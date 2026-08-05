Plovimo įrenginys BR 55/40 RS Bp Pack
Kompaktiškas vairuojamasis valytuvas džiovintuvas su volelių technologija, 55 cm darbinis plotis, ir maždaug 40 litrų talpa, 120 cm posūkio kampas Su ekologiniu režimu energijai taupyti ir ekologiško valymo galimybe.
Labai kompaktiškas „BR 55/40 RS Bp Pack“vairuojamasis šlavimo - džiovinimo įrenginys su galingomis 36 V baterijomis. Apima manevringumą greitį viename. Mažas maždaug 120 cm apsisukimo kampas leidžia jį naudoti siaurose ir nepatogiose vietose. Reguliuojama darbinė padėtis. Efektyvi volelių technologija užtikrina puikų šveitimą ir valymą plyšiuose. Lengvai pašalina įsisenėjusius nešvarumus ant gruoblėtų paviršių. Dėl integruotos šlavimo funkcijos nereikia daug laiko reikalaujančio paruošiamojo šlavimo. Siurbiamąsias lūpas, šepetėlius ir valytuvus galima pakeisti be įrankių per kelias sekundes. Ekologinį režimą galima pasirinkti paspaudus mygtuką. Tai padaro priežiūros valymą energiją taupančiu, ekologišku ir taupo laiką bei išlaidas - su puikiais valymo rezultatais. Baterijas galima greitai ir lengvai įkrauti iš bet kurio standartinio maitinimo lizdo su integruotu įkrovikliu. Šis aparatas idealiai tinka naudoti prekybos centruose, pramoninėse objektuose, visuomeniniuose pastatuose ir sveikatos priežiūros įstaigose.
Savybės ir privalumai
KompaktiškasAiškus matomumas 30 cm atstumu prieš įrenginį užtikrina kruopštų valymą. Kompaktiški matmenys leidžia išvalyti siaurus plotus, taip pat lengvai sandėliuoti bei transportuoti.
Su šlavimo funkcijaPurvą surenka 2 skirtingosmis kryptimis besisukantys clilindriniai šepečiai į atliekų konteinerį. Nešvarumus surenka 2 cilindriniai šepečiai, taip išlaikoma siurbimo galia.
Paprasta naudotiLengvas naudoti. Ekonomiškas režimas sutaupo laiko, energijos, vandens ir valiklio.
Automatinio pripildymo parinktis.
- Lengvas prijungimas prie vandens tiekimo. Vandens tiekimas sustoja automatiškai, kai talpa pripildoma.
- Tai sutaupo laiko, nes mašinos operatorius tuo metu gali atlikti kitus darbus.
Ekonominis režimas
- Sutaupo laiko, energijos, vandens ir valiklio.
Lengvai naudojami valdymo elementai
- Tik 1 valdiklis visiems reguliavimo poreikiams. Aiškus ir paprastas valdymas bei minimalios žinios.
Lengvas perjungimas.
- Valytuvai ir šepečiai pakeičiami be jokių įrankių.
- Valytuvas pakeičiamas per kelias sekundes.
Ypatingai lengvai valdomas
- Geram manevringumui, didesnio paviršiaus ploto padengimui ir patogesniam valymui.
Pilnai išsilanksto.
- Padeda lengvai pasiekti švaraus ir nešvaraus vandens talpas baterijų dėka.
- Nuimamas nešvaraus vandens rezervuaras.
Su akumuliatoriumi ir akumuliatoriaus krovikliu.
- Paruošta naudoti: kartu su galingomis baterijomis bei įkrovikliu ilgam tarnavimo laikui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|550
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|716
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|40 / 40
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|3025
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|2200
|Akumuliatoriaus tipas
|Nereikalaujantis aptarnavimo
|Akumuliatorius (V/Ah)
|36 / 76
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|230
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1200
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|24 / 315
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|1,5
|Garso lygis (dB(A))
|60
|Nominali galia (W)
|max. 1480
|Bendras leistinas svoris (kg)
|330
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
- Siurbimo balkis, lenktas
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
Įranga
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- Šlavimo funkcija
- 2-jų talpų sistema