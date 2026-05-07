Plovimo įrenginys B 200 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Grindų plovimo įrenginys su operatoriaus vieta B 200 R pasižymi 9 000 m²/val. našumu. Šis įrenginys turi 90 cm darbinio pločio diskinių šepečių galvą, 240 Ah akumuliatorių bei integruotą įkroviklį.
Grindų plovimo įrenginys su operatoriaus vieta B 200 R stebina puikiais valymo rezultatais. Jame sumontuota 90 cm darbinio pločio diskinių šepečių galva bei pasisukimo kampo jutiklis, užtikrinantis didesnį saugumą dirbant 10 km/val. greičiu. Efektyvų išteklių naudojimą garantuoja DOSE ploviklio dozavimo sistema bei nuo greičio priklausoma vandens tiekimo sistema. Įrenginį valdyti itin paprasta ir saugu: tam skirtas didelis spalvotas ekranas (veikiantis 30 kalbų) bei patentuota KIK raktų sistema, leidžianti priskirti skirtingas teises vartotojams ir taip išvengti valdymo klaidų. Įrenginyje taip pat įdiegta „Auto-Fill“ funkcija, skirta greitam 220 l švaraus vandens talpos užpildymui, bei automatinė talpos skalavimo sistema, palengvinanti nešvaraus vandens bako valymą. Integruotas įkroviklis leidžia patogiai įkrauti galingą 240 Ah akumuliatorių, o standartinėje komplektacijoje esantys dienos žibintai užtikrina geresnį matomumą.
Savybės ir privalumai
Tvirtas siurbimo rėmas iš grūdinto aliuminio
- Su tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei.
- Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas.
- Nukreipia nuo susidūrimo su siena taip apsaugant nuo sugadinimo.
Diskinio šepečio mazgas
- Diskinius šepečius ir priedus lengva pakeisti.
- Skirtingo kietumo diskiniai šepečiai: minkšti, vidutiniai ir kieti.
- Diskiniai valymo modeliai, ypač skirti naudoti ant lygių paviršių.
Inovatyvi KIK sistema
- Didesnė apsauga nuo neteisingų veikimų.
- Mažesni serviso kaštai.
- Optimalus derinimas su individualiomis valymo užduotimis neapsunkinant vartotojo.
Energiją taupantis eco!efficiency režimas
- Sumažintas energijos suvartojimas.
- 40 % ilgesnis veikimo laikas.
- Dar tylenis, todėl idealiai tinka triukšmui jautriose vietose (valymui dienos metu, ligoninėse, viešbučiuose ir kt.).
Su sistema skirta valymo priemonių dozavimo blokui
- Taupo valymo priemonę.
- Tikslus ir vienodas dozavimas (galima nustatyti nuo 0 iki 3%).
- Valymo priemonę galima pakeisti neištuštinus švaraus vandens talpos.
Patentuota talpos skalavimo sistema
- Lengvas nešvaraus vandens talpos valymas.
- Sutaupoma iki 70 % vandens, palyginus su valymu įprasta vandens žarna.
- Pagerinta higiena.
Didelis spalvotas ekranas
- Aiškiai išdėstytas programos rodymas.
- Lengvesnis naudojimas ir trumpesnis mokymosi laikas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Elektrinis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|900 - 900
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|1180 - 1180
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|220 / 220
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|9000
|Akumuliatoriaus tipas
|Reikalaujantis mažai priežiūros
|Akumuliatorius (V/Ah)
|36 / 240
|Veikimo laikas (h)
|max. 5
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 7
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Greitis (km/h)
|10
|Įkalnės įveikimas (%)
|10
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180 - 180
|Šepečio slėgis (kg)
|94
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 7
|Garso lygis (dB(A))
|67
|Nominali galia (W)
|2400
|Bendras leistinas svoris (kg)
|994
|Svoris (be priedų) (kg)
|230
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 2 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Integruotas akumuliatoriaus įkroviklis
- Siurbimo balkis, lenktas
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
- Valymo priemonei skirtas dozavimo bakelis su uždaro ciklo sistema
Įranga
- Automatinis užpildymas
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- DOSE sistema
- Stovėjimo stabdis
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Švaraus vandens lygio indikatorius: Per vandens slėgį
- Su dienos šviesomis
- Valymo priemonės dozavimas mažais kiekiais iki 0,25%
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Tvirta priekio apsauga
- Nuo greičio priklausomas vandens dozavimas
- Programinės įrangos atnaujinimas ir nuostolių vertinimas nuotoliniu būdu per „Kärcher“ įrenginių parko valdymo sistemą
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Greičio sumažinimas atliekant posūkius užtikrina didesnį saugumą
- Elektrinis ir mechaninis plūdinis jungiklis
- Lengvai valdomas jungiklis
Pritaikymo sritys
- Skirta gamybos, logistikos ir sunkiosios pramonės salėms bei sandėliams
- Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės
- Tinka naudoti maisto ir chemijos pramonėje