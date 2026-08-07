Plovimo įrenginys Grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Classic +D75
Galingas grindų valymo įrenginys su operatoriaus vieta, talpiu 110 l rezervuaru, 75 cm pločio diskine šepečio galvute, KIK raktų sistema ir EASY valdymo jungikliu.
Mūsų ypač tyliai važiuojantis grindų valymo įrenginys su operatoriaus vieta B 110 R Classic su dideliu akumuliatoriaus skyriumi, skirtas ilgiems darbo intervalams vidutinio dydžio plotuose, lengvai išvalo iki 4 500 kvadratinių metrų per valandą. Jis taip pat turi didelę 110 litrų talpą švariam ir nešvariam vandeniui, ekonomišką "eco!efficiency" režimą, patikimą ir patikrintą diskinių šepečių šveitimo mazgą, kurio darbinis plotis 75 cm, ir siurbimo balkį, pagamintą iš aukštos kokybės aliuminio liejinio, pasižymintį geriausiu rinkoje susiurbimo našumu. Išmanioji KIK raktų sistema, leidžianti individualiai priskirti prieigos teises prie mašinos funkcijų, daugiakalbis ekranas, išmanusis EASY Operation jungiklis ir spalvomis pažymėti valdymo elementai užtikrina labai paprastą naudojimą. Kad darbas būtų dar patogesnis ir saugesnis, mašinoje taip pat įrengti gerai matomi dienos žibintai.
Savybės ir privalumai
Tvirtas siurbimo rėmas iš grūdinto aliuminio
- Su tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei.
- Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas.
- Nukreipia nuo susidūrimo su siena taip apsaugant nuo sugadinimo.
Inovatyvi KIK sistema
- Didesnė apsauga nuo neteisingų veikimų.
- Mažesni serviso kaštai.
- Optimalus derinimas su individualiomis valymo užduotimis neapsunkinant vartotojo.
Energiją taupantis eco!efficiency režimas
- Sumažintas energijos suvartojimas.
- 40 % ilgesnis veikimo laikas.
- Dar tylenis, todėl idealiai tinka triukšmui jautriose vietose (valymui dienos metu, ligoninėse, viešbučiuose ir kt.).
Didelis spalvotas ekranas
- Nereikia atskiro įkroviklio.
- Patogu ir lengva naudoti.
- Gali būti naudojamas su įvairių tipų akumuliatoriais.
Lengva naudoti
- Paprastas valdymas dėl aiškaus skirtingomis spalvomis paženklintų kontrolės elementų
- Lengvesnis naudojimas ir trumpesnis mokymosi laikas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Variklis su šepetėliais
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|750
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|950
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla ( )
|110 / 110
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 4500
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|3150
|Akumuliatorius (V)
|24
|Greitis (km/h)
|max. 6
|Įkalnės įveikimas (%)
|max. 10
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|75 / 40
|Apsisukimo plotis (cm)
|175
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 5
|Garso lygis (dB(A))
|59
|Svoris (be priedų) (kg)
|251
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 2 Piece(s)
- Siurbimo balkis, lenktas
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
Įranga
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Su dienos šviesomis
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Lengvai valdomas jungiklis
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Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka naudojimui prekybos centruose ar viešbučiuose
- Taip pat tinka gamybinių patalpų ar sandėlių valymui