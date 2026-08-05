Plovimo įrenginys B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
Kompaktiškas grindų valymo įrenginys B 50 W Bp Pack su patvariais aliuminio komponentais, 80 Ah ličio jonų akumuliatoriumi, R 55 cilindrinių šepečių mazgu su integruota šlavimo funkcija.
Kompaktiškas grindų valymo įrenginys B 50 W Bp Pack efektyviai valo grindis ir pasižymi ypač tvirta konstrukcija. Šepečio mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš ilgaamžio lieto aliuminio, todėl siurbimas yra labai efektyvus net ant struktūrinių paviršių bei staigiuose posūkiuose. R 55 cilindrinių šepečių mazgas su integruota šlavimo funkcija leidžia pasiekti optimalius valymo rezultatus ir užtikrinti grindų švarą. 80 Ah ličio jonų akumuliatorius užtikrina ilgą įrenginio darbo trukmę. Švaraus vandens talpą galima lengvai papildyti iš bet kokio vandens čiaupo, naudojant universalią pildymo žarną. Kompaktiška įrenginio konstrukcija suteikia geresnį matomumą ir manevringumą net ir ypač siaurose vietose. Ratų pavara palengvina valdymą ir sumažina fizinį krūvį. Be to, išmaniajame telefone esančioje programėlėje „Machine connect“ galima lengvai valdyti papildomus nustatymus ir informaciją. Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 5 metų gamintojo garantija.
Savybės ir privalumai
Ypač kompaktiška mašinaGeras matomumas ir puikus manevringumas Lengvas valdymas, saugus ir tvirtas, apsaugantis nuo pažeidimų.
Prisijungimas išmaniojo telefono programėle „Machine connect“Išplėsta funkcijų ir informacijos įvairovė. Priemonių sunaudojimo stebėjimas, produktyvumo didinimas, informaciniai animuoti techninės priežiūros ir trikdžių šalinimo pranešimai. Parametrų koregavimas, KIK įgaliojimų redagavimas.
Šepečių mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš lieto aliuminioTvirti ir patvarūs komponentai. Mažiau mašinos prastovų ir didesnis našumas mažesnėmis sąnaudomis.
Parabolinis siurbimo balkis su „Linatex“ siurbimo gumomis
- Puikus siurbimo efektyvumas net ant struktūrinių paviršių ir staigiuose posūkiuose.
- Mažesnė paslydimo rizika ir mažiau darbo rankiniu būdu.
R 55 dviejų cilindrinių šepečių mazgas
- Didelis kontaktinis slėgis ir šepečio greitis.
- Puikūs valymo rezultatai, įskaitant giluminį valymą ir struktūrinių grindų valymą.
- Integruota išankstinio šlavimo funkcija.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|550
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|850
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|50 / 50
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 3300
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1980
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|25,6 / 90
|Veikimo laikas (h)
|max. 2
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 7
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Greitis (km/h)
|max. 6
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|965
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Apsisukimo plotis (mm)
|1400
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,6
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Bendras leistinas svoris (kg)
|235
|Svoris (be priedų) (kg)
|149
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Akumuliatoriaus įkroviklis
- Siurbimo balkis, lenktas
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
Įranga
- FACT
- Šlavimo funkcija
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema
- valdymas naudojant programėlę
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- Ypač tylaus veikimo cilindrinių šepečių galvutė triukšmui jautrioms vietoms
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Lengvai valdomas jungiklis
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Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka pastatų valymui, mažmeninės prekybos sektoriuje arba visuomeninės paskirties pastatuose.
- Tinka grindims valyti valgyklose, mokyklose ir ligoninėse
- Priežiūros ir tarpiniam valymui, pvz., visuomeninės paskirties pastatuose