Plovimo įrenginys BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
Integruotas, nereikalaujantis priežiūros ličio jonų akumuliatorius (80 Ah) ir 50 l talpos: mūsų kompaktinės klasės grindų plovimo įrenginys BD 50/50 C Classic Bp Pack.
51 cm darbinis plotis ir kompaktiškos 50 litrų talpos švariam ir nešvariam vandeniui leidžia mūsų manevringo grindų valymo įrenginio BD 50/50 C Classic Bp Pack naudotojui optimaliai apžvelgti valomą plotą. Labai tylus diskinio šepečio mazgas ir 80 Ah talpos ličio jonų akumuliatorius leidžia valyti iki 2 valandų - taip pat ir triukšmui jautriose patalpose. Akumuliatoriaus ciklų stabilumas yra iki keturių kartų didesnis nei įprastinių švino rūgšties akumuliatorių, o tai reiškia, kad bendros įrenginio išlaikymo sąnaudos per visą naudojimo laiką yra mažesnės ir kartu užtikrina maksimalų įrenginio prieinamumą. Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 5 metų gamintojo garantija.
Savybės ir privalumai
Ilgaamžis ličio jonų akumuliatorius
- Ilgas veikimo laikas ir didelis našumas dėl greito ir tarpinio įkrovimo.
Plovimo mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš ilgaamžio aliuminio
- Tvirtas įrenginys sunkioms darbo sąlygoms ir maža gedimų tikimybe.
- Sukurtas darbui net ir esant ypač sunkioms ar atšiaurioms sąlygoms.
Ypač paprastas darbas su įrenginiu
- Visos įrenginio funkcijos valdomos mygtukais, jungikliais ar svirtelėmis.
- Paprasta koncepcija, suprantami simboliai ir aiškiai išdėstytas valdymo skydelis.
- Labai trumpas apmokymų procesas
Akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklis komplektuojami kartu su įrenginiu
- Integruotas išmetamo oro dangtelis apsaugo variklio skyrių nuo nešvarumų patekimo.
Patogi keturių ratų važiuoklė
- Idealiai tinka ilgam ir nevarginančiam darbui.
- Padidina patogumą naudotojui ir gerokai sumažina fizinį krūvį.
Tvirta standartinė važiuoklė
- Mažesnės techninės priežiūros pastangos ir išlaidos.
- Didina patikimumą.
Unikali siurbimo sistemos konstrukcija
- Didina patogumą naudotojui.
- Sumažina skleidžiamą triukšmą.
Atskira nešvaraus vandens talpos sistema
- Labai lengva valyti.
- Gerina higieną.
Švaraus vandens dangtelis su valymo priemonės dozavimu
- Patogiam ir tiksliam valymo priemonių dozavimui.
- Sumažina valymo priemonių sąnaudas ir išlaidas.
Praktiškas „Home Base“ komplektas
- Skirtas įvairių priedų gabenimui.
- Rankinio valymo įrankiai visada lengvai pasiekiami.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Besisukančių šepečių privalumas
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|510
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|850
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|50 / 50
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 2040
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1200
|Akumuliatoriaus tipas
|Nereikalaujantis aptarnavimo
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 90
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 8,7
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (kg)
|27
|Apsisukimo plotis (mm)
|1240
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,3
|Garso lygis (dB(A))
|66
|Svoris (be priedų) (kg)
|53
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte
- Siurbimo balkis, V formos
Įranga
- 2-jų talpų sistema
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Lengvai valdomas jungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Ypatingai rekomenduojamas biurų valymui bei viešbučių sektoriui
- Idealus darbui triukšmui jautrioje aplinkoje ar naktį.
- Tinka valyti mažmeninės prekybos sektoriuje, valgyklose ar biuruose
- Naudoti viešbučiuose ir maitinimo pramonėje, mažmeninėje prekyboje ir automobilių salonuose
- Mažmeninės prekybos vietose