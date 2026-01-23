Plovimo įrenginys BD 50/60 C Classic Ep
Idealus, pradinio lygio modelis: BD 50/60 C Ep Pack Classic stumdomas elektrinis grindų plovimo įrenginys su diskinių šepečių technologija, 50 litrų vandens talpomis, bei valymo plotu iki 2000 m²/h.
Kompaktiškas BD 50/60 C Ep Pack Classic - tai puiki valymo kokybė su minimalia įranga. Įrenginys turi tik pačius svarbiausius komponentus ir funkcijas. EASY sistemos dėka, įrenginys yra lengvai valdomas. Šis kompaktiškas įrenginys yra labai manevringas, o operatorius gerai mato valomą plotą. Be to, šis elektrinis įrenginys su diskinių šepečių technologija yra prieinamas už labai gerą kainą. BD 50/60 C Ep Pack Classic puikiai tinka tiek greitam trumpam, tiek nuolatiniam ilgalaikiam naudojimui.
Savybės ir privalumai
Įperkamas pradinio lygio modelisPuikus kainos ir našumo santykis Sumažinta iki svarbiausių funkcijų.
Didelis rezervuaro tūris, kompaktiškas dizainasItin manevringas. Suteikia puikų valomo ploto matomumą
Didelis darbinis plotisSu integruotu diskiniu 51 cm./ 20 colių šepečiu Efektyviam, vidutinio dydžio patalpų valymui.
Tinklo veikimas (230 V, 50 Hz)
- Mažas svoris.
- Tinka tiek protarpiniam, tiek nuolatiniam naudojimui.
Priedų laikymo sistema „Home Base“
- Galima priderinti kitus priedus ar įrangą.
- Įvairūs valymo įrankiai gali būti laikomi tiesiog ant įrenginio
EASY valdymo panelė
- Valdymas vienu jungikliu.
- Labai lengva naudoti.
Lengvas funkcijų paskirstymas, geltonų valdymo elementų dėka
- Trumpas apmokymo laikas net ir nepatyrusiems vartotojams.
Tvirti ir patvarūs valdymo elementai
- Tinka kasdieniam naudojimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Maitinimas iš el.tinklo
|Traukos pavara
|Besisukančių šepečių privalumas
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|510
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|900
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|60 / 60
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|2040
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1020
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,3
|Garso lygis (dB(A))
|67
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Nominali galia (W)
|max. 1100
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|52
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
- Tranportavimo ratai
- Siurbimo balkis, V formos
Įranga
- 2-jų talpų sistema
- Maitinimas iš el.tinklo