Plovimo įrenginys Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+SB+R100
Su tvirta 100 cm cilindrinių šepečių šveitimo galva, integruotais šoniniais šepečiais, 260 l talpa ir 10 km/val. važiavimo greičiu: grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp skirtas sudėtingiems pramoniniams darbams.
Akumuliatoriumi varomas grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp su plačia standartine įranga ir ypatingai tvirtais komponentais ypač gerai veikia labai sudėtingomis sąlygomis pramonėje. Jame yra automatinio pildymo funkcija, leidžianti efektyviai užpildyti 260 l švaraus vandens talpą, nešvaraus vandens talpos plovimo sistema, išteklius taupanti valymo priemonės dozavimo sistema DOSE, darbiniai žibintai ir sumontuoti šoniniai šepečiai. Dėl optimizuotos integruotos šlavimo funkcijos visiškai naujai sukurta cilindrinių šepečių šveitimo galva leidžia išvengti daug laiko reikalaujančio rankinio išankstinio šlavimo, taip pat sumažina siurbimo balkio užsikimšimo riziką. Taip pat naujai sukurtas ir optimizuotas oro srauto atžvilgiu siurbimo balkis, kuris veikia kartu su dviem nenusidėvinčiomis "Ec" turbinomis ir užtikrina puikius siurbimo rezultatus. Iki 10 km/val. važiavimo greitis ir 100 cm darbinis plotis leidžia pasiekti didelį ploto našumą per trumpą laiką. Jei posūkiuose važiuojama per greitai, vairavimo kampo jutiklis užtikrina maksimalų saugumą ir stabdo, kad sulėtintų mašiną. Kartu važiuojant posūkiais automatiškai optimizuojamas vandens paskirstymas.
Savybės ir privalumai
Naujai sukurta cilindrinių šepečių šveitimo galvaŽymiai pagerina šlavimo rezultatus ir apsaugo nuo siurbimo balkio užsikimšimo. Cilindrinius šepečius galima pakeisti per kelias sekundes ir be įrankių. Puikūs valymo rezultatai
10 km/val važiavimo greitisPer trumpą laiką galima pasiekti didelį valymo našumą ir greitai atlikti transportavimo operacijas. Vairo posūkio kampo jutiklis veikia kaip saugos funkcija važiuojant posūkiuose. Jei važiuojant posūkiuose greitis per didelis aktyvuojamas automatinis stabdymas.
Standartinėje komplektacijoje yra dvi turbinosPuikūs susiurbimo rezultatai ant visų tipų paviršių Nenusidėvinčios bešepetėlinės Ec turbinos Optimizuotas oro srautas naujai sukurtame siurbimo balkyje
Suvirintas pramoninis siurbimo balkis
- Su tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei.
- Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas.
- Tvirtas apsauginio rėmo laikiklis
Su "DOSE" valymo priemonės dozavimo sistema
- Taupo valymo priemonę.
- Tikslus ir vienodas dozavimas (galima nustatyti nuo 0 iki 3%).
- Valymo priemonę galima pakeisti neištuštinus švaraus vandens talpos.
Inovatyvi KIK sistema
- Didesnė apsauga nuo neteisingų veikimų.
- Mažesni serviso kaštai.
- Optimalus derinimas su individualiomis valymo užduotimis neapsunkinant vartotojo.
Didelis spalvotas ekranas
- Aiškiai išdėstytas programos rodymas.
- Lengvesnis naudojimas ir trumpesnis mokymosi laikas.
Cilindrinių šepečių plovimo mazgas su integruota pašlavimo funkcija
- Taupanti laiką pašlavimo funkcija stambesnių šiukšlių surinkimui.
Energiją taupantis eco!efficiency režimas
- Sumažintas energijos suvartojimas.
- 40 % ilgesnis veikimo laikas.
- Dar tylenis, todėl idealiai tinka triukšmui jautriose vietose (valymui dienos metu, ligoninėse, viešbučiuose ir kt.).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (cm)
|100
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1220
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1220
|Darbinis siurbimo plotis (cm)
|114
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla ( )
|260 / 260
|Konteinerio talpa (l)
|26
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 10000
|Praktinis ploto našumas (m²)
|7000
|Akumuliatorius (V)
|36
|Greitis (km/h)
|max. 10
|Įkalnės įveikimas (%)
|max. 15
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1250
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|150 / 210
|Apsisukimo plotis (cm)
|212
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 9
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Bendras leistinas svoris (kg)
|1840
|Svoris (be priedų) (kg)
|678
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
- Siurbimo balkis, lenktas
- Šoninis šepetys
- Valymo priemonei skirtas dozavimo bakelis su uždaro ciklo sistema
Įranga
- Automatinis užpildymas
- Patentuota talpos skalavimo sistema
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- DOSE sistema
- Stovėjimo stabdis
- Integruota pašlavimo funkcija
- Reguliuojama vairo padėtis
- Šlavimo funkcija
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Su dienos šviesomis
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Greičio sumažinimas atliekant posūkius užtikrina didesnį saugumą
- Elektrinis ir mechaninis plūdinis jungiklis
- Lengvai valdomas jungiklis
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Pritaikymo sritys
- Tinka naudoti gamybinėse salėse, sandėliuose, logistikos pastatuose ir sunkiosios pramonės objektuose