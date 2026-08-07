Plovimo įrenginys Grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Pack Classic +D75
Grindų valymo šrenginys su operatoriaus vieta, 110 l talpomis šviežiam ir nešvariam vandeniui, 75 cm darbinio pločio diskine šepečio galvute, AGM akumuliatoriumi ir akumuliatoriaus įkrovikliu.
Daugiakalbis ekranas, išmanusis EASY valdymo jungiklis, spalvoti valdymo elementai: mūsų grindų valymo įrenginys su operatoriaus vieta B 110 R Classic stebina patogiu valdymu ir puikiais vidutinio dydžio plotų valymo rezultatais. Tai užtikrina patikrinta diskinių šepečių konstrukcija ir iš aukštos kokybės lieto aliuminio pagamintas siurbimo balkis, pasižymintis geriausiu rinkoje susiurbimo našumu. Standartiškai įrengtas galingas 170 Ah AGM akumuliatorius, suderintas akumuliatoriaus įkroviklis ir ekonomiškas Kärcher "eco!efficiency" režimas užtikrina iki 4500 kvadratinių metrų ploto našumą per valandą ir labai tylų veikimą. Didelės 110 litrų talpos švaraus ir nešvaraus vandens talpos lengvai leidžia atlikti ilgesnes darbo užduotis, o dienos žibintai užtikrina aukštą aktyvaus ir pasyvaus saugumo lygį. Be to, išmanioji KIK raktų sistema, skirta individualiam prieigos teisių prie mašinos funkcijų priskyrimui, veiksmingai padeda išvengti darbo klaidų.
Savybės ir privalumai
Tvirtas siurbimo rėmas iš grūdinto aliuminio
- Su tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei.
- Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas.
- Nukreipia nuo susidūrimo su siena taip apsaugant nuo sugadinimo.
Inovatyvi KIK sistema
- Didesnė apsauga nuo neteisingų veikimų.
- Mažesni serviso kaštai.
- Optimalus derinimas su individualiomis valymo užduotimis neapsunkinant vartotojo.
Energiją taupantis eco!efficiency režimas
- Sumažintas energijos suvartojimas.
- 40 % ilgesnis veikimo laikas.
- Dar tylenis, todėl idealiai tinka triukšmui jautriose vietose (valymui dienos metu, ligoninėse, viešbučiuose ir kt.).
Didelis spalvotas ekranas
- Nereikia atskiro įkroviklio.
- Patogu ir lengva naudoti.
- Gali būti naudojamas su įvairių tipų akumuliatoriais.
Lengva naudoti
- Paprastas valdymas dėl aiškaus skirtingomis spalvomis paženklintų kontrolės elementų
- Lengvesnis naudojimas ir trumpesnis mokymosi laikas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Variklis su šepetėliais
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|750
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|950
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla ( )
|110 / 110
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 4500
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|3150
|Akumuliatoriaus tipas
|Nereikalaujantis aptarnavimo
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 170
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|230
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50
|Greitis (km/h)
|max. 6
|Įkalnės įveikimas (%)
|max. 10
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|75 / 40
|Apsisukimo plotis (cm)
|175
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 5
|Garso lygis (dB(A))
|59
|Svoris (be priedų) (kg)
|379
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 2 Piece(s)
- Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte
- Siurbimo balkis, lenktas
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
Įranga
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Su dienos šviesomis
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Lengvai valdomas jungiklis
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Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka naudojimui prekybos centruose ar viešbučiuose
- Taip pat tinka gamybinių patalpų ar sandėlių valymui