Plovimo įrenginys BD 70/75 W Classic Bp Pack

Integruotas AGM akumuliatorius su 115 Ah talpa užtikrina ilgalaikį darbą su mūsų grindų plovimo įrenginiu "BD 70/75 W Classic Bp Pack". Patvarus ir universalus įrenginys.

Dėl aukštos kokybės komponentų, tokių kaip dviejų diskinių šepečių šveitimo mazgo su reguliuojamu šepečio prispaudimu ir aliumininio siurbimo rėmo, mūsų akumuliatorinis grindų valymo įrenginys BD 70/75 W Classic Bp Pack yra tvirtas ir patikimas. 75 litrų talpa ir priežiūros nereikalaujantis 115 Ah talpos AGM akumuliatorius, užtikrina ilgą įrenginio darbo laiką. Kompaktiškas dizainas suteikia optimalaus manevringumo, o tvirta konstrukcija užtikrina tai, kad įrenginį galima naudoti net ir sunkiems valymo darbams. Šį įrenginį yra labai lengva naudoti ir prižiūrėti, todėl jis yra ypač draugiškas operatoriui.

Savybės ir privalumai
Plovimo mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš ilgaamžio aliuminio
  • Tvirtas įrenginys sunkioms darbo sąlygoms ir maža gedimų tikimybe.
  • Sukurtas darbui net ir esant ypač sunkioms ar atšiaurioms sąlygoms.
Ypač paprastas darbas su įrenginiu
  • Visos įrenginio funkcijos valdomos mygtukais, jungikliais ar svirtelėmis.
  • Specialus spalvinis žymėjimas patogiam darbui ir trumpam, lengvai suprantamam instruktažui.
Kompaktiškas ir tvirtas dizainas
  • Universalus, lengvai manevruojantis įrenginys su geru apžvalgos matomumu operatroiui.
  • Sumažinta rizika pažeisti įrenginį ar objektus aplink.
Plovimo šepečio prispaudimas reguliuojamas pagal poreikį
  • Kontaktinis spaudimas gali būti padidintas nuo 30 kg iki 50 kg priklausomai nuo poreikio.
  • Mažesnis prispaudimas naudojamas lengvam purvui ar nedideliam jo kiekui, bei jautrioms mechaniniam poveikiui grindims.
  • Didesnis prispaudimas naudojamas esant įsisenėjusiam purvui ar esant dideliam jo kiekiui, o taip pat apsauginių dengiamųjų sluoksnių nuo dangos pašalinimui.
Su priežiūros nereikalaujančiu 105 Ah akumuliatoriumi su žėlė užpildu ir išoriniu akumuliatoriaus įkrovikliu
  • Plačiai naudojama įprasta akumuliatorių technologija.
  • Galima ilgalaikiai darbo intervalai bei padidintas efektyvumas ir našumas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Traukos pavara Traukos variklis
Darbinis šepečių plotis (mm) 705
Darbinis siurbimo plotis (mm) 1030
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 75 / 75
Teorinis ploto našumas (m²/h) max. 3525
Praktinis ploto našumas (m²/h) 2115
Akumuliatoriaus tipas Nereikalaujantis aptarnavimo
Akumuliatorius (V/Ah) 24 / 115
Veikimo laikas (h) max. 2,2
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h) approx. 12,4
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V) 100 - 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz) 50 - 60
Greitis (km/h) max. 5
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 180
Šepečio slėgis (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Apsisukimo plotis (mm) 1550
Vandens sunaudojimas (l/min) max. 2,75
Garso lygis (dB(A)) 63 - 65
Nominali galia (W) max. 1850
Bendras leistinas svoris (kg) 325
Svoris (be priedų) (kg) 78
Matmenys (I x P x A) (mm) 1445 x 750 x 1065

Komplektacija

  • Diskinis šepetys: 2 Piece(s)
  • Akumuliatorius
  • Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte
  • Siurbimo balkis, lenktas

Įranga

  • Galinga ratų pavara
  • 2-jų talpų sistema
Plovimo įrenginys BD 70/75 W Classic Bp Pack
Plovimo įrenginys BD 70/75 W Classic Bp Pack
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Pritaikymo sritys
  • Idealus grindų valymui mažmeninės ar kt. prekybos parduotuvėse, bei sporto salėse
  • Tinkamas grindų valymui oro uostuose ar pramonės objektuose
  • Puikiai tinka valymo paslaugų įmonių vykdomai veiklai, sporto salėse
Priedai
Valymo priemonės