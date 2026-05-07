Plovimo įrenginys B 200 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90

Grindų plovimo įrenginys su operatoriaus vieta B 200 R pasižymi 9 000 m²/val. našumu. Šis įrenginys turi 90 cm darbinio pločio diskinių šepečių galvą, 240 Ah akumuliatorių bei integruotą įkroviklį.

Grindų plovimo įrenginys su operatoriaus vieta B 200 R stebina puikiais valymo rezultatais. Jame sumontuota 90 cm darbinio pločio diskinių šepečių galva bei pasisukimo kampo jutiklis, užtikrinantis didesnį saugumą dirbant 10 km/val. greičiu. Efektyvų išteklių naudojimą garantuoja DOSE ploviklio dozavimo sistema bei nuo greičio priklausoma vandens tiekimo sistema. Įrenginį valdyti itin paprasta ir saugu: tam skirtas didelis spalvotas ekranas (veikiantis 30 kalbų) bei patentuota KIK raktų sistema, leidžianti priskirti skirtingas teises vartotojams ir taip išvengti valdymo klaidų. Įrenginyje taip pat įdiegta „Auto-Fill“ funkcija, skirta greitam 220 l švaraus vandens talpos užpildymui, bei automatinė talpos skalavimo sistema, palengvinanti nešvaraus vandens bako valymą. Integruotas įkroviklis leidžia patogiai įkrauti galingą 240 Ah akumuliatorių, o standartinėje komplektacijoje esantys dienos žibintai užtikrina geresnį matomumą.

Savybės ir privalumai
Tvirtas siurbimo rėmas iš grūdinto aliuminio
  • Su tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei.
  • Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas.
  • Nukreipia nuo susidūrimo su siena taip apsaugant nuo sugadinimo.
Diskinio šepečio mazgas
  • Diskinius šepečius ir priedus lengva pakeisti.
  • Skirtingo kietumo diskiniai šepečiai: minkšti, vidutiniai ir kieti.
  • Diskiniai valymo modeliai, ypač skirti naudoti ant lygių paviršių.
Inovatyvi KIK sistema
  • Didesnė apsauga nuo neteisingų veikimų.
  • Mažesni serviso kaštai.
  • Optimalus derinimas su individualiomis valymo užduotimis neapsunkinant vartotojo.
Energiją taupantis eco!efficiency režimas
  • Sumažintas energijos suvartojimas.
  • 40 % ilgesnis veikimo laikas.
  • Dar tylenis, todėl idealiai tinka triukšmui jautriose vietose  (valymui dienos metu, ligoninėse, viešbučiuose ir kt.).
Su sistema skirta valymo priemonių dozavimo blokui
  • Taupo valymo priemonę.
  • Tikslus ir vienodas dozavimas (galima nustatyti nuo 0 iki 3%).
  • Valymo priemonę galima pakeisti neištuštinus švaraus vandens talpos.
Patentuota talpos skalavimo sistema
  • Lengvas nešvaraus vandens talpos valymas.
  • Sutaupoma iki 70 % vandens, palyginus su valymu įprasta vandens žarna.
  • Pagerinta higiena.
Didelis spalvotas ekranas
  • Aiškiai išdėstytas programos rodymas.
  • Lengvesnis naudojimas ir trumpesnis mokymosi laikas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Traukos pavara Elektrinis
Darbinis šepečių plotis (mm) 900 - 900
Darbinis siurbimo plotis (mm) 1180 - 1180
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 220 / 220
Teorinis ploto našumas (m²/h) 9000
Akumuliatoriaus tipas Reikalaujantis mažai priežiūros
Akumuliatorius (V/Ah) 36 / 240
Veikimo laikas (h) max. 5
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h) approx. 7
Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Greitis (km/h) 10
Įkalnės įveikimas (%) 10
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 180 - 180
Šepečio slėgis (kg) 94
Vandens sunaudojimas (l/min) max. 7
Garso lygis (dB(A)) 67
Nominali galia (W) 2400
Bendras leistinas svoris (kg) 994
Svoris (be priedų) (kg) 230
Matmenys (I x P x A) (mm) 1925 x 1070 x 1420

Komplektacija

  • Diskinis šepetys: 2 Piece(s)
  • Akumuliatorius
  • Integruotas akumuliatoriaus įkroviklis
  • Siurbimo balkis, lenktas
  • Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
  • Valymo priemonei skirtas dozavimo bakelis su uždaro ciklo sistema

Įranga

  • Automatinis užpildymas
  • Galinga ratų pavara
  • Automatinis vandens srauto sustabdymas
  • DOSE sistema
  • Stovėjimo stabdis
  • Elektromagnetinis vožtuvas
  • 2-jų talpų sistema
  • Švaraus vandens lygio indikatorius: Per vandens slėgį
  • Su dienos šviesomis
  • Valymo priemonės dozavimas mažais kiekiais iki 0,25%
  • Siurbimo gumų tipas: Linatex®
  • Tvirta priekio apsauga
  • Nuo greičio priklausomas vandens dozavimas
  • Programinės įrangos atnaujinimas ir nuostolių vertinimas nuotoliniu būdu per „Kärcher“ įrenginių parko valdymo sistemą
  • Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
  • „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
  • „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
  • Greičio sumažinimas atliekant posūkius užtikrina didesnį saugumą
  • Elektrinis ir mechaninis plūdinis jungiklis
  • Lengvai valdomas jungiklis
Plovimo įrenginys B 200 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Plovimo įrenginys B 200 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Plovimo įrenginys B 200 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Plovimo įrenginys B 200 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Plovimo įrenginys B 200 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Plovimo įrenginys B 200 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Plovimo įrenginys B 200 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Plovimo įrenginys B 200 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Pritaikymo sritys
  • Skirta gamybos, logistikos ir sunkiosios pramonės salėms bei sandėliams
  • Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės
  • Tinka naudoti maisto ir chemijos pramonėje
Priedai
Valymo priemonės