Eskalatorių valiklis BR 47/35 Esc Ep
Paprastam ir reguliariam eskalatorių ir slenkančių takų valymui. Apdorojamas plotas: 2-3 eskalatoriai arba slenkantys takai per valandą.
Valymas su BR 47 35 esc yra atliekamas eskalatoriams ar slenkantiems takams judant. Įrenginys yra pastatomas eskalatoriaus apačioje. Specialūs purkštukai purškia valymo priemonę ant šveitimo šepečių, kurie toliau valo laiptus (laiptai turi judėti nuo įrenginio). Nešvari valymo priemonė yra susiurbiama tos paties darbo metu. Šį procesą palengvina surinkimo šepečiai, kurie perneša priemonę prie siurbimo antgalių. Šepečio galvutės forma ir centrinio šepečio variklis leidžia pasiekti ir išvalyti tolimiausius laipto griovelius. Centravimo atrama, esanti šepečio galvutės viduryje, išlaiko įrenginį lygioje padėtyje viso valymo proceso metu. BR 47 35 esc tinka įvairiems eskalatoriams ir slenkantiems takams. Galima rinktis iš keturių šukų komplektų pritaikomų daugumai markių. Jos sukimba su laipto grioveliais ir sudaro sandarumą tarp įrenginio ir laipto efektyviam valymui.
Savybės ir privalumai
Puiki siurbimo galia.
- Valymui naudojamas vanduo yra susiurbiamas atgal į įrenginį dvejomis galingomis siurbimo turbinomis kartu su keturiomis tiesiomis siurbimo žarnomis ir atitinkamomis šukomis.
- Neleidžia vandeniui nutekėti į eskalatoriaus šachtą.
Tinkamas eskalatoriams.
- Šukos, skirtos tarpeliams, esantiems eskalatoriuose, puikiai atlieka valymo funkciją.
- Skirtingų tipų eskalatoriams naudojamos skirtingos šukos. Tai užtikrina tinkamą ir efektyvų vandens siurbimą nuo eskalatorių.
Eksploatacijos metu operatorius gali patogiai stovėti įrangos gale.
- Lengvai naudojamas
Šepetį ir šukas galima pakeisti be įrankių.
- Ištuštėjus talpoms, šepečius ir šukas galima pakeisti be papildomų įrankių.
Valant eskalatorius šepečio galvutę galima nuleisti.
- Saugus transportavimas.
Aukšta kokybė
- Aukštos kokybės komponentai minimaliai sumažina techninę priežiūrą.
Jokios vibracijos
- Dar didesnis patogumas.
Galinga siurbimo turbina
- Itin didelei siurbimo galiai. Panaudotas vanduo vėl susiurbiamas į įrenginį 4 tiesiomis siurbimo žarnomis bei atitinkamomis šukomis.
Trumpa šepečio galvutė
- Universaliam naudojimui. Taip pat tinka valyti eskalatorius, kurie ima kilti po 1,5 laiptelio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Maitinimas iš el.tinklo
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|470
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|35 / 35
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|870 - 1090
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 1
|Garso lygis (dB(A))
|75
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Komplektacija
- Valymo šepečiai
- Sausinimo šepečiai
- Maitinimas iš el.tinklo
Įranga
- Siurbimo variklis: 800 W