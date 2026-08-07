Plovimo įrenginys Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+D100
Su diskine šepečio galva, 100 cm darbiniu pločiu, 10 km/val. važiavimo greičiu ir 260 l talpos rezervuaru: tvirtas grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp skirtas sudėtingiems pramoniniams darbams.
Grindų valymo įrenginyje su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp standartinėje įrangoje įrengta išteklius taupanti valymo priemonės dozavimo sistema DOSE, laiką taupanti automatinio užpildymo funkcija, rezervuaro plovimo sistema, automatinis vandens paskirstymo posūkiuose optimizavimas ir darbinis apšvietimas. Patikimas įrenginys su tvirtais nukreipiamaisiais ratukais ir nerūdijančiojo plieno stambiųjų nešvarumų krepšeliu specialiai sukurta sunkiausiems pramoniniams darbams ir užtikrina puikius susiurbimo rezultatus dėka dviejų nenusidėvinčių "Ec" turbinų ir naujai sukurto siurbimo balkio, su optimizuotu oro srautu. Iki 10 km/val. važiavimo greitis, 260 litrų talpos talpos ir naujai sukurtos 100 cm darbinio pločio diskinės šepečio galvos darbinis plotis leidžia pasiekti didelį ploto našumą. Jei posūkiuose važiuojama per greitai, vairavimo kampo jutiklis užtikrina maksimalų saugumą ir stabdo, kad sulėtintų mašiną. Kaip papildomą įrangą galima užsisakyti ir šoninę šveitimo galvą, skirtą valyti arti kraštų ir praplėsti darbinį plotį.
Savybės ir privalumai
10 km/val važiavimo greitisPer trumpą laiką galima pasiekti didelį valymo našumą ir greitai atlikti transportavimo operacijas. Vairo posūkio kampo jutiklis veikia kaip saugos funkcija važiuojant posūkiuose. Jei važiuojant posūkiuose greitis per didelis aktyvuojamas automatinis stabdymas.
Standartinėje komplektacijoje yra dvi turbinosPuikūs susiurbimo rezultatai ant visų tipų paviršių Nenusidėvinčios bešepetėlinės Ec turbinos Optimizuotas oro srautas naujai sukurtame siurbimo balkyje
Suvirintas pramoninis siurbimo balkisSu tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei. Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas. Tvirtas apsauginio rėmo laikiklis
Su "DOSE" valymo priemonės dozavimo sistema
- Taupo valymo priemonę.
- Tikslus ir vienodas dozavimas (galima nustatyti nuo 0 iki 3%).
- Valymo priemonę galima pakeisti neištuštinus švaraus vandens talpos.
Inovatyvi KIK sistema
- Didesnė apsauga nuo neteisingų veikimų.
- Mažesni serviso kaštai.
- Optimalus derinimas su individualiomis valymo užduotimis neapsunkinant vartotojo.
Didelis spalvotas ekranas
- Aiškiai išdėstytas programos rodymas.
- Lengvesnis naudojimas ir trumpesnis mokymosi laikas.
Energiją taupantis eco!efficiency režimas
- Sumažintas energijos suvartojimas.
- 40 % ilgesnis veikimo laikas.
- Dar tylenis, todėl idealiai tinka triukšmui jautriose vietose (valymui dienos metu, ligoninėse, viešbučiuose ir kt.).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (cm)
|100
|Darbinis siurbimo plotis ( )
|114
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla ( )
|260 / 260
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 10000
|Praktinis ploto našumas (m²)
|7000
|Akumuliatorius (V)
|36
|Greitis (km/h)
|max. 10
|Įkalnės įveikimas (%)
|max. 15
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|140
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|150 / 42
|Apsisukimo plotis (cm)
|212
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 9
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Bendras leistinas svoris (kg)
|1840
|Svoris (be priedų) (kg)
|628
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 2 Piece(s)
- Siurbimo balkis, lenktas
- Valymo priemonei skirtas dozavimo bakelis su uždaro ciklo sistema
Įranga
- Automatinis užpildymas
- Patentuota talpos skalavimo sistema
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- DOSE sistema
- Stovėjimo stabdis
- Reguliuojama vairo padėtis
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Su dienos šviesomis
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Greičio sumažinimas atliekant posūkius užtikrina didesnį saugumą
- Elektrinis ir mechaninis plūdinis jungiklis
- Lengvai valdomas jungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Tinka naudoti gamybinėse salėse, sandėliuose, logistikos pastatuose ir sunkiosios pramonės objektuose