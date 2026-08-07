Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
Kompaktiška savaeigė grindų valymo mašina B 50 W Bp Pack, skirta drėgnam grindų valymui, išsiskiria patvariomis aliuminio detalėmis, D 51 diskinio šepečio galvute ir galingu 115 Ah AGM akumuliatoriumi.
Akumuliatorinė grindų valymo mašina B 50 W Bp Pack efektyviai valo pramoninės paskirties patalpų grindis. Kompaktiška konstrukcija užtikrina geresnį matomumą ir puikų manevringumą net ir sunkiai prieinamose vietose. Savaeigė mašina išsiskiria tvirta konstrukcija su šepečio galvute ir siurbimo balkiu, pagamintais iš patvaraus lieto aliuminio. Parabolinis siurbimo balkis užtikrina puikų siurbimo efektyvumą net ant struktūrinių paviršių ir staigiuose posūkiuose. D 51 diskinio šepečio galvutė leidžia pasiekti puikius valymo rezultatus ir tylų priežiūros ar tarpinį valymą naudojant mašiną darbo valandomis. Galingas AGM akumuliatorius užtikrina didelį 115 Ah našumą ir ilgą naudojimo laiką. Ratų pavara palengvina darbą ir sumažina fizinį krūvį. Švarų vandenį galima lengvai papildyti iš bet kokio vandens čiaupo, naudojant universalią pildymo žarną. Išplėstinius nustatymus ir informaciją galima lengvai valdyti išmaniuoju telefonu naudojant programėlę „Machine connect“.
Savybės ir privalumai
Ypač kompaktiška mašinaGeras matomumas ir puikus manevringumas Lengvas valdymas, saugus ir tvirtas, apsaugantis nuo pažeidimų.
Prisijungimas išmaniojo telefono programėle „Machine connect“Išplėsta funkcijų ir informacijos įvairovė. Priemonių sunaudojimo stebėjimas, produktyvumo didinimas, informaciniai animuoti techninės priežiūros ir trikdžių šalinimo pranešimai. Parametrų koregavimas, KIK įgaliojimų redagavimas.
Šepečių mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš lieto aliuminioTvirti ir patvarūs komponentai. Mažiau mašinos prastovų ir didesnis našumas mažesnėmis sąnaudomis.
Parabolinis siurbimo balkis su „Linatex“ siurbimo gumomis
- Puikus siurbimo efektyvumas net ant struktūrinių paviršių ir staigiuose posūkiuose.
- Mažesnė paslydimo rizika ir mažiau darbo rankiniu būdu.
D 51 diskinio šepečio mazgas
- Tylus ir efektyviai naudojantis energiją.
- Valymas darbo valandomis naudojant ilgai veikiantį akumuliatorių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|510
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|850
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|50 / 50
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 3060
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1840
|Akumuliatoriaus tipas
|Nereikalaujantis aptarnavimo
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 115
|Veikimo laikas (h)
|max. 3
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 10
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Greitis (km/h)
|max. 6
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|140
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Apsisukimo plotis (mm)
|1400
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,5
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Bendras leistinas svoris (kg)
|245
|Svoris (be priedų) (kg)
|177
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Akumuliatoriaus įkroviklis
- Siurbimo balkis, lenktas
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
Įranga
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema
- valdymas naudojant programėlę
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Lengvai valdomas jungiklis
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Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka pastatų valymui, mažmeninės prekybos sektoriuje arba visuomeninės paskirties pastatuose.
- Tinka grindims valyti valgyklose, mokyklose ir ligoninėse
- Priežiūros ir tarpiniam valymui, pvz., visuomeninės paskirties pastatuose