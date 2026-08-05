Plovimo įrenginys BD 70/75 W Classic Bp Pack
Integruotas AGM akumuliatorius su 115 Ah talpa užtikrina ilgalaikį darbą su mūsų grindų plovimo įrenginiu "BD 70/75 W Classic Bp Pack". Patvarus ir universalus įrenginys.
Dėl aukštos kokybės komponentų, tokių kaip dviejų diskinių šepečių šveitimo mazgo su reguliuojamu šepečio prispaudimu ir aliumininio siurbimo rėmo, mūsų akumuliatorinis grindų valymo įrenginys BD 70/75 W Classic Bp Pack yra tvirtas ir patikimas. 75 litrų talpa ir priežiūros nereikalaujantis 115 Ah talpos AGM akumuliatorius, užtikrina ilgą įrenginio darbo laiką. Kompaktiškas dizainas suteikia optimalaus manevringumo, o tvirta konstrukcija užtikrina tai, kad įrenginį galima naudoti net ir sunkiems valymo darbams. Šį įrenginį yra labai lengva naudoti ir prižiūrėti, todėl jis yra ypač draugiškas operatoriui.
Savybės ir privalumai
Plovimo mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš ilgaamžio aliuminio
- Tvirtas įrenginys sunkioms darbo sąlygoms ir maža gedimų tikimybe.
- Sukurtas darbui net ir esant ypač sunkioms ar atšiaurioms sąlygoms.
Ypač paprastas darbas su įrenginiu
- Visos įrenginio funkcijos valdomos mygtukais, jungikliais ar svirtelėmis.
- Specialus spalvinis žymėjimas patogiam darbui ir trumpam, lengvai suprantamam instruktažui.
Kompaktiškas ir tvirtas dizainas
- Universalus, lengvai manevruojantis įrenginys su geru apžvalgos matomumu operatroiui.
- Sumažinta rizika pažeisti įrenginį ar objektus aplink.
Plovimo šepečio prispaudimas reguliuojamas pagal poreikį
- Kontaktinis spaudimas gali būti padidintas nuo 30 kg iki 50 kg priklausomai nuo poreikio.
- Mažesnis prispaudimas naudojamas lengvam purvui ar nedideliam jo kiekui, bei jautrioms mechaniniam poveikiui grindims.
- Didesnis prispaudimas naudojamas esant įsisenėjusiam purvui ar esant dideliam jo kiekiui, o taip pat apsauginių dengiamųjų sluoksnių nuo dangos pašalinimui.
Su priežiūros nereikalaujančiu 105 Ah akumuliatoriumi su žėlė užpildu ir išoriniu akumuliatoriaus įkrovikliu
- Plačiai naudojama įprasta akumuliatorių technologija.
- Galima ilgalaikiai darbo intervalai bei padidintas efektyvumas ir našumas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|705
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|1030
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|75 / 75
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 3525
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|2115
|Akumuliatoriaus tipas
|Nereikalaujantis aptarnavimo
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 115
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,2
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 12,4
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Greitis (km/h)
|max. 5
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Apsisukimo plotis (mm)
|1550
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,75
|Garso lygis (dB(A))
|63 - 65
|Nominali galia (W)
|max. 1850
|Bendras leistinas svoris (kg)
|325
|Svoris (be priedų) (kg)
|78
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 2 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte
- Siurbimo balkis, lenktas
Įranga
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema
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Pritaikymo sritys
- Idealus grindų valymui mažmeninės ar kt. prekybos parduotuvėse, bei sporto salėse
- Tinkamas grindų valymui oro uostuose ar pramonės objektuose
- Puikiai tinka valymo paslaugų įmonių vykdomai veiklai, sporto salėse