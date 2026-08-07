Plovimo įrenginys B 95 RS

Ypač manevringas B 95 RS Konfig - konfigūruojama grindų plovimo mašina su stovima operatoriaus vieta. Galima pasirinkti tiek cilindrininių, tiek diskinių šepečių mazgą, kurių darbiniai pločiai yra 65 arba 75 cm.

Akumuliatorinis (170–198-Ah) B 95 RS Cinfig grindų plovimo įrenginys su operatoriaus vieta, 95 litrų talpa - kompaktiškas pasirinkimas. Galima pasirinkti iš cilindrinių šepečių mazgą (su šlavimo funkcija) grindims su tekstūriniu paviršiumi arba diskinių šepečių mazgą lygiems paviršiams, kurių darbiniai pločiai yra 65 arba 75 cm. Kiti patogumai: automatinis šepečių mazas, šepečių prispaudim reguliavimas, galimybė pasirinkti valymo režimą, didelis LCD ekranas, spalvomis pažymėti valdymo elementai, KIK raktų sistema, DOSE valiklio dozavimo sistema (papildoma) ir švaraus vandens automatinio prisipildymo sistema. Lengvesniam naudojimui valdymo elementai yra pažymėti skirtingomis spalvomis. Siurbimo gumos bei plovimo šepečiai gali būti pakeičiami per kelias sekundes nenaudojant jokių įrankių.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Traukos pavara Traukos variklis
Darbinis šepečių plotis (mm) 750
Darbinis siurbimo plotis (mm) 940
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 95 / 95
Teorinis ploto našumas (m²/h) 3000
Praktinis ploto našumas (m²/h) 2250
Akumuliatorius (V/Ah) 24 / 198
Veikimo laikas (h) max. 2,5
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 180 - 1300
Šepečio slėgis (g/cm²) 24 - 215
Vandens sunaudojimas (l/min) 3,5
Garso lygis (dB(A)) 68
Nominali galia (W) 2400
Bendras leistinas svoris (kg) 500
Matmenys (I x P x A) (mm) 1425 x 765 x 1270
Plovimo įrenginys B 95 RS
Plovimo įrenginys B 95 RS
Plovimo įrenginys B 95 RS
Plovimo įrenginys B 95 RS
Plovimo įrenginys B 95 RS
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Pritaikymo sritys
  • Valymo paslaugų įmonės
  • Mažmeninės prekybos vietose
  • Apgyvendinimo sektorius
  • Pramonėje
  • Transportas
  • Viešosios paslaugos
  • Sveikatos apsauga
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