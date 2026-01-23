Plovimo įrenginys BD 38/12 C Bp Pack Li

Lengvas, tylus ir ypač manevringas BD 38/12 grindų plovimo įrenginys su diskiniu šepečiu. Komplektuojamas su didelio efektyvumo ličio jonų akumuliatoriomi, bei turi energiją tausojantį eco!efficiency darbo režimą.

Ypač manevringas, lengvai suprantamas valdymas, patogus aptarnavimas - tai naujasis BD 38/12 C grindų plovimo įrenginys. Skirtas nedideliems grindų plotams ar apstatytoms zonoms plauti. eco!efficiency režimas padės taupyti energijos sąnaudas, o taip pat leidžia iki 40% sumažinti įrenginio keliamą triukšmo lygį. Komplektuojamas su didelio efektyvumo ličio jonų akumuliatoriomi.

Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorius
  • Nereikalaujančios priežiūros, nepaisant tarnavimo laiko, kuris yra tris kartus ilgesnis nei įprastų baterijų.
  • Greitas įkrovimas (visiškas įkrovimas per 3 valandas, iki pusės - per 1 valandą)
  • Esant poreikiui galimas tarpinis ar dalinis įkrovimas.
Integruotas aukštos kokybės akumuliatoriaus įkroviklis.
  • Įkroviklis visada šalia; visuomet yra galimybė pakrauti.
  • Gali būti pilnai pakraunamas per tris valandas arba pusiau per valandą (tarpiniai įkrovimai galimi bet kuriuo metu).
  • Įkroviklis išsijungia automatiškai. Nėra energijos sąnaudų budėjimo režime.
Labai mažas įrenginio svoris
  • 35% lengvesnis lyginant su kitais įrenginiais.
  • Lengvai transportuojamas laiptais ar per slenksčius.
  • Lengvai manevruojantis ir paprastai transportuojamas.
Patikima diskinė technologija
  • Puiki valymo galia lygioms grindų dangoms.
  • Tinka naudoti su šepečiais ir šluostėmis.
  • Šepetys pridėtas komplektacijoje.
Siurbimo juosta tiesiai už šepečio
  • Optimalus siurbimas net ir nelygumuose.
  • Lengvai reguliuojamas kojiniu pedalu
Kompaktiškas
  • Nuvažiuoti nuo sienos galima 90 ° kampu.
  • Be išsikišančių dalių iš prietaiso korpuso
  • Paprastas naudojimas
Užlenkiama rankena
  • Kompaktiškas sandėliuojant ilgesnį laiką.
  • Galima pervežti ir mažomis transporto priemonėse.
Reguliuojamo aukščio rankena
  • Ergonomiškai reguliuojama pritaikant pagal operatoriaus poreikį.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Traukos pavara Besisukančių šepečių privalumas
Darbinis šepečių plotis (mm) 380
Darbinis siurbimo plotis (mm) 480
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 12 / 12
Teorinis ploto našumas (m²/h) 1520
Praktinis ploto našumas (m²/h) 1140
Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų akumuliatorius
Akumuliatorius (V/Ah) 25,2 / 21
Veikimo laikas (h) max. 1,5
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h) approx. 2,7
Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 180
Šepečio slėgis (g/cm²/kg) 25 - 30 / 16 - 20
Apsisukimo plotis (mm) 1050
Vandens sunaudojimas (l/min) 1
Garso lygis (dB(A)) 65
Nominali galia (W) 500
Spalva Antracitas
Bendras leistinas svoris (kg) 48
Svoris (be priedų) (kg) 36
Matmenys (I x P x A) (mm) 995 x 495 x 1090

Komplektacija

  • Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
  • Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
  • Tranportavimo ratai
  • Siurbimo balkis, lenktas

Įranga

  • 2-jų talpų sistema
Priedai
Valymo priemonės
