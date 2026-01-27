Plovimo įrenginys BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
Ypač manevringas ir lengvai valdomas akumuliatorinis grindų valymo įrenginys BD 50/70 R Classic Bp Pack. Įrenginys komplektuojamas su akumuliatoriumi ir įkrovikliu.
Dėka siauro ir kompaktiško dizaino, mūsų akumuliatorinis grindų plovimo įrenginys su diskiniu šepečiu BD 50/70 R Classic Bp Pack yra ypač manevringas ir patogiai bei lengvai transportuojamas netgi liftu. Įrenginys komplektuojamas su 105Ah talpos akumuliatoriais bei pakrovėjais, ir yra alternatyva stumiamiems modeliams. Spalviškai išskirti valdymo elementai įrenginio valdymui suteikia paprastumo ir aiškumo. Kartu su įrenginiu galite naudoti šiukšlių maišo laikiklį ar platų šluostą pirminiam grindų šlavimui (šie priedai pasirenkami papildomai).
Savybės ir privalumai
Paprasta naudotiAiškūs ir lengvai suprantami valdymo elementai Nereikalingi ilgalaikiai apmokymai darbui Paprasti, geltonos spalvos, valdymo elementai palengvina įrenginio naudojimą
Diskinis šepetysTvirta konstrukcija su integruotu diskinio šepečio mazgu. Didelis darbinis diapazonas dėka didelio darbinio pločio. Specialus pedalas patogiam šepečio nuėmimui.
Kompaktiškas dizainasYpač manevringas įrenginys Aiškus reikiamų nuvalyti paviršių matomumas. Patogus transportuoti.
Papildomai pasirenkami priedai: šluosčių laikiklis
- Surenka sausus nešvarumus, taip palaikydamas valymo procesą.
- Padeda išvengti siurbimo kanalų užsikimšimų.
Pasirinktinai gali įsigyti ličio jonų akumuliatorių
- Taupo laiką: pilnai pakraunamas per dvi valandas, priklausomai nuo akumuliatoriaus įkroviklio.
- Eksploatacinis laikas kelis kartus ilgesnis nei švino rūgšties ar gelinių akumuliatorių.
- Vietoj įprastai panaudojamos 80% įprastų baterijų talpos, galite panaudoti visą baterijos talpą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|510
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|900
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|70 / 75
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|2805
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|2000
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 105
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Apsisukimo plotis (mm)
|1650
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,3
|Garso lygis (dB(A))
|66
|Nominali galia (W)
|1400
|Bendras leistinas svoris (kg)
|345
|Svoris (be priedų) (kg)
|100
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte
- Siurbimo balkis, V formos
Įranga
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
Videos
Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka naudojimui prekybos centruose ar viešbučiuose
- Taip pat tinka gamybinių patalpų ar sandėlių valymui