Plovimo įrenginys BD 35/15 C Classic Pack
BD 35/15 C Classic grindų plovimo įrenginys – tai puikus sprendimas mažoms erdvėms, užtikrinantis išskirtinį universalumą. Dėl kompaktiškumo valymo darbus atlikti bus kur kas lengviau.
BD 35/15 C įrenginys stebina ne tik kompaktišku dydžiu ir išskirtinėmis savybėmis, bet ir nepaprastu lankstumu, naudojimo paprastumu ir nepriekaištingais valymo rezultatais. BD 35/15 C su 35 cm šepečio galvute užtikrina puikų valymo efektyvumą ir manevringumą. Sukurtas specialiai mažesnėms erdvėms, BD 35/15 C puikiai tinka naudoti siauruose kampuose ir gausiai daiktais užpildytose vietose. Jo aukštis siekia vos 68 cm, todėl jis telpa po daugeliu stalų ir baldų. Dar viena patogi BD 35/15 C savybė – įmontuotas akumuliatoriaus įkroviklis. Su juo operatorius gali įkrauti įrenginį bet kurioje vietoje. Kompaktiškas BD 35/15 C grindų plovimo įrenginys pasižymi ilgaamžiškumu ir patikimumu. Tvirta konstrukcija ir aukštos kokybės komponentai užtikrina ilgą įrenginio tarnavimo laiką net ir sudėtingomis naudojimo sąlygomis. Konstrukcija suprojektuota taip, kad būtų lengva pasiekti įvairius įrenginio komponentus. Tai palengvina įprastus priežiūros ir valymo darbus – juos galėsite atlikti greitai ir patogiai.
Savybės ir privalumai
Įmontuotas įkroviklis
- Plataus diapazono įkroviklis patogiam įkrovimui bet kurioje vietoje
- Suderinamas su plačiu įtampos diapazonu
Kompaktiškas
- Puikus manevringumas
- Lengva patraukti toliau nuo sienos
- Lengva naudoti
Optimalus siurbimas
- Valytuvas patikimai sugeria vandenį net siauruose kampuose.
- Akimirksniu išdžiovina grindis
Sulankstomas ir reguliuojamas vairas
- Kompaktiškas dizainas, sutaupoma daugiau vietos saugant
- Lengva gabenti, telpa į daugumą automobilių
- Ergonomiškai reguliuojamas pagal operatoriaus ūgį.
Reguliuojamas vandens srautas
- Maksimalus vandens srautas 1 l/min
- Reguliuojamas atsižvelgiant į grindų tipą ir nešvarumus
Lengvai pasiekiama šepečio galvutė
- Šepečiui nuimti nereikia jokių įrankių
- Paprasta priežiūra po darbo
Nuimama nešvaraus vandens talpykla
- Lengva naudoti+G2:G26
„eco!efficiency“ režimas
- Mažesnės energijos sąnaudos
- Žemesnis triukšmo lygis
- Iki 25 % ilgesnis darbo laikas
Patobulintas vandens tiekimas
- Atitinka ES standartą
- Tolygesnis vandens paskirstymas padidina valymo efektyvumą
Ekranas
- Klaidų kodų ir būsenos rodymas palengvina techninę priežiūrą
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|350
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|470
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|max. 15 / max. 15
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 1400
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|700
|Akumuliatoriaus tipas
|Nereikalaujantis aptarnavimo
|Akumuliatorius (V/Ah)
|12 / 38
|Veikimo laikas (h)
|max. 2
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|nominalus 10
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (g/cm²)
|25
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 0,95
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|54
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|830 x 500 x 680
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
- Tranportavimo ratai
Įranga
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
Videos
Pritaikymo sritys
- Pastatų paslaugų rangovai
- Mažmeninė prekyba
- Svetingumo sektorius
- Restoranai ir maitinimo sektorius
- Visuomeninės įstaigos
- Sveikatos priežiūros sektorius
- Biurai
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