Laiptų valymo įrenginys BD 17/5 C Ep
Kompaktiškas, elektrinis BD 17/5 C su disko inžinerija, skirtas mažiems plotams, pavyzdžiui, laiptams ar palangėms valyti, plauti šampūnu, poliruoti ir kristalizuoti.
Elektrinis šveitiklis BD 17/5 C ypač tinka naudoti tose vietose, o valyti rankomis brangu dėl kompaktiškų matmenų (33 cm x 17-20 cm x 29 cm). Įrenginio korpusas pagamintas iš tvirto, smūgiams atsparaus plastiko. Diskinį šepetį ir trinkelių pavarą galima lengvai pakeisti per kelias sekundes. Patogiai išdėstyti valdymo elementai garantuoja greitą ir patogų valdymą. Dviejų rankenų dėka 5 kg sveriantį įrenginį saugiai valdyti. Su sukimosi greičio reguliatoriumi (0 - 450 aps./min.) įrenginį galima optimaliai pritaikyti prie kiekvienos valymo užduoties. Gilus kietų vietų valymas, kristalizavimas ar poliravimas arba kiliminės dangos plovimas šampūnu yra greitas ir kruopštus. Ypač tinka laiptinės valymui vienu metu valant horizontalias ir vertikalias zonas sutaupoma daug laiko, pastangų ir išlaidų. BD 17/5 C padidina valymo proceso efektyvumą valant komercines ar viešąsias patalpas. Priklausomai nuo poreikių, gali tekti užsakyti ir priedus.
Savybės ir privalumai
Lengvas ir kompaktiškasTinka mažiems plotams, tokiems kaip laiptai arba palangės. Lengvai transportuojamas
Greičio valdymasGreitį galima reguliuoti ir pritaikyti prie valymo užduoties.
Papildomai galima įsigyti šepetį kampamsKampų valymui (papildomai pasirinkus šepetį kampų valymui).
Aukštos kokybės komponentai
- Įrenginiui beveik nereikia techninės priežiūros.
Platus priedų pasirinkimas
- Universalus.
- Šepečiai yra įvairaus kietumo ir skersmens, bei kilimų ar kiliminių dangų valymui.
- Šveitimo padai ir laikiklis jiems - lygių dangų valymui.
Lengvai naudojami valdymo elementai
- Aiškus ir paprastas naudojimas
Visus priedus galima nuimti
- Mažai vietos reikalaujantis sandėliavimas
Vertikalus ir horizontalus naudojimas
- Labai universalus panaudojimas: horizontalių paviršių (pvz. laiptų ar palangių) ir vertikalių paviršių (pvz. įvairių stovų ar sienų elementų) valymas
Nuimama talpa
- Palengvina darbą laiptinių aikštelėse (pasirenkama papildomai)
Keičiami šepečiai ar plovimo padai
- Greitas ir paprastas sureguliavimas konkrečiai valymo užduočiai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Maitinimas iš el.tinklo
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|170 - 200
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|450
|Garso lygis (dB(A))
|69
|Įtampa (V)
|220 - 230
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|5,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|330 x 136 x 290
Įranga
- Reguliuojamas šepečio sukimosi greitis
- Maitinimas iš el.tinklo
- Talpa, pasirenkamas priedas: 2.5 l
Pritaikymo sritys
- Patogi laiptų proiežiūra
- Kruopščiam visų grindų valymui – nuo kietų grindų iki kilimų
- Valymui aukštose vietose
- Tiksliniam mažesnių kiliminės dangos plotų valymui