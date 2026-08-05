Plovimo įrenginys B 300 R I LPG
Su SND varomu valymo džiovintuvu B 300 RI LPG su integruota šlavimo funkcija dėl 1045 mm pločio cilindrinio šepečio galvutės. Ploto našumas yra 16 550 m² / h.
Įrengtas iki 1755 cm darbinis plotis ir ypač didelis cilindrinis šepetys, vairuojama kombinuota mašina B 300 RI LPG leidžia valyti ir šluoti vienu metu, todėl idealiai tinka visapusiškai prižiūrint didelius plotus. Dėka papildomų šoninių šepečių ar šoninių šveitimo denių, galima valyti arti sienų ir kampuose. Ekologiška ir ekonomiška pavara su skystomis dujomis (SND), taip pat 300 litrų vandens rezervuaras, leidžia ilgus darbo intervalus, kurių plotas siekia iki 16 550 m² / h. Platus, išlenktas valytuvas užtikrina puikius valymo rezultatus, garantuoja paprastą ir sklandų nešvarumų valymo procesą. Tvirtas plieninis rėmas suteikia mašinai tvirtumo, reikalingo lengvai įveikti sunkesnes valymo užduotis.
Savybės ir privalumai
Valo ir šluoja vienu metuSu įrenginiu dirbančio žmogaus produktyvumas padvigubėja. Per pusę sumažintas darbo laikas Prieš valymą nereikia iššluoti.
Lengvas konteinerio išpylimas į šiukšlių konteinerįPatogus operatoriui. Jokio tiesioginio kontakto su nešvarumais. Šiukšlių konteineris gali būti ištuštinamas sėdint.
Besisukantys šepečiai įrenginio šonuose valo abiejose pusėse.Darbinis plotis gali būti padidintas iki 1755 mm. Našumas iki 16,000 m²/h. Saugo ir įrenginį, ir pastatą.
Pakelta vairuotojo vieta
- Geras valomų paviršių apžiūros laukas.
- Lengvas valdymas
Ekonomiškas variklis, varomas suskystintomis gamtinėmis dujomis (SGD)
- Ilgas, nepetraukiamas darbas.
- Gali būti naudojamas ir patalpų viduje.
- Nepriklausomas valymas.
Plieninis rėmas
- Tvirtas įrenginys, tinkantis ir sunkesniems darbams.
Išlenkti nubraukėjai
- Patikimas siurbimas net ir ankštose zonose ar vingiuose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|LPG
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|1045 - 1755
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1755
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|1440
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|300 / 300
|Konteinerio talpa (l)
|180
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|16550
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|12400
|Akumuliatoriaus tipas
|užvedimo akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|12 / 80
|Įkalnės įveikimas (%)
|12
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|460 - 460
|Šepečio slėgis (kg)
|25 - 150
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 12
|Garso lygis (dB(A))
|87
|Bendras leistinas svoris (kg)
|2635
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
- Siurbimo balkis, lenktas
Įranga
- Galinga ratų pavara
- Stovėjimo stabdis
- Integruota pašlavimo funkcija
- Šlavimo funkcija
- 2-jų talpų sistema
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Pritaikymo sritys
- Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės
- Taip pat tinka naudoti atvirose salėse, išoriniuose sandėliuose, krovos aikštelėse ir statybose
- Pramonei (liejyklos, cemento gamyklos), logistikai ir sandėliams, automobilių stovėjimo aikštelėms ir daugiaaukštėms automobilių stovėjimo aikštelėms, statybos pramonei, oro uostams ir uostams
- Taip pat idealiai pritaikoma logistikos srityje, pavyzdžiui, sandėliams valyti
- Mažmeninės prekybos vietose