Plovimo įrenginys BR 30/4 C Anniversary Edition
Ypač kompaktiškas ir lengvas juodos spalvos „BR 30/4 C Anniversary Edition“ grindų plovimo įrenginys – tai novatoriška ir galinga alternatyva rankiniam paviršių iki 200 m² valymui.
„Kärcher“ 90 metų jubiliejaus proga pristatome juodos spalvos „BR 30/4 C Anniversary Edition“ plovimo įrenginį, kuris taip pat lengvai manevruojamas kaip vertikalus šepečio tipo dulkių siurblys. Palyginti su valymu įprastine grindų plovimo šluota, įrenginys užtikrina dešimt kartų didesnį kontaktinį slėgį ir žymiai efektyvesnius valymo rezultatus. Dar daugiau – cilindrinis šepetys veikia maždaug 1 500 apsisukimų greičiu. Galimos siurbimo kryptys į priekį ir atgal. Siurbimo balkius galima pakelti ir pašalinti net įsisenėjusį purvą, nes taip pailgėja sąlyčio su vandeniu laikas. Grindys bus sausos iškart po valymo, todėl sumažėja pavojus paslysti, grindimis netrukus vėl galima vaikščioti. Įrenginys puikiai tinka mažesnėms parduotuvėms, restoranams, degalinėms, prekybos centrams, sanitarinėms patalpoms, viešbučių savitarnos zonoms valyti arba gali būti naudojamas kartu su jau turimais plovimo įrenginiais. Į išskirtinį „Anniversary Edition“ modelio komplektą taip pat įeina mikropluošto volelis.
Savybės ir privalumai
Didelės galios sukimosi greičio volelis.
- Dešimt kartų didesnis kontaktinis slėgis nei rankinio valymo metu.
- Volelio dėka išvalomi nelygūs paviršiai ir sujungimų vietos.
- Cilindrinis šepetys užtikrina judėjimą į priekį, todėl mašinos nereikia stumti.
Momentinis valomo paviršiaus sausinimas.
- Minkštos siurbimo gumos susiurbia drėgmę nuo grindų, todėl jos lieka sausos - tiek važiuojant pirmyn, tiek atgal.
- Išvalius grindis jomis iš karto galima vaikščioti.
- Intensyviam valymo procesui atlikti, galimas siurbimo funkcijos išjungimas kojinio jungiklio pagalba.
Esant poreikiui siurbimo funkciją galima išjungti.
- Siurbimas gali būti išjungiamas su kojiniu pedalu
- Valymo poziciją galima pritaikyti, po to išsiurbti, kad būtų galima giliau valyti.
Nuimami rezervuarai.
- Švaraus vandens rezervuaras gali būti išimtas ir pripildytas net nedidelėse kriauklėse.
- Purvino vandens rezervuaras gali būti nuimamas atskirai ir ištuštinamas, pavyzdžiui, į kriauklę.
- Rezervuarai gali būti nuimami atskirai arba kartu. Su rankenėlėmis lengvam transportavimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Maitinimas iš el.tinklo
|Traukos pavara
|Besisukančių šepečių privalumas
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|300
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|300
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|4 / 4
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|200
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|130
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1450
|Šepečio slėgis (g/cm²)
|100
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|0,3
|Garso lygis (dB(A))
|max. 72
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Nominali galia (W)
|820
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|12
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|507 x 343 x 1145
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)
- Mikropluošto velenas: 1 Piece(s)
- Tranportavimo ratai
- Du siurbimo balkiai, tiesūs: 1 Piece(s)
Įranga
- 2-jų talpų sistema
- Maitinimas iš el.tinklo
Priedai
Valymo priemonės
BR 30/4 C Anniversary Edition atsarginės dalys
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