Plovimo įrenginys BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion

Integruotas, nereikalaujantis priežiūros ličio jonų akumuliatorius (80 Ah) ir 50 l talpos: mūsų kompaktinės klasės grindų plovimo įrenginys BD 50/50 C Classic Bp Pack.

51 cm darbinis plotis ir kompaktiškos 50 litrų talpos švariam ir nešvariam vandeniui leidžia mūsų manevringo grindų valymo įrenginio BD 50/50 C Classic Bp Pack naudotojui optimaliai apžvelgti valomą plotą. Labai tylus diskinio šepečio mazgas ir 80 Ah talpos ličio jonų akumuliatorius leidžia valyti iki 2 valandų - taip pat ir triukšmui jautriose patalpose. Akumuliatoriaus ciklų stabilumas yra iki keturių kartų didesnis nei įprastinių švino rūgšties akumuliatorių, o tai reiškia, kad bendros įrenginio išlaikymo sąnaudos per visą naudojimo laiką yra mažesnės ir kartu užtikrina maksimalų įrenginio prieinamumą. Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 5 metų gamintojo garantija.

Savybės ir privalumai
Ilgaamžis ličio jonų akumuliatorius
  • Ilgas veikimo laikas ir didelis našumas dėl greito ir tarpinio įkrovimo.
Plovimo mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš ilgaamžio aliuminio
  • Tvirtas įrenginys sunkioms darbo sąlygoms ir maža gedimų tikimybe.
  • Sukurtas darbui net ir esant ypač sunkioms ar atšiaurioms sąlygoms.
Ypač paprastas darbas su įrenginiu
  • Visos įrenginio funkcijos valdomos mygtukais, jungikliais ar svirtelėmis.
  • Paprasta koncepcija, suprantami simboliai ir aiškiai išdėstytas valdymo skydelis.
  • Labai trumpas apmokymų procesas
Akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklis komplektuojami kartu su įrenginiu
  • Integruotas išmetamo oro dangtelis apsaugo variklio skyrių nuo nešvarumų patekimo.
Patogi keturių ratų važiuoklė
  • Idealiai tinka ilgam ir nevarginančiam darbui.
  • Padidina patogumą naudotojui ir gerokai sumažina fizinį krūvį.
Tvirta standartinė važiuoklė
  • Mažesnės techninės priežiūros pastangos ir išlaidos.
  • Didina patikimumą.
Unikali siurbimo sistemos konstrukcija
  • Didina patogumą naudotojui.
  • Sumažina skleidžiamą triukšmą.
Atskira nešvaraus vandens talpos sistema
  • Labai lengva valyti.
  • Gerina higieną.
Švaraus vandens dangtelis su valymo priemonės dozavimu
  • Patogiam ir tiksliam valymo priemonių dozavimui.
  • Sumažina valymo priemonių sąnaudas ir išlaidas.
Praktiškas „Home Base“ komplektas
  • Skirtas įvairių priedų gabenimui.
  • Rankinio valymo įrankiai visada lengvai pasiekiami.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Traukos pavara Besisukančių šepečių privalumas
Darbinis šepečių plotis (mm) 510
Darbinis siurbimo plotis (mm) 850
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 50 / 50
Teorinis ploto našumas (m²/h) max. 2040
Praktinis ploto našumas (m²/h) 1200
Akumuliatoriaus tipas Nereikalaujantis aptarnavimo
Akumuliatorius (V/Ah) 24 / 90
Veikimo laikas (h) max. 2,5
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h) approx. 8,7
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 180
Šepečio slėgis (kg) 27
Apsisukimo plotis (mm) 1240
Vandens sunaudojimas (l/min) max. 2,3
Garso lygis (dB(A)) 66
Svoris (be priedų) (kg) 53
Matmenys (I x P x A) (mm) 1170 x 570 x 1025

Komplektacija

  • Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
  • Akumuliatorius
  • Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte
  • Siurbimo balkis, V formos

Įranga

  • 2-jų talpų sistema
  • Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
  • „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
  • Lengvai valdomas jungiklis
Pritaikymo sritys
  • Ypatingai rekomenduojamas biurų valymui bei viešbučių sektoriui
  • Idealus darbui triukšmui jautrioje aplinkoje ar naktį.
  • Tinka valyti mažmeninės prekybos sektoriuje, valgyklose ar biuruose
  • Naudoti viešbučiuose ir maitinimo pramonėje, mažmeninėje prekyboje ir automobilių salonuose
  • Mažmeninės prekybos vietose
Priedai
