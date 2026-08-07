Plovimo įrenginys BD 50/55 W Classic BP Pack 80Ah
Universali savaeigė grindų valymo mašina BD 50/55 W Classic Bp Pack su 51 cm darbinio pločio diskinio šepečio galvute ir 55 l talpa gali pasiekti 2000 m²/h našumą.
Patvari, kompaktiška, universali ir patogi naudoti: Mūsų akumuliatorinė grindų valymo mašina BD 50/55 W Classic Bp Pack žino, kaip sužavėti atliekant priežiūros valymą įvairiose vietose. Nesvarbu, ar tai būtų mažmeninės prekybos vietos, ar pramonės įmonės: Diskinė 51 cm darbinio pločio šepečio galvutė ir 27 kg kontaktinis slėgis, dvi didelės 55 l talpos ir 850 mm pločio siurbimo balkis užtikrina puikius valymo rezultatus. Diskinė šepečio galvutė ir siurbimo balkis pagaminti iš aukštos kokybės aliuminio ir pagaminti taip, kad tarnautų labai ilgai. Puikus valomo ploto matomumas, integruota traukos pavara ir patogi keturių ratų sistema įspūdingai pabrėžia ypatingą BD 50/55 W Classic Bp Pack naudojimo patogumą. BD 50/55 W Classic Bp Pack komplekte yra ilgaamžis 80 Ah talpos AGM akumuliatorius, kurį galima įkrauti naudojant pridedamą išorinį akumuliatoriaus įkroviklį.
Savybės ir privalumai
Pakeliama aliumininė šepečių galvutėPuikiam valymo našumui. Ypač tvirta konstrukcija. Aukštos kokybės medžiaga užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
Keturių ratų sistema su dviejų ratų pavaraLabai lengvai transportuojama. Padidina patogumą naudotojui ir gerokai sumažina fizinį krūvį. Idealiai tinka ilgam ir nevarginančiam darbui.
Savaime suprantamas valdymasPaprasta įjungti mašiną. Reikia mažiau mokymų ir greičiau susipažįstama su įrenginiu. Dėl savaiminio suvokimo koncepcijos praktiškai išvengiama naudojimo klaidų.
Standartinis lenktas siurbimo balkis
- Greitai džiūsta, nes ant valomų vietų lieka mažiau vandens.
- Sumažina paslydimo riziką ką tik išvalytose vietose.
- Padidina siurbimo galią ir saugumą.
Ergonomiškas dizainas
- Skirtingo ūgio operatoriams.
- Padidina darbo komfortą.
- Užtikrina didesnį našumą atliekant valymo darbus.
Tvirta standartinė važiuoklė
- Aukšta kokybė padeda išvengti deformacijų.
- Didina patikimumą.
- Mažesnės techninės priežiūros pastangos ir išlaidos.
Unikali siurbimo sistemos konstrukcija
- Lengva techninė priežiūra.
- Sumažina skleidžiamą triukšmą.
- Didina patogumą naudotojui.
Atskira nešvaraus vandens talpos sistema
- Labai lengva valyti.
- Gerina higieną.
Švaraus vandens dangtelis su valymo priemonės dozavimu
- Patogiam ir tiksliam valymo priemonių dozavimui.
- Sumažina valymo priemonių sąnaudas ir išlaidas.
Praktiškas „Home Base“ komplektas
- Skirtas įvairių priedų gabenimui.
- Rankinio valymo įrankiai visada lengvai pasiekiami.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|510
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|850
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|55 / 55
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 2550
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1530
|Akumuliatoriaus tipas
|Nereikalaujantis aptarnavimo
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 76
|Veikimo laikas (h)
|max. 2
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 8,7
|Greitis (km/h)
|max. 6
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (kg)
|27
|Apsisukimo plotis (mm)
|1400
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,6
|Garso lygis (dB(A))
|65,2
|Bendras leistinas svoris (kg)
|240
|Svoris (be priedų) (kg)
|152
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
- Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
Įranga
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
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Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka pastatų aptarnavimo paslaugų vykdytojams, naudojant viešuosiuose pastatuose ar biuruose.
- Naudoti viešbučiuose ir maitinimo pramonėje, mažmeninėje prekyboje ir automobilių salonuose
- Valymui sveikatos priežiūros sektoriuje, transporto pramonėje ir pramonėje