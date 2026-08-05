Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55

Kompaktiškas grindų valymo įrenginys B 50 W Bp Pack su patvariais aliuminio komponentais, 80 Ah ličio jonų akumuliatoriumi, R 55 cilindrinių šepečių mazgu su integruota šlavimo funkcija.

Kompaktiškas grindų valymo įrenginys B 50 W Bp Pack efektyviai valo grindis ir pasižymi ypač tvirta konstrukcija. Šepečio mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš ilgaamžio lieto aliuminio, todėl siurbimas yra labai efektyvus net ant struktūrinių paviršių bei staigiuose posūkiuose. R 55 cilindrinių šepečių mazgas su integruota šlavimo funkcija leidžia pasiekti optimalius valymo rezultatus ir užtikrinti grindų švarą. 80 Ah ličio jonų akumuliatorius užtikrina ilgą įrenginio darbo trukmę. Švaraus vandens talpą galima lengvai papildyti iš bet kokio vandens čiaupo, naudojant universalią pildymo žarną. Kompaktiška įrenginio konstrukcija suteikia geresnį matomumą ir manevringumą net ir ypač siaurose vietose. Ratų pavara palengvina valdymą ir sumažina fizinį krūvį. Be to, išmaniajame telefone esančioje programėlėje „Machine connect“ galima lengvai valdyti papildomus nustatymus ir informaciją. Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 5 metų gamintojo garantija.

Savybės ir privalumai
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55: Ypač kompaktiška mašina
Ypač kompaktiška mašina
Geras matomumas ir puikus manevringumas Lengvas valdymas, saugus ir tvirtas, apsaugantis nuo pažeidimų.
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55: Prisijungimas išmaniojo telefono programėle „Machine connect“
Prisijungimas išmaniojo telefono programėle „Machine connect“
Išplėsta funkcijų ir informacijos įvairovė. Priemonių sunaudojimo stebėjimas, produktyvumo didinimas, informaciniai animuoti techninės priežiūros ir trikdžių šalinimo pranešimai. Parametrų koregavimas, KIK įgaliojimų redagavimas.
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55: Šepečių mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš lieto aliuminio
Šepečių mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš lieto aliuminio
Tvirti ir patvarūs komponentai. Mažiau mašinos prastovų ir didesnis našumas mažesnėmis sąnaudomis.
Parabolinis siurbimo balkis su „Linatex“ siurbimo gumomis
  • Puikus siurbimo efektyvumas net ant struktūrinių paviršių ir staigiuose posūkiuose.
  • Mažesnė paslydimo rizika ir mažiau darbo rankiniu būdu.
R 55 dviejų cilindrinių šepečių mazgas
  • Didelis kontaktinis slėgis ir šepečio greitis.
  • Puikūs valymo rezultatai, įskaitant giluminį valymą ir struktūrinių grindų valymą.
  • Integruota išankstinio šlavimo funkcija.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Traukos pavara Traukos variklis
Darbinis šepečių plotis (mm) 550
Darbinis siurbimo plotis (mm) 850
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 50 / 50
Teorinis ploto našumas (m²/h) max. 3300
Praktinis ploto našumas (m²/h) 1980
Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų akumuliatorius
Akumuliatorius (V/Ah) 25,6 / 90
Veikimo laikas (h) max. 2
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h) approx. 7
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V) 100 - 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz) 50 - 60
Greitis (km/h) max. 6
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 965
Šepečio slėgis (kg/g/cm²) 15,5 / 63
Apsisukimo plotis (mm) 1400
Vandens sunaudojimas (l/min) max. 2,6
Garso lygis (dB(A)) 65
Bendras leistinas svoris (kg) 235
Svoris (be priedų) (kg) 149
Matmenys (I x P x A) (mm) 1284 x 663 x 1082

Komplektacija

  • Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
  • Akumuliatorius
  • Akumuliatoriaus įkroviklis
  • Siurbimo balkis, lenktas
  • Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis

Įranga

  • FACT
  • Šlavimo funkcija
  • Galinga ratų pavara
  • 2-jų talpų sistema
  • valdymas naudojant programėlę
  • Siurbimo gumų tipas: Linatex®
  • Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
  • „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
  • Ypač tylaus veikimo cilindrinių šepečių galvutė triukšmui jautrioms vietoms
  • „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
  • Lengvai valdomas jungiklis
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
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Pritaikymo sritys
  • Puikiai tinka pastatų valymui, mažmeninės prekybos sektoriuje arba visuomeninės paskirties pastatuose.
  • Tinka grindims valyti valgyklose, mokyklose ir ligoninėse
  • Priežiūros ir tarpiniam valymui, pvz., visuomeninės paskirties pastatuose
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Valymo priemonės