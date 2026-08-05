Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
Kompaktiška savaeigė grindų valymo mašina B 50 W Bp Pack, skirta drėgnam grindų valymu, išsiskiria patvariomis aliuminio detalėmis, galingu 115 Ah AGM akumuliatoriumi, dozavimo sistema, D 51 diskinio šepečio galvute ir automatine pripildymo / automatine skalavimo funkcija.
Kompaktiška grindų valymo mašina B 50 W Bp Pack pasižymi ypač tvirta konstrukcija. Šepečio galvutė ir siurbimo balkis pagaminti iš ilgaamžio lieto aliuminio, todėl siurbimas yra labai efektyvus net ant struktūrinių paviršių bei staigiuose posūkiuose. D 51 diskinio šepečio galvutė tyliai ir patikimai užtikrina puikius valymo rezultatus. Savaeigės plovimo mašinos maitinimui naudojamas 115 Ah AGM akumuliatorius, kuris užtikrina ilgą mašinos darbo trukmę. Greito įkrovimo funkcija sutrumpina įkrovimo laiką ir sumažina prastovų trukmę. Kompaktiška savaeigės mašinos konstrukcija suteikia geresnį matomumą ir manevringumą. Ratų pavara palengvina valdymą ir sumažina fizinį krūvį. Naujoji DOSE dozavimo sistema taip pat padeda tiksliai dozuoti valymo priemones – taip taupomi pinigai ir valymo priemonės. Automatinės plovimo funkcijos dėka galima bekontakčiu būdu išvalyti nešvaraus vandens talpą. Universali žarna ir automatinio pildymo sistema leidžia lengvai pripildyti švaraus vandens talpą iš bet kokio čiaupo. Be to, išmaniuoju telefonu galima lengvai valdyti išplėstinius nustatymus ir informaciją naudojant programėlę „Machine connect“.
Savybės ir privalumai
Ypač kompaktiška mašinaGeras matomumas ir puikus manevringumas Lengvas valdymas, saugus ir tvirtas, apsaugantis nuo pažeidimų.
Prisijungimas išmaniojo telefono programėle „Machine connect“Išplėsta funkcijų ir informacijos įvairovė. Priemonių sunaudojimo stebėjimas, produktyvumo didinimas, informaciniai animuoti techninės priežiūros ir trikdžių šalinimo pranešimai. Parametrų koregavimas, KIK įgaliojimų redagavimas.
Šepečių mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš lieto aliuminioTvirti ir patvarūs komponentai. Mažiau mašinos prastovų ir didesnis našumas mažesnėmis sąnaudomis.
Parabolinis siurbimo balkis su „Linatex“ siurbimo gumomis
- Puikus siurbimo efektyvumas net ant struktūrinių paviršių ir staigiuose posūkiuose.
- Mažesnė paslydimo rizika ir mažiau darbo rankiniu būdu.
D 51 diskinio šepečio mazgas
- Tylus ir efektyviai naudojantis energiją.
- Valymas darbo valandomis naudojant ilgai veikiantį akumuliatorių.
Eco!Flow sistema
- Įjungiamas nuo greičio priklausomas vandens dozavimas.
- Nuolat geri valymo rezultatai, net ir posūkiuose.
Nauja, integruota „DOSE“ valymo priemonių dozavimo sistema
- Tikslus valymo priemonės dozavimas.
- Nuolat geri valymo rezultatai ir efektyvus išlaidų taupymas.
- Bekontaktis valymo priemonių keitimas uždaros sistemos dėka.
Automatinė talpos skalavimo sistema
- Bekontaktis nešvaraus vandens talpos valymas.
- Be jokių vandens purslų.
Automatinė švaraus vandens pripildymo sistema
- Greitai ir lengvai pripildoma švaraus vandens talpa.
- Taupomas laikas valymo proceso metu, dėl automatinės stabdymo funkcijos talpa neperpildoma vandeniu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|510
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|850
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|50 / 50
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 3060
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1840
|Akumuliatoriaus tipas
|Nereikalaujantis aptarnavimo
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 115
|Veikimo laikas (h)
|max. 3
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 10
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Greitis (km/h)
|max. 6
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|140
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Apsisukimo plotis (mm)
|1400
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,5
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Bendras leistinas svoris (kg)
|245
|Svoris (be priedų) (kg)
|185
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Akumuliatoriaus įkroviklis
- Siurbimo balkis, lenktas
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
- Valymo priemonei skirtas dozavimo bakelis su uždaro ciklo sistema
Įranga
- DOSE sistema
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema
- Patentuota talpos skalavimo sistema
- Švaraus vandens lygio indikatorius: Per vandens slėgį
- valdymas naudojant programėlę
- Automatinis užpildymas
- Valymo priemonės dozavimas mažais kiekiais iki 0,25%
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Nuo greičio priklausomas vandens dozavimas
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Lengvai valdomas jungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka pastatų valymui, mažmeninės prekybos sektoriuje arba visuomeninės paskirties pastatuose.
- Tinka grindims valyti valgyklose, mokyklose ir ligoninėse
- Priežiūros ir tarpiniam valymui, pvz., visuomeninės paskirties pastatuose