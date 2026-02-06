Plovimo įrenginys BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
Lengvas naudojimas, patvarus dizainas, ilgas darbo laikas: grindų plovimo įrenginys "BD 70/75 W Bp Pack Classic" yra įspūdingai universalus ir išsiskiria 170 Ah talpos AGM akumuliatoriumi.
Nepaisant didelės 75 litrų talpos, mūsų akumuliatorinis grindų valymo įrenginys BD 70/75 W Bp Pack Classic yra stebėtinai kompaktiškas ir manevringas. Todėl šis universalus ir patvarus mūsų įrenginys tinka įvairiausiems valymo darbams. Priežiūros nereikalaujantis 170 Ah talpos AGM akumuliatorius užtikrina ilgas darbo valandas. Įrenginį ypač lengva naudoti ir prižiūrėti. Jam panaudoti kokybiški komponentai ir įranga, kaip kad dviejų diskinių šepečių šveitimo mazgas, aliumininis siurbimo rėmas ir daugybė kitų ypatumų.
Savybės ir privalumai
Plovimo mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš ilgaamžio aliuminio
- Tvirtas įrenginys sunkioms darbo sąlygoms ir maža gedimų tikimybe.
- Sukurtas darbui net ir esant ypač sunkioms ar atšiaurioms sąlygoms.
Ypač paprastas darbas su įrenginiu
- Visos įrenginio funkcijos valdomos mygtukais, jungikliais ar svirtelėmis.
- Specialus spalvinis žymėjimas patogiam darbui ir trumpam, lengvai suprantamam instruktažui.
Kompaktiškas ir tvirtas dizainas
- Universalus, lengvai manevruojantis įrenginys su geru apžvalgos matomumu operatroiui.
- Sumažinta rizika pažeisti įrenginį ar objektus aplink.
Plovimo šepečio prispaudimas reguliuojamas pagal poreikį
- Kontaktinis spaudimas gali būti padidintas nuo 30 kg iki 50 kg priklausomai nuo poreikio.
- Mažesnis prispaudimas naudojamas lengvam purvui ar nedideliam jo kiekui, bei jautrioms mechaniniam poveikiui grindims.
- Didesnis prispaudimas naudojamas esant įsisenėjusiam purvui ar esant dideliam jo kiekiui, o taip pat apsauginių dengiamųjų sluoksnių nuo dangos pašalinimui.
Komplektuojamas su 170 Ah AGM nereikalaujančiu aptarnavimo akumuliatoriumi bei jo įkrovikliu
- Plačiai naudojama įprasta akumuliatorių technologija.
- Galimi ilgalaikiai darbai.
- Padidintas efektyvumas ir našumas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|705
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|1030
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|75 / 75
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 3525
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|2115
|Akumuliatoriaus tipas
|Nereikalaujantis aptarnavimo
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 170
|Veikimo laikas (h)
|max. 3
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Greitis (km/h)
|max. 5
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Apsisukimo plotis (mm)
|1550
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,75
|Garso lygis (dB(A))
|63 - 65
|Nominali galia (W)
|max. 1850
|Bendras leistinas svoris (kg)
|325
|Svoris (be priedų) (kg)
|100
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 2 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte
- Siurbimo balkis, lenktas
Įranga
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealus grindų valymui mažmeninės ar kt. prekybos parduotuvėse, bei sporto salėse
- Tinkamas grindų valymui oro uostuose ar pramonės objektuose
- Puikiai tinka valymo paslaugų įmonių vykdomai veiklai, sporto salėse