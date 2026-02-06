Plovimo įrenginys BD 80/100 W Bp Pack Classic

Grindų plovimo įrenginys "BD 80/100 W Bp Pack Classic" yra komplektuojama kartu su akumuliatoriumi ir akumuliatoriaus įkrovikliu. 80 cm darbinis plotis ir 100 litrų talpa ilgalaikiam efektyviam darbui.

Grindų valymo įrenginys "BD 80/100 W Bp Pack Classic" yra komplektuojamas ne tik su galingu akumuliatoriumi, bet ir atitinkamu akumuliatoriaus įkrovikliu. Siekiant patikimumo net ir vykdant sunkiausius darbus, didelės apkrovos komponentai, tokie kaip diskinių šepečių mazgas bei siurbimo rėmas yra pagaminti iš lieto grūdinto aliuminio. Dėl galingos ratų pavaros padedančios lengvai įveikti įkalnes, bei puikaus matomumo ir paprasto valdymo, šis įrenginys yra ypač draugiškas operatoriui. 80 cm darbinis plotis, 100 litrų talpa bei reguliuojamas greitis iki 5 km/val. padeda pasiekti įspūdingą našumą - iki 4800m² valomo ploto per valandą. Diskinių šepečių prispaudimas gali būti reguliuojamas rankiniu būdu nuo 40kg iki 68 kilogramų, priklausomai nuo valymo užduoties. Papildomi rankinio valymo įrankiai gali būti lengvai transportuojami kartu su įrenginiu naudojant "Home Base" sistemą.

Savybės ir privalumai
Plovimo įrenginys BD 80/100 W Bp Pack Classic: Plovimo mazgas ir siurbimo rėmas pagaminti iš ilgaamžio aliuminio
Tvirtas įrenginys sunkioms darbo sąlygoms ir maža gedimų tikimybe. Sukurtas darbui net ir esant ypač sunkioms ar atšiaurioms sąlygoms.
Plovimo įrenginys BD 80/100 W Bp Pack Classic: Plovimo šepečio prispaudimas gali būti pasirenkamas iš 2-jų galimų lygių
Esant poreikiui rankiniu būdu gali būti padidintas nuo 40 kg iki 68 kg. Mažesnis prispaudimas naudojamas lengvam purvui ar jautrioms mechaniniam poveikiui grindims. Didesnis prispaudimas naudojamas esant įsisenėjusiam purvui ar apsauginių dengiamųjų sluoksnių nuo dangos pašalinimui.
Plovimo įrenginys BD 80/100 W Bp Pack Classic: Efektyvus 300 W galios pavaros variklis
Padeda įveikti įkalnes bei tausoja operatoriaus energiją. Važiavimo greitis reguliuojamas pagal poreikį.
Spalviniu žymėjimu išskirti gerai matomi valdymo elementai
  • Specialus spalvinis žymėjimas patogiam darbui ir trumpam, lengvai suprantamam instruktažui.
Patogi ir naudinga Home Base sistema
  • Galimybė pritvirtinti rankinio valymo įrankius, tokius kaip įvairūs kabliukai,šluostai, talpos ir pan. tiesiog ant įrenginio
Nebrangus įrenginys iš Classic įrenginių gamos
  • Puikus kainos ir kokybės santykis
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Traukos pavara Traukos variklis
Darbinis šepečių plotis (mm) 810
Darbinis siurbimo plotis (mm) 1090
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 100 / 100
Teorinis ploto našumas (m²/h) max. 4000
Praktinis ploto našumas (m²/h) 2400
Akumuliatoriaus tipas Nereikalaujantis aptarnavimo
Akumuliatorius (V/Ah) 24 / 285
Veikimo laikas (h) max. 4,75
Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 180
Šepečio slėgis (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
Apsisukimo plotis (mm) 1650
Garso lygis (dB(A)) 65
Nominali galia (W) max. 1900
Bendras leistinas svoris (kg) 435
Svoris (be priedų) (kg) 110,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 1500 x 835 x 1065

Komplektacija

  • Diskinis šepetys: 2 Piece(s)
  • Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte
  • Siurbimo balkis, lenktas

Įranga

  • Galinga ratų pavara
  • 2-jų talpų sistema
Pritaikymo sritys
  • Idealus grindų valymui mažmeninės ar didmeninės prekybos parduotuvėse ar prekybos centruose, o taip pat oro uostuose ar pramoniniuose objektuose.
Priedai
