Išmanioji KIK raktų sistema, skirta individualiam prieigos teisių prie mašinos funkcijų priskyrimui, taip pat apsaugo nuo nepageidaujamų darbo klaidų.
Savybės ir privalumai
Tvirtas siurbimo rėmas iš grūdinto aliuminio
- Su tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei.
- Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas.
- Nukreipia nuo susidūrimo su siena taip apsaugant nuo sugadinimo.
Cilindrinių šepečių plovimo mazgas su integruota pašlavimo funkcija
- Pagamintas iš grūdinto aliuminio, su plačiais apsauginiais ratais kraštuose.
- Taupanti laiką pašlavimo funkcija stambesnių šiukšlių surinkimui.
- Dėka tylaus veikimo tinka darbui triukšmui jautrioje aplinkjoje.
Inovatyvi KIK sistema
- Didesnė apsauga nuo neteisingų veikimų.
- Mažesni serviso kaštai.
- Optimalus derinimas su individualiomis valymo užduotimis neapsunkinant vartotojo.
Energiją taupantis eco!efficiency režimas
- Sumažintas energijos suvartojimas.
- 40 % ilgesnis veikimo laikas.
- Dar tylenis, todėl idealiai tinka triukšmui jautriose vietose (valymui dienos metu, ligoninėse, viešbučiuose ir kt.).
Didelis spalvotas ekranas
- Nereikia atskiro įkroviklio.
- Patogu ir lengva naudoti.
- Gali būti naudojamas su įvairių tipų akumuliatoriais.
Lengva naudoti
- Paprastas valdymas dėl aiškaus skirtingomis spalvomis paženklintų kontrolės elementų
- Lengvesnis naudojimas ir trumpesnis mokymosi laikas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Variklis su šepetėliais
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|750
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|950
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla ( )
|110 / 110
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 4500
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|3150
|Akumuliatoriaus tipas
|Nereikalaujantis aptarnavimo
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 170
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|230
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50
|Greitis (km/h)
|max. 6
|Įkalnės įveikimas (%)
|max. 10
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1200
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|75 / 500
|Apsisukimo plotis (cm)
|175
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 5
|Garso lygis (dB(A))
|59
|Svoris (be priedų) (kg)
|379
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
- Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte
- Siurbimo balkis, lenktas
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
Įranga
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- Integruota pašlavimo funkcija
- Šlavimo funkcija
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Su dienos šviesomis
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- Ypač tylaus veikimo cilindrinių šepečių galvutė triukšmui jautrioms vietoms
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Lengvai valdomas jungiklis
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Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka naudojimui prekybos centruose ar viešbučiuose
- Taip pat tinka gamybinių patalpų ar sandėlių valymui