Plovimo įrenginys B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
Kompaktiška grindų valymo mašina B50 W BpPack su 80 Ah ličio jonų akumuliatoriumi, DOSE sistema, R 55 cilindrinių šepečių mazgu ir automatine pripildymo / automatine skalavimo funkcija.
Kompaktiška grindų valymo mašina B 50 W Bp Pack pasižymi ypač tvirta konstrukcija. Cilindrinių šepečių mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš lieto aliuminio, todėl siurbimas yra labai efektyvus net ant struktūrinių paviršių. R 55 cilindrinių šepečių mazgas su integruota šlavimo funkcija leidžia pasiekti optimalius valymo rezultatus ir užtikrinti grindų švarą. Savaeigės plovimo mašinos maitinimui naudojamas 80 Ah ličio jonų akumuliatorius užtikrina ilgą mašinos darbo trukmę. Ratų pavara palengvina valdymą ir sumažina fizinį krūvį. Naujoji DOSE dozavimo sistema taip pat padeda tiksliai dozuoti valymo priemones – taip taupomi pinigai ir valymo priemonės. Automatinės plovimo funkcijos dėka galima bekontakčiu būdu išvalyti nešvaraus vandens talpą, o automatinio pripildymo sistemos dėka galima lengvai papildyti švaraus vandens talpą su automatine vandens sustabdymo funkcija. Švarų vandenį galima lengvai papildyti iš bet kokio vandens čiaupo, naudojant universalią pildymo žarną. Be to, išmaniuoju telefonu galima lengvai valdyti išplėstinius nustatymus ir informaciją naudojant programėlę „Machine connect“. Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 5 metų gamintojo garantija.
Savybės ir privalumai
Ypač kompaktiška mašinaGeras matomumas ir puikus manevringumas Lengvas valdymas, saugus ir tvirtas, apsaugantis nuo pažeidimų.
Prisijungimas išmaniojo telefono programėle „Machine connect“Išplėsta funkcijų ir informacijos įvairovė. Priemonių sunaudojimo stebėjimas, produktyvumo didinimas, informaciniai animuoti techninės priežiūros ir trikdžių šalinimo pranešimai. Parametrų koregavimas, KIK įgaliojimų redagavimas.
Šepečių mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš lieto aliuminioTvirti ir patvarūs komponentai. Mažiau mašinos prastovų ir didesnis našumas mažesnėmis sąnaudomis.
Parabolinis siurbimo balkis su „Linatex“ siurbimo gumomis
- Puikus siurbimo efektyvumas net ant struktūrinių paviršių ir staigiuose posūkiuose.
- Mažesnė paslydimo rizika ir mažiau darbo rankiniu būdu.
R 55 dviejų cilindrinių šepečių mazgas
- Didelis kontaktinis slėgis ir šepečio greitis.
- Puikūs valymo rezultatai, įskaitant giluminį valymą ir struktūrinių grindų valymą.
- Integruota išankstinio šlavimo funkcija.
Eco!Flow sistema
- Įjungiamas nuo greičio priklausomas vandens dozavimas.
- Nuolat geri valymo rezultatai, net ir posūkiuose.
Automatinė talpos skalavimo sistema
- Bekontaktis nešvaraus vandens talpos valymas.
- Be jokių vandens purslų.
Automatinė švaraus vandens pripildymo sistema
- Greitai ir lengvai pripildoma švaraus vandens talpa.
- Taupomas laikas valymo proceso metu, dėl automatinės stabdymo funkcijos talpa neperpildoma vandeniu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|550
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|850
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|50 / 50
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 3300
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1980
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|25,6 / 90
|Veikimo laikas (h)
|max. 2
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 7
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Greitis (km/h)
|max. 6
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|965
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Apsisukimo plotis (mm)
|1400
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,6
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Bendras leistinas svoris (kg)
|235
|Svoris (be priedų) (kg)
|162
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Akumuliatoriaus įkroviklis
- Siurbimo balkis, lenktas
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
- Valymo priemonei skirtas dozavimo bakelis su uždaro ciklo sistema
Įranga
- FACT
- DOSE sistema
- Šlavimo funkcija
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema
- Patentuota talpos skalavimo sistema
- Švaraus vandens lygio indikatorius: Per vandens slėgį
- valdymas naudojant programėlę
- Automatinis užpildymas
- Valymo priemonės dozavimas mažais kiekiais iki 0,25%
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Nuo greičio priklausomas vandens dozavimas
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- Ypač tylaus veikimo cilindrinių šepečių galvutė triukšmui jautrioms vietoms
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Lengvai valdomas jungiklis
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Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka pastatų valymui, mažmeninės prekybos sektoriuje arba visuomeninės paskirties pastatuose.
- Tinka grindims valyti valgyklose, mokyklose ir ligoninėse
- Priežiūros ir tarpiniam valymui, pvz., visuomeninės paskirties pastatuose