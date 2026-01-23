Plovimo įrenginys BD 50/60 C Classic Ep

Idealus, pradinio lygio modelis: BD 50/60 C Ep Pack Classic stumdomas elektrinis grindų plovimo įrenginys su diskinių šepečių technologija, 50 litrų vandens talpomis, bei valymo plotu iki 2000 m²/h.

Kompaktiškas BD 50/60 C Ep Pack Classic - tai puiki valymo kokybė su minimalia įranga. Įrenginys turi tik pačius svarbiausius komponentus ir funkcijas. EASY sistemos dėka, įrenginys yra lengvai valdomas. Šis kompaktiškas įrenginys yra labai manevringas, o operatorius gerai mato valomą plotą. Be to, šis elektrinis įrenginys su diskinių šepečių technologija yra prieinamas už labai gerą kainą. BD 50/60 C Ep Pack Classic puikiai tinka tiek greitam trumpam, tiek nuolatiniam ilgalaikiam naudojimui.

Savybės ir privalumai
Plovimo įrenginys BD 50/60 C Classic Ep: Įperkamas pradinio lygio modelis
Įperkamas pradinio lygio modelis
Puikus kainos ir našumo santykis Sumažinta iki svarbiausių funkcijų.
Plovimo įrenginys BD 50/60 C Classic Ep: Didelis rezervuaro tūris, kompaktiškas dizainas
Didelis rezervuaro tūris, kompaktiškas dizainas
Itin manevringas. Suteikia puikų valomo ploto matomumą
Plovimo įrenginys BD 50/60 C Classic Ep: Didelis darbinis plotis
Didelis darbinis plotis
Su integruotu diskiniu 51 cm./ 20 colių šepečiu Efektyviam, vidutinio dydžio patalpų valymui.
Tinklo veikimas (230 V, 50 Hz)
  • Mažas svoris.
  • Tinka tiek protarpiniam, tiek nuolatiniam naudojimui.
Priedų laikymo sistema „Home Base“
  • Galima priderinti kitus priedus ar įrangą.
  • Įvairūs valymo įrankiai gali būti laikomi tiesiog ant įrenginio
EASY valdymo panelė
  • Valdymas vienu jungikliu.
  • Labai lengva naudoti.
Lengvas funkcijų paskirstymas, geltonų valdymo elementų dėka
  • Trumpas apmokymo laikas net ir nepatyrusiems vartotojams.
Tvirti ir patvarūs valdymo elementai
  • Tinka kasdieniam naudojimui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Maitinimas iš el.tinklo
Traukos pavara Besisukančių šepečių privalumas
Darbinis šepečių plotis (mm) 510
Darbinis siurbimo plotis (mm) 900
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 60 / 60
Teorinis ploto našumas (m²/h) 2040
Praktinis ploto našumas (m²/h) 1020
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 180
Šepečio slėgis (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Vandens sunaudojimas (l/min) max. 2,3
Garso lygis (dB(A)) 67
Įtampa (V) 230
Dažnis (Hz) 50
Nominali galia (W) max. 1100
Spalva Antracitas
Svoris (be priedų) (kg) 52
Matmenys (I x P x A) (mm) 1170 x 570 x 1025

Komplektacija

  • Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
  • Tranportavimo ratai
  • Siurbimo balkis, V formos

Įranga

  • 2-jų talpų sistema
  • Maitinimas iš el.tinklo
Videos
Priedai
Valymo priemonės