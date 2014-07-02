Poliravimo įrenginys BDP 50/1500C
BDP 50/1500 C ypatingai greitas įrenginys poliruoja blizgius grindų paviršius 30% greičiau nei įprastos greitaeigės mašinos.
BDP 50/1500 C turi įspūdingus kompaktiškus išmatavimus ir yra lengvai manevruojamas dėl centrinio pagalbinio rotoriaus. Dėl 1500 rpm sukimosi greičio, prietaisas leidžia pasiekti puikius poliravimo rezultatus. Paprasti valdymo elementai garantuoja intuityvų reguliavimą. Rotacinė apsauga neleidžia sukilti dulkių debesims. Inertiška siurbimo sistema surenka dulkes į 1 l talpos filtro maišelį, pagamintą iš perdirbtos medžiagos. Įrenginys nenukrypsta nuo kurso ir įgalina nuoseklią eigą tiesia linija, o tai leidžia pasiekti maksimalų produktyvumą. Reguliuojama rankena garantuoja patogų darbinį aukštį ir gali būti nuleidžiama sandėliuojant. Trigeris neleidžia užvesti įrenginio netyčia - prietaisas sustoja iš karto, kai paleidžiama rankena. Slankus padų laikiklis automatiškai prisitaiko prie paviršiaus, esančio žemiau. Ji turi įtaisytą spiralę ir garantuoja optimalų kontaktinį spaudimą. Pasirenkamas valymo purškimu priedų rinkinys užtikrina, kad valymo priemonės būtų purškiamos tik ten, kur jų reikia.
Savybės ir privalumai
Integruota siurbimo sistema
- Apsauga užtikrina, kad poliravimo metu dulkės liktų po įrenginiu. Dulkės pasyvaus siurbimo principu yra surenkamos į dulkių konteinerį tam, kad poliravimo metu sumažintų dulkių kiekį.
- Surinktas dulkes yra patogu išvalyti. Filtravimo maišelis yra daugkartinio naudojimo.
Automatinis kontaktinis slėgis
- Plovimo padų laikiklis primontuotas spirale. Kontaktinis slėgis yra automatiškai reguliuojamas vienodų poliravimo rezultatų užtikrinimui.
- Padas išlaiko optimalų kontaktą su paviršiumi ir prisitaiko prie bet kokių paviršiaus nelygumų.
Didelis poliravimo greitis
- 1500 apsisukimų per minutę užtikrina geresnius poliravimo rezultatus.
Integruotas ratų mechanizmas
- Stabilus - juda nustatyta kryptimi, nekeisdamas trajektorijos - lengvai valdomas.
Kompaktiška
- Kompaktiškas BDP 50/1500 C modelis yra ypatingai manevringas.
Variklis su diržine pavara
- Tylus darbo režimas.
Veikia pajungtas ir į maitinimo šaltinį
- Ilgesnis nepertraukiamas veikimas.
Plovimo padų laikiklis su centriniu užraktu.
- Saugus ir centruotas pado fiksavimas.
Centrinis ratas
- Išvalo iki pat kraštų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Maitinimas iš el.tinklo
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1500
|Šepečio slėgis (g/cm²)
|4
|Garso lygis (dB(A))
|56 - 61
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|35,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1215 x 580 x 1115
Komplektacija
- Šveitimo padų laikiklis
Įranga
- Dulkių siurbimas
- Maitinimas iš el.tinklo
Priedai
Valymo priemonės
BDP 50/1500C atsarginės dalys
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