Plovimo įrenginys B 50 W Anniversary Edition
Jubiliejinio leidimo kompaktiškas grindų valymo įrenginys B50, su 80 Ah Li-Ion akumuliatoriumi, greito įkrovimo funkcija, R55 šveitimo galva, DOSE, AutoFill, AutoRinse sistemomis
„Kärcher“ 90 metų jubiliejaus proga pristatome juodos spalvos B 50 W Bp Anniversary Edition grindų valymo įrenginį, kuris žavi itin tvirta konstrukcija. Šveitimo galva ir siurbimo balkis pagaminti iš patvaraus lieto aliuminio. R55 šveitimo galva užtikrina optimalius valymo rezultatus ir švarias grindis. 80 Ah ličio jonų akumuliatorius užtikrina ilgą veikimo laiką. Greito įkrovimo funkcija sumažina ilgas prastovas. Kompaktiška įrenginio konstrukcija užtikrina geresnę apžvalgą ir manevringumą. Ratų pavara palengvina valdymą ir sumažina fizinį krūvį. DOSE sistema padeda tiksliai dozuoti ploviklius - taip taupomi pinigai ir tausojami ištekliai. Automatinio plovimo funkcija leidžia be kontakto išvalyti nešvaraus vandens rezervuarą. Kad būtų patogiau, švaraus vandens talpą galima pripildyti iš bet kurio čiaupo. Be to, išmaniuoju telefonu galima lengvai pasiekti išplėstinius nustatymus ir informaciją naudojant programėlę „Machine connect“.
Savybės ir privalumai
50 A ličio jonų akumuliatorių greitasis įkroviklis
- Visiškai įkraunamas vos per dvi valandas.
- Įrenginys visada paruoštas darbui, kad būtų maksimaliai našus ir lankstus.
Prisijungimas išmaniojo telefono programėle „Machine connect“
- Išplėsta funkcijų ir informacijos įvairovė.
- Priemonių sunaudojimo stebėjimas, produktyvumo didinimas, informaciniai animuoti techninės priežiūros ir trikdžių šalinimo pranešimai.
- Parametrų koregavimas, KIK įgaliojimų redagavimas.
Šepečių mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš lieto aliuminio
- Tvirti ir patvarūs komponentai.
- Mažiau mašinos prastovų ir didesnis našumas mažesnėmis sąnaudomis.
Parabolinis siurbimo balkis su „Linatex“ siurbimo gumomis
- Puikus siurbimo efektyvumas net ant struktūrinių paviršių ir staigiuose posūkiuose.
- Mažesnė paslydimo rizika ir mažiau darbo rankiniu būdu.
R 55 dviejų cilindrinių šepečių mazgas
- Didelis kontaktinis slėgis ir šepečio greitis.
- Puikūs valymo rezultatai, įskaitant giluminį valymą ir struktūrinių grindų valymą.
- Integruota išankstinio šlavimo funkcija.
Eco!Flow sistema
- Įjungiamas nuo greičio priklausomas vandens dozavimas.
- Nuolat geri valymo rezultatai, net ir posūkiuose.
Nauja, integruota „DOSE“ valymo priemonių dozavimo sistema
- Tikslus valymo priemonės dozavimas.
- Nuolat geri valymo rezultatai ir efektyvus išlaidų taupymas.
- Bekontaktis valymo priemonių keitimas uždaros sistemos dėka.
Automatinė talpos skalavimo sistema
- Bekontaktis nešvaraus vandens talpos valymas.
- Be jokių vandens purslų.
Automatinė švaraus vandens pripildymo sistema
- Greitai ir lengvai pripildoma švaraus vandens talpa.
- Taupomas laikas valymo proceso metu, dėl automatinės stabdymo funkcijos talpa neperpildoma vandeniu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|550
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|850
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|50 / 50
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 3300
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1980
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|25,6 / 90
|Veikimo laikas (h)
|max. 2
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Greitis (km/h)
|max. 6
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|965
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Apsisukimo plotis (mm)
|1400
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,6
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Bendras leistinas svoris (kg)
|235
|Svoris (be priedų) (kg)
|163,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
- Greito įkrovimo įkroviklis
- Siurbimo balkis, lenktas
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
- Valymo priemonei skirtas dozavimo bakelis su uždaro ciklo sistema
Įranga
- FACT
- DOSE sistema
- Šlavimo funkcija
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema
- Patentuota talpos skalavimo sistema
- Švaraus vandens lygio indikatorius: Per vandens slėgį
- valdymas naudojant programėlę
- Automatinis užpildymas
- Valymo priemonės dozavimas mažais kiekiais iki 0,25%
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Nuo greičio priklausomas vandens dozavimas
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- Ypač tylaus veikimo cilindrinių šepečių galvutė triukšmui jautrioms vietoms
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Lengvai valdomas jungiklis
Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka pastatų valymui, mažmeninės prekybos sektoriuje arba visuomeninės paskirties pastatuose.
- Tinka grindims valyti valgyklose, mokyklose ir ligoninėse
- Priežiūros ir tarpiniam valymui, pvz., visuomeninės paskirties pastatuose