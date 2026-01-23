Plovimo įrenginys BD 38/12 C Bp Pack Li
Lengvas, tylus ir ypač manevringas BD 38/12 grindų plovimo įrenginys su diskiniu šepečiu. Komplektuojamas su didelio efektyvumo ličio jonų akumuliatoriomi, bei turi energiją tausojantį eco!efficiency darbo režimą.
Ypač manevringas, lengvai suprantamas valdymas, patogus aptarnavimas - tai naujasis BD 38/12 C grindų plovimo įrenginys. Skirtas nedideliems grindų plotams ar apstatytoms zonoms plauti. eco!efficiency režimas padės taupyti energijos sąnaudas, o taip pat leidžia iki 40% sumažinti įrenginio keliamą triukšmo lygį. Komplektuojamas su didelio efektyvumo ličio jonų akumuliatoriomi.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorius
- Nereikalaujančios priežiūros, nepaisant tarnavimo laiko, kuris yra tris kartus ilgesnis nei įprastų baterijų.
- Greitas įkrovimas (visiškas įkrovimas per 3 valandas, iki pusės - per 1 valandą)
- Esant poreikiui galimas tarpinis ar dalinis įkrovimas.
Integruotas aukštos kokybės akumuliatoriaus įkroviklis.
- Įkroviklis visada šalia; visuomet yra galimybė pakrauti.
- Gali būti pilnai pakraunamas per tris valandas arba pusiau per valandą (tarpiniai įkrovimai galimi bet kuriuo metu).
- Įkroviklis išsijungia automatiškai. Nėra energijos sąnaudų budėjimo režime.
Labai mažas įrenginio svoris
- 35% lengvesnis lyginant su kitais įrenginiais.
- Lengvai transportuojamas laiptais ar per slenksčius.
- Lengvai manevruojantis ir paprastai transportuojamas.
Patikima diskinė technologija
- Puiki valymo galia lygioms grindų dangoms.
- Tinka naudoti su šepečiais ir šluostėmis.
- Šepetys pridėtas komplektacijoje.
Siurbimo juosta tiesiai už šepečio
- Optimalus siurbimas net ir nelygumuose.
- Lengvai reguliuojamas kojiniu pedalu
Kompaktiškas
- Nuvažiuoti nuo sienos galima 90 ° kampu.
- Be išsikišančių dalių iš prietaiso korpuso
- Paprastas naudojimas
Užlenkiama rankena
- Kompaktiškas sandėliuojant ilgesnį laiką.
- Galima pervežti ir mažomis transporto priemonėse.
Reguliuojamo aukščio rankena
- Ergonomiškai reguliuojama pritaikant pagal operatoriaus poreikį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Besisukančių šepečių privalumas
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|380
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|480
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|12 / 12
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|1520
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1140
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|25,2 / 21
|Veikimo laikas (h)
|max. 1,5
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 2,7
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Apsisukimo plotis (mm)
|1050
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|1
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Nominali galia (W)
|500
|Spalva
|Antracitas
|Bendras leistinas svoris (kg)
|48
|Svoris (be priedų) (kg)
|36
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|995 x 495 x 1090
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
- Tranportavimo ratai
- Siurbimo balkis, lenktas
Įranga
- 2-jų talpų sistema
