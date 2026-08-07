Plovimo įrenginys Grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Classic +R75
Idealiai tinka vidutinio dydžio plotams: judrus, akumuliatoriumi varomas ir tyliai važiuojantis šveitimo džiovintuvas su 110 l talpykla ir didelio našumo šepečio galvute bei siurbimo balkiu.
Labai lengvai valdomas, akumuliatorinis grindų plovimo įrenginys su operatoriaus vieta B 110 R Classic turi rinkoje pirmaujantį pagal susiurbimo našumą siurbimo balkį, 75 cm pločio cilindrinių šepečių šveitimo mazgą su laiką taupančia išankstinio šlavimo funkcija - abu pagaminti iš aukštos kokybės lieto aliuminio. 110 litrų talpos švaraus ir nešvaraus vandens rezervuarai leidžia ne tik ilgiau dirbti, bet ir pasiekti iki 4500 kvadratinių metrų ploto našumą per valandą. Dėl kompaktiškos konstrukcijos B 110 R Classic yra labai judrus, todėl labai tinka ir kampuotiems plotams valyti. Integruoti dienos žibintai užtikrina gerą matomumą. Didelis kontaktinis cilindrinių šepečių slėgis užtikrina puikius valymo rezultatus, o prireikus juos galima greitai ir lengvai pakeisti. Dideliame ekrane, kuriame daugiau kaip 30 kalbų, galima nustatyti visas svarbias funkcijas, dėl lengvai suprantamų, spalvos kodais pažymėtų valdymo elementų įrenginį lengva naudoti. Išmanioji KIK raktų sistema, skirta individualiam prieigos teisių prie mašinos funkcijų priskyrimui, taip pat apsaugo nuo nepageidaujamų darbo klaidų.
Savybės ir privalumai
Tvirtas siurbimo rėmas iš grūdinto aliuminio
- Su tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei.
- Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas.
- Nukreipia nuo susidūrimo su siena taip apsaugant nuo sugadinimo.
Cilindrinių šepečių plovimo mazgas su integruota pašlavimo funkcija
- Pagamintas iš grūdinto aliuminio, su plačiais apsauginiais ratais kraštuose.
- Taupanti laiką pašlavimo funkcija stambesnių šiukšlių surinkimui.
- Dėka tylaus veikimo tinka darbui triukšmui jautrioje aplinkjoje.
Inovatyvi KIK sistema
- Didesnė apsauga nuo neteisingų veikimų.
- Mažesni serviso kaštai.
- Optimalus derinimas su individualiomis valymo užduotimis neapsunkinant vartotojo.
Energiją taupantis eco!efficiency režimas
- Sumažintas energijos suvartojimas.
- 40 % ilgesnis veikimo laikas.
- Dar tylenis, todėl idealiai tinka triukšmui jautriose vietose (valymui dienos metu, ligoninėse, viešbučiuose ir kt.).
Didelis spalvotas ekranas
- Nereikia atskiro įkroviklio.
- Patogu ir lengva naudoti.
- Gali būti naudojamas su įvairių tipų akumuliatoriais.
Lengva naudoti
- Paprastas valdymas dėl aiškaus skirtingomis spalvomis paženklintų kontrolės elementų
- Lengvesnis naudojimas ir trumpesnis mokymosi laikas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Variklis su šepetėliais
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|750
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|950
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla ( )
|110 / 110
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 4500
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|3150
|Akumuliatorius (V)
|24
|Greitis (km/h)
|max. 6
|Įkalnės įveikimas (%)
|max. 10
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1200
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|75 / 500
|Apsisukimo plotis (cm)
|175
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 5
|Garso lygis (dB(A))
|59
|Svoris (be priedų) (kg)
|251
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
- Siurbimo balkis, lenktas
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
Įranga
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- Integruota pašlavimo funkcija
- Šlavimo funkcija
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Su dienos šviesomis
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- Ypač tylaus veikimo cilindrinių šepečių galvutė triukšmui jautrioms vietoms
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Lengvai valdomas jungiklis
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Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka naudojimui prekybos centruose ar viešbučiuose
- Taip pat tinka gamybinių patalpų ar sandėlių valymui