Plovimo įrenginys BR 55/40 RS Bp Pack

Kompaktiškas vairuojamasis valytuvas džiovintuvas su volelių technologija, 55 cm darbinis plotis, ir maždaug 40 litrų talpa,  120 cm posūkio kampas  Su ekologiniu režimu energijai taupyti ir ekologiško valymo galimybe.

Labai kompaktiškas „BR 55/40 RS Bp Pack“vairuojamasis šlavimo - džiovinimo įrenginys su galingomis 36 V baterijomis. Apima manevringumą greitį viename. Mažas maždaug 120 cm apsisukimo kampas leidžia jį naudoti siaurose ir nepatogiose vietose. Reguliuojama darbinė padėtis. Efektyvi volelių technologija užtikrina puikų šveitimą ir valymą plyšiuose. Lengvai pašalina įsisenėjusius nešvarumus ant gruoblėtų paviršių. Dėl integruotos šlavimo funkcijos nereikia daug laiko reikalaujančio paruošiamojo šlavimo. Siurbiamąsias lūpas, šepetėlius ir valytuvus galima pakeisti be įrankių per kelias sekundes. Ekologinį režimą galima pasirinkti paspaudus mygtuką. Tai padaro priežiūros valymą energiją taupančiu, ekologišku ir taupo laiką bei išlaidas - su puikiais valymo rezultatais. Baterijas galima greitai ir lengvai įkrauti iš bet kurio standartinio maitinimo lizdo su integruotu įkrovikliu. Šis aparatas idealiai tinka naudoti prekybos centruose, pramoninėse objektuose, visuomeniniuose pastatuose ir sveikatos priežiūros įstaigose.

Savybės ir privalumai
Plovimo įrenginys BR 55/40 RS Bp Pack: Kompaktiškas
Kompaktiškas
Aiškus matomumas 30 cm atstumu prieš įrenginį užtikrina kruopštų valymą. Kompaktiški matmenys leidžia išvalyti siaurus plotus, taip pat lengvai sandėliuoti bei transportuoti.
Plovimo įrenginys BR 55/40 RS Bp Pack: Su šlavimo funkcija
Su šlavimo funkcija
Purvą surenka 2 skirtingosmis kryptimis besisukantys clilindriniai šepečiai į atliekų konteinerį. Nešvarumus surenka 2 cilindriniai šepečiai, taip išlaikoma siurbimo galia.
Plovimo įrenginys BR 55/40 RS Bp Pack: Paprasta naudoti
Paprasta naudoti
Lengvas naudoti. Ekonomiškas režimas sutaupo laiko, energijos, vandens ir valiklio.
Automatinio pripildymo parinktis.
  • Lengvas prijungimas prie vandens tiekimo. Vandens tiekimas sustoja automatiškai, kai talpa pripildoma.
  • Tai sutaupo laiko, nes mašinos operatorius tuo metu gali atlikti kitus darbus.
Ekonominis režimas
  • Sutaupo laiko, energijos, vandens ir valiklio.
Lengvai naudojami valdymo elementai
  • Tik 1 valdiklis visiems reguliavimo poreikiams. Aiškus ir paprastas valdymas bei minimalios žinios.
Lengvas perjungimas.
  • Valytuvai ir šepečiai pakeičiami be jokių įrankių.
  • Valytuvas pakeičiamas per kelias sekundes.
Ypatingai lengvai valdomas
  • Geram manevringumui, didesnio paviršiaus ploto padengimui ir patogesniam valymui.
Pilnai išsilanksto.
  • Padeda lengvai pasiekti švaraus ir nešvaraus vandens talpas baterijų dėka.
  • Nuimamas nešvaraus vandens rezervuaras.
Su akumuliatoriumi ir akumuliatoriaus krovikliu.
  • Paruošta naudoti: kartu su galingomis baterijomis bei įkrovikliu ilgam tarnavimo laikui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Traukos pavara Traukos variklis
Darbinis šepečių plotis (mm) 550
Darbinis siurbimo plotis (mm) 716
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 40 / 40
Teorinis ploto našumas (m²/h) 3025
Praktinis ploto našumas (m²/h) 2200
Akumuliatoriaus tipas Nereikalaujantis aptarnavimo
Akumuliatorius (V/Ah) 36 / 76
Veikimo laikas (h) max. 2,5
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V) 230
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz) 50 - 60
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 1200
Šepečio slėgis (kg/g/cm²) 24 / 315
Vandens sunaudojimas (l/min) 1,5
Garso lygis (dB(A)) 60
Nominali galia (W) max. 1480
Bendras leistinas svoris (kg) 330
Matmenys (I x P x A) (mm) 1118 x 691 x 1316

Komplektacija

  • Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
  • Siurbimo balkis, lenktas
  • Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte

Įranga

  • Galinga ratų pavara
  • Automatinis vandens srauto sustabdymas
  • Šlavimo funkcija
  • 2-jų talpų sistema
Plovimo įrenginys BR 55/40 RS Bp Pack
Plovimo įrenginys BR 55/40 RS Bp Pack
Plovimo įrenginys BR 55/40 RS Bp Pack
Plovimo įrenginys BR 55/40 RS Bp Pack
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