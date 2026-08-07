Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 115Ah+R55

Kompaktiška grindų valymo mašina B 50 W Bp, skirta drėgnam grindų valymui su 115 Ah AGM akumuliatoriumi ir iš tvirto lieto aliuminio pagaminta šepečio galvute R 55 bei valytuvu.

Akumuliatorinė grindų plovimo mašina B 50 W Bp efektyviai valo pramoninės paskirties patalpų grindis. Kompaktiška konstrukcija užtikrina geresnį matomumą ir puikų manevringumą net ir sunkiai prieinamose vietose. Iš lieto aliuminio pagamintos šepečio galvutės ir siurbimo balkio dėka stumiama grindų valymo mašina yra itin tvirta ir ilgaamžė. Parabolinis valytuvas užtikrina puikų siurbimą net ir ant nelygių paviršių bei siauruose išlenkimuose. R 55 šepečio galvutė užtikrina kruopštų ir galingą valymą, ypač ant struktūrinių paviršių Integruotas AGM akumuliatorius užtikrina didelį 115 Ah našumą ir ilgą veikimo laiką. Ratų pavara palengvina darbą ir sumažina fizinį krūvį. Automatinės plovimo funkcijos dėka galima bekontakčiu būdu išvalyti nešvaraus vandens talpą, o automatinio pripildymo sistemos dėka galima lengvai papildyti švaraus vandens talpą su automatine vandens sustabdymo funkcija. Švarų vandenį galima lengvai papildyti iš bet kokio vandens čiaupo, naudojant universalią pildymo žarną. Be to, išmaniuoju telefonu galima lengvai valdyti išplėstinius nustatymus ir informaciją naudojant programėlę „Machine connect“.

Savybės ir privalumai
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 115Ah+R55: Ypač kompaktiška mašina
Ypač kompaktiška mašina
Geras matomumas ir puikus manevringumas Lengvas valdymas, saugus ir tvirtas, apsaugantis nuo pažeidimų.
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 115Ah+R55: Prisijungimas išmaniojo telefono programėle „Machine connect“
Prisijungimas išmaniojo telefono programėle „Machine connect“
Išplėsta funkcijų ir informacijos įvairovė. Priemonių sunaudojimo stebėjimas, produktyvumo didinimas, informaciniai animuoti techninės priežiūros ir trikdžių šalinimo pranešimai. Parametrų koregavimas, KIK įgaliojimų redagavimas.
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 115Ah+R55: Šepečių mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš lieto aliuminio
Šepečių mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš lieto aliuminio
Tvirti ir patvarūs komponentai. Mažiau mašinos prastovų ir didesnis našumas mažesnėmis sąnaudomis.
Parabolinis siurbimo balkis su „Linatex“ siurbimo gumomis
  • Puikus siurbimo efektyvumas net ant struktūrinių paviršių ir staigiuose posūkiuose.
  • Mažesnė paslydimo rizika ir mažiau darbo rankiniu būdu.
R 55 dviejų cilindrinių šepečių mazgas
  • Didelis kontaktinis slėgis ir šepečio greitis.
  • Puikūs valymo rezultatai, įskaitant giluminį valymą ir struktūrinių grindų valymą.
  • Integruota išankstinio šlavimo funkcija.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Traukos pavara Traukos variklis
Darbinis šepečių plotis (mm) 550
Darbinis siurbimo plotis (mm) 850
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 50 / 50
Teorinis ploto našumas (m²/h) max. 3600
Praktinis ploto našumas (m²/h) 2160
Akumuliatoriaus tipas Nereikalaujantis aptarnavimo
Akumuliatorius (V/Ah) 24 / 115
Veikimo laikas (h) max. 2,5
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h) approx. 10
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V) 100 - 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz) 50 - 60
Greitis (km/h) max. 6
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 965
Šepečio slėgis (kg/g/cm²) 15,5 / 63
Apsisukimo plotis (mm) 1400
Vandens sunaudojimas (l/min) max. 2,6
Garso lygis (dB(A)) 65
Bendras leistinas svoris (kg) 235
Svoris (be priedų) (kg) 171
Matmenys (I x P x A) (mm) 1284 x 663 x 1082

Komplektacija

  • Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
  • Akumuliatorius
  • Akumuliatoriaus įkroviklis
  • Siurbimo balkis, lenktas
  • Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis

Įranga

  • FACT
  • Šlavimo funkcija
  • Galinga ratų pavara
  • 2-jų talpų sistema
  • valdymas naudojant programėlę
  • Siurbimo gumų tipas: Linatex®
  • Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
  • „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
  • Ypač tylaus veikimo cilindrinių šepečių galvutė triukšmui jautrioms vietoms
  • „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
  • Lengvai valdomas jungiklis
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Videos
Pritaikymo sritys
  • Puikiai tinka pastatų valymui, mažmeninės prekybos sektoriuje arba visuomeninės paskirties pastatuose.
  • Tinka grindims valyti valgyklose, mokyklose ir ligoninėse
  • Priežiūros ir tarpiniam valymui, pvz., visuomeninės paskirties pastatuose
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