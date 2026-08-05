Plovimo įrenginys B 300 R I LPG

Su SND varomu valymo džiovintuvu B 300 RI LPG su integruota šlavimo funkcija dėl 1045 mm pločio cilindrinio šepečio galvutės. Ploto našumas yra 16 550 m² / h.

Įrengtas iki 1755 cm darbinis plotis ir ypač didelis cilindrinis šepetys, vairuojama kombinuota mašina B 300 RI LPG leidžia valyti ir šluoti vienu metu, todėl idealiai tinka visapusiškai prižiūrint didelius plotus. Dėka papildomų šoninių šepečių ar šoninių šveitimo denių, galima valyti arti sienų ir kampuose. Ekologiška ir ekonomiška pavara su skystomis dujomis (SND), taip pat 300 litrų vandens rezervuaras, leidžia ilgus darbo intervalus, kurių plotas siekia iki 16 550 m² / h. Platus, išlenktas valytuvas užtikrina puikius valymo rezultatus, garantuoja paprastą ir sklandų nešvarumų valymo procesą. Tvirtas plieninis rėmas suteikia mašinai tvirtumo, reikalingo lengvai įveikti sunkesnes valymo užduotis.

Savybės ir privalumai
Plovimo įrenginys B 300 R I LPG: Valo ir šluoja vienu metu
Valo ir šluoja vienu metu
Su įrenginiu dirbančio žmogaus produktyvumas padvigubėja. Per pusę sumažintas darbo laikas Prieš valymą nereikia iššluoti.
Plovimo įrenginys B 300 R I LPG: Lengvas konteinerio išpylimas į šiukšlių konteinerį
Lengvas konteinerio išpylimas į šiukšlių konteinerį
Patogus operatoriui. Jokio tiesioginio kontakto su nešvarumais. Šiukšlių konteineris gali būti ištuštinamas sėdint.
Plovimo įrenginys B 300 R I LPG: Besisukantys šepečiai įrenginio šonuose valo abiejose pusėse.
Besisukantys šepečiai įrenginio šonuose valo abiejose pusėse.
Darbinis plotis gali būti padidintas iki 1755 mm. Našumas iki 16,000 m²/h. Saugo ir įrenginį, ir pastatą.
Pakelta vairuotojo vieta
  • Geras valomų paviršių apžiūros laukas.
  • Lengvas valdymas
Ekonomiškas variklis, varomas suskystintomis gamtinėmis dujomis (SGD)
  • Ilgas, nepetraukiamas darbas.
  • Gali būti naudojamas ir patalpų viduje.
  • Nepriklausomas valymas.
Plieninis rėmas
  • Tvirtas įrenginys, tinkantis ir sunkesniems darbams.
Išlenkti nubraukėjai
  • Patikimas siurbimas net ir ankštose zonose ar vingiuose.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas LPG
Traukos pavara Traukos variklis
Darbinis šepečių plotis (mm) 1045 - 1755
Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm) 1755
Darbinis siurbimo plotis (mm) 1440
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 300 / 300
Konteinerio talpa (l) 180
Teorinis ploto našumas (m²/h) 16550
Praktinis ploto našumas (m²/h) 12400
Akumuliatoriaus tipas užvedimo akumuliatorius
Akumuliatorius (V/Ah) 12 / 80
Įkalnės įveikimas (%) 12
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 460 - 460
Šepečio slėgis (kg) 25 - 150
Vandens sunaudojimas (l/min) max. 12
Garso lygis (dB(A)) 87
Bendras leistinas svoris (kg) 2635
Matmenys (I x P x A) (mm) 2490 x 1570 x 1860

Komplektacija

  • Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
  • Siurbimo balkis, lenktas

Įranga

  • Galinga ratų pavara
  • Stovėjimo stabdis
  • Integruota pašlavimo funkcija
  • Šlavimo funkcija
  • 2-jų talpų sistema
Plovimo įrenginys B 300 R I LPG
Plovimo įrenginys B 300 R I LPG
Plovimo įrenginys B 300 R I LPG
Plovimo įrenginys B 300 R I LPG
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Pritaikymo sritys
  • Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės
  • Taip pat tinka naudoti atvirose salėse, išoriniuose sandėliuose, krovos aikštelėse ir statybose
  • Pramonei (liejyklos, cemento gamyklos), logistikai ir sandėliams, automobilių stovėjimo aikštelėms ir daugiaaukštėms automobilių stovėjimo aikštelėms, statybos pramonei, oro uostams ir uostams
  • Taip pat idealiai pritaikoma logistikos srityje, pavyzdžiui, sandėliams valyti
  • Mažmeninės prekybos vietose
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Valymo priemonės