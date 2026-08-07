Plovimo įrenginys Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+SB+R120
Didelis našumas dėl 10 km/val. važiavimo greičio, 120 cm cilindrinių šepečių galva ir 260 l talpos: grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp skirtas sudėtingiems pramoniniams darbams.
Puikus oro srauto atžvilgiu optimizuoto naujai sukurto siurbimo balkio siurbimas ir atnaujinta cilindrinių šepečių galva su integruota šlavimo funkcija, skirta stambiems nešvarumams surinkti, reiškia, kad grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp užtikrina geriausius valymo rezultatus - net be išankstinio šlavimo. Mašinoje sumontuotos dvi nenusidėvinčios "Ec" turbinos, laiką taupanti 260 l švaraus vandens automatinio užpildymo funkcija, nešvaraus vandens talpos plovimo sistema, šoniniai šepečiai, darbiniai žibintai ir DOSE valymo priemonių dozavimo sistema. Jis specialiai sukurtas sunkiausiems pramoniniams darbams, tai įrodo nerūdijančio plieno stambiųjų nešvarumų krepšys ir tvirti deflektoriniai ratukai. Iki 10 km/val. važiavimo greitis ir 120 cm darbinis plotis leidžia greitai pasiekti didelį ploto našumą. Važiuojant posūkiuose automatiškai optimizuojamas vandens paskirstymas. Vairavimo kampo jutiklis užtikrina maksimalų saugumą, stabdydamas ir sulėtindamas mašiną, jei greitis yra per didelis.
Savybės ir privalumai
Naujai sukurta cilindrinių šepečių šveitimo galvaŽymiai pagerina šlavimo rezultatus ir apsaugo nuo siurbimo balkio užsikimšimo. Cilindrinius šepečius galima pakeisti per kelias sekundes ir be įrankių. Puikūs valymo rezultatai
10 km/val važiavimo greitisPer trumpą laiką galima pasiekti didelį valymo našumą ir greitai atlikti transportavimo operacijas. Vairo posūkio kampo jutiklis veikia kaip saugos funkcija važiuojant posūkiuose. Jei važiuojant posūkiuose greitis per didelis aktyvuojamas automatinis stabdymas.
Standartinėje komplektacijoje yra dvi turbinosPuikūs susiurbimo rezultatai ant visų tipų paviršių Nenusidėvinčios bešepetėlinės Ec turbinos Optimizuotas oro srautas naujai sukurtame siurbimo balkyje
Suvirintas pramoninis siurbimo balkis
- Su tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei.
- Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas.
- Tvirtas apsauginio rėmo laikiklis
Su "DOSE" valymo priemonės dozavimo sistema
- Taupo valymo priemonę.
- Tikslus ir vienodas dozavimas (galima nustatyti nuo 0 iki 3%).
- Valymo priemonę galima pakeisti neištuštinus švaraus vandens talpos.
Inovatyvi KIK sistema
- Didesnė apsauga nuo neteisingų veikimų.
- Mažesni serviso kaštai.
- Optimalus derinimas su individualiomis valymo užduotimis neapsunkinant vartotojo.
Didelis spalvotas ekranas
- Aiškiai išdėstytas programos rodymas.
- Lengvesnis naudojimas ir trumpesnis mokymosi laikas.
Cilindrinių šepečių plovimo mazgas su integruota pašlavimo funkcija
- Taupanti laiką pašlavimo funkcija stambesnių šiukšlių surinkimui.
Energiją taupantis eco!efficiency režimas
- Sumažintas energijos suvartojimas.
- 40 % ilgesnis veikimo laikas.
- Dar tylenis, todėl idealiai tinka triukšmui jautriose vietose (valymui dienos metu, ligoninėse, viešbučiuose ir kt.).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (cm)
|120
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1420
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1420
|Darbinis siurbimo plotis (cm)
|114
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla ( )
|260 / 260
|Konteinerio talpa (l)
|32
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 12000
|Praktinis ploto našumas (m²)
|8400
|Akumuliatorius (V)
|36
|Greitis (km/h)
|max. 10
|Įkalnės įveikimas (%)
|max. 15
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1250
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|150 / 168
|Apsisukimo plotis (cm)
|212
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 9
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Bendras leistinas svoris (kg)
|1840
|Svoris (be priedų) (kg)
|696
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
- Siurbimo balkis, lenktas
- Šoninis šepetys
- Valymo priemonei skirtas dozavimo bakelis su uždaro ciklo sistema
Įranga
- Automatinis užpildymas
- Patentuota talpos skalavimo sistema
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- DOSE sistema
- Stovėjimo stabdis
- Integruota pašlavimo funkcija
- Reguliuojama vairo padėtis
- Šlavimo funkcija
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Su dienos šviesomis
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Greičio sumažinimas atliekant posūkius užtikrina didesnį saugumą
- Elektrinis ir mechaninis plūdinis jungiklis
- Lengvai valdomas jungiklis
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Pritaikymo sritys
- Tinka naudoti gamybinėse salėse, sandėliuose, logistikos pastatuose ir sunkiosios pramonės objektuose