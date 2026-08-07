Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Anniversary Edition

Išvalo iki 2000 m2 plotą per valandą: juodos spalvos akumuliatorinis „BD 50/70 R Classic Anniversary Edition“ grindų valymo įrenginys su operatoriaus vieta ir diskiniu šepečiu.

„Kärcher“ 90 metų jubiliejaus proga pristatome juodos spalvos „BD 50/70 R Classic Anniversary Edition“ grindų valymo įrenginį. Viena iš išskirtinių šio akumuliatorinio „BD 50/70 R Classic“ grindų valymo įrenginio savybių – itin paprastas valdymas naudojant specialiai spalvomis pažymėtus valdymo elementus. Dėl kompaktiškos, siauros konstrukcijos įrenginį lengviau valdyti ir transportuoti, jis ypač manevringas ir prisitaikantis. Dėl to ši 70 l klasės mašina gali tapti puikia alternatyva stumiamiems grindų plovimo įrenginiams. Dizainas papildytas naudingomis funkcijomis, pvz., „Home Base“ sistema su kabliais, ant kurių laikoma rankinė valymo įranga, taip pat galima atskirai įsigyti šiukšlių maišo ir grindų plovimo šluotos laikiklį. „Anniversary Edition“ modelio komplekte taip pat yra šeši 2,5 l talpos CA 50 C valiklio buteliai.

Savybės ir privalumai
Paprasta naudoti
  • Aiškūs ir lengvai suprantami valdymo elementai
  • Nereikalingi ilgalaikiai apmokymai darbui
  • Paprasti, geltonos spalvos, valdymo elementai palengvina įrenginio naudojimą
Diskinis šepetys
  • Tvirta konstrukcija su integruotu diskinio šepečio mazgu.
  • Didelis darbinis diapazonas dėka didelio darbinio pločio.
  • Specialus pedalas patogiam šepečio nuėmimui.
Kompaktiškas dizainas
  • Ypač manevringas įrenginys
  • Aiškus reikiamų nuvalyti paviršių matomumas.
  • Patogus transportuoti.
Papildomai pasirenkami priedai: šluosčių laikiklis
  • Surenka sausus nešvarumus, taip palaikydamas valymo procesą.
  • Padeda išvengti siurbimo kanalo užsikimšimo.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Traukos pavara Traukos variklis
Darbinis šepečių plotis (mm) 510
Darbinis siurbimo plotis (mm) 850
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 70 / 75
Teorinis ploto našumas (m²/h) 2805
Praktinis ploto našumas (m²/h) 2000
Akumuliatorius (V) 24
Veikimo laikas (h) max. 2,5
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 180
Šepečio slėgis (g/cm²/kg) 13 / 20
Apsisukimo plotis (mm) 1650
Vandens sunaudojimas (l/min) max. 2,3
Nominali galia (W) 1400
Bendras leistinas svoris (kg) 345
Svoris (be priedų) (kg) 112
Matmenys (I x P x A) (mm) 1310 x 590 x 1060

Komplektacija

  • Diskinis šepetys: 1 Piece(s)

Įranga

  • Galinga ratų pavara
  • Automatinis vandens srauto sustabdymas
  • Elektromagnetinis vožtuvas
  • 2-jų talpų sistema
Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
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