Plovimo įrenginys BD 80/100 W Bp Pack Classic
Grindų plovimo įrenginys "BD 80/100 W Bp Pack Classic" yra komplektuojama kartu su akumuliatoriumi ir akumuliatoriaus įkrovikliu. 80 cm darbinis plotis ir 100 litrų talpa ilgalaikiam efektyviam darbui.
Grindų valymo įrenginys "BD 80/100 W Bp Pack Classic" yra komplektuojamas ne tik su galingu akumuliatoriumi, bet ir atitinkamu akumuliatoriaus įkrovikliu. Siekiant patikimumo net ir vykdant sunkiausius darbus, didelės apkrovos komponentai, tokie kaip diskinių šepečių mazgas bei siurbimo rėmas yra pagaminti iš lieto grūdinto aliuminio. Dėl galingos ratų pavaros padedančios lengvai įveikti įkalnes, bei puikaus matomumo ir paprasto valdymo, šis įrenginys yra ypač draugiškas operatoriui. 80 cm darbinis plotis, 100 litrų talpa bei reguliuojamas greitis iki 5 km/val. padeda pasiekti įspūdingą našumą - iki 4800m² valomo ploto per valandą. Diskinių šepečių prispaudimas gali būti reguliuojamas rankiniu būdu nuo 40kg iki 68 kilogramų, priklausomai nuo valymo užduoties. Papildomi rankinio valymo įrankiai gali būti lengvai transportuojami kartu su įrenginiu naudojant "Home Base" sistemą.
Savybės ir privalumai
Plovimo mazgas ir siurbimo rėmas pagaminti iš ilgaamžio aliuminioTvirtas įrenginys sunkioms darbo sąlygoms ir maža gedimų tikimybe. Sukurtas darbui net ir esant ypač sunkioms ar atšiaurioms sąlygoms.
Plovimo šepečio prispaudimas gali būti pasirenkamas iš 2-jų galimų lygiųEsant poreikiui rankiniu būdu gali būti padidintas nuo 40 kg iki 68 kg. Mažesnis prispaudimas naudojamas lengvam purvui ar jautrioms mechaniniam poveikiui grindims. Didesnis prispaudimas naudojamas esant įsisenėjusiam purvui ar apsauginių dengiamųjų sluoksnių nuo dangos pašalinimui.
Efektyvus 300 W galios pavaros variklisPadeda įveikti įkalnes bei tausoja operatoriaus energiją. Važiavimo greitis reguliuojamas pagal poreikį.
Spalviniu žymėjimu išskirti gerai matomi valdymo elementai
- Specialus spalvinis žymėjimas patogiam darbui ir trumpam, lengvai suprantamam instruktažui.
Patogi ir naudinga Home Base sistema
- Galimybė pritvirtinti rankinio valymo įrankius, tokius kaip įvairūs kabliukai,šluostai, talpos ir pan. tiesiog ant įrenginio
Nebrangus įrenginys iš Classic įrenginių gamos
- Puikus kainos ir kokybės santykis
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|810
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|1090
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|100 / 100
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 4000
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|2400
|Akumuliatoriaus tipas
|Nereikalaujantis aptarnavimo
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 285
|Veikimo laikas (h)
|max. 4,75
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Apsisukimo plotis (mm)
|1650
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Nominali galia (W)
|max. 1900
|Bendras leistinas svoris (kg)
|435
|Svoris (be priedų) (kg)
|110,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 2 Piece(s)
- Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte
- Siurbimo balkis, lenktas
Įranga
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema
Pritaikymo sritys
- Idealus grindų valymui mažmeninės ar didmeninės prekybos parduotuvėse ar prekybos centruose, o taip pat oro uostuose ar pramoniniuose objektuose.