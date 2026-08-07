Plovimo įrenginys BR 35/12 C Bp Pack Go!further
„BR 35/12 C Bp Pack Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos akumuliatorinis grindų plovimo įrenginys, kurio sudėtyje yra 38 % perdirbto plastiko¹⁾, tiekiamas su išskirtiniais priedais.
Riboto leidimo juodas akumuliatorinis grindų plovimo įrenginys „BR 35/12 C Bp Pack Go!Further“, 38 proc. pagamintas iš perdirbto plastiko ir tiekiamas su išskirtiniais priedais, taps idealiu sprendimu, kai reikia efektyviai išvalyti mažas ir gausiai apstatytas erdves. Jis valo judėdamas pirmyn ir atgal, dėl mažo svorio yra lengvai transportuojamas ir tinkamas naudoti netgi ant laiptų. Dėl rotacinės cilindrinio šepečio galvutės su KART („Kärcher Advanced Response Technology“) technologija galima dirbti net siauruose posūkiuose, taip užtikrinant maksimalų manevringumą ir judrumą. Galingam, ilgaamžiam ličio jonų akumuliatoriui nereikia priežiūros, jis užtikrina ilgą veikimo laiką, yra greitai įkraunamas ir iki trijų kartų patvaresnis nei įprastiniai švino rūgštiniai akumuliatoriai. Siekiant papildomo efektyvumo, galima vienu mygtuko paspaudimu įjungti „eco!efficiency“ režimą. Jį naudojant sumažėja energijos sąnaudos, pailgėja akumuliatoriaus veikimo laikas, o siurblio skleidžiamas garsas sumažėja maždaug 40 proc., todėl galima dirbti net ir triukšmui jautriose vietose.
Savybės ir privalumai
Komplektuojamas su aukšto našumo ličio jonų akumuliatoriumi.
- Visiškai nereikalauja priežiūros, o tarnavimo laikas yra tris kartus ilgesnis negu įprastų akumuliatorių.
- Esant poreikiui galimas tarpinis ar dalinis įkrovimas.
- Greitas įkrovimas (visiškas įkrovimas per 3 valandas, iki pusės - per 1 valandą)
Itin manevringas ir efektyvus – idealiai tinka gausiai apstatytoms vietoms
- Dėka KART technologijos plovimo mazgas gali būti pasukamas +/- 200° kampu. Tai palengvina įrenginio valdymą, ypač atliekant posūkius valant apstatytas zonas.
- Šepetys visada sukasi judėjimo kryptimi. Siurbimo balkis visuomet patikimai susiurbia visą vandenį.
- Jeigu būtina, valymas ir siurbimas gali būti atliekami atbuline eina.
Tvarumo savybės
- Konstrukcijos sudėtyje yra 38 % perdirbto plastiko¹⁾.
- 40% sumažinimas triukšmo lygis.
- Iki 50 % ilgesnis veikimo laikas ir mažesnis išmetamo CO₂ kiekis naudojant „eco!Mode“ režimą.
Kompaktiškas įrenginys.
- Puikus valdymas. Net ir 90° posūkis dirbant šalia sienos nėra jokia kliūtis.
- Nėra įrenginio išsikišimų, lengvas valdymas.
Labai mažas įrenginio svoris
- 35% lengvesnis lyginant su kitais įrenginiais.
- Lengvai transportuojamas laiptais ar per slenksčius.
- Palengvintas pervežimas transporto priemonėmis.
Taip pat stambių nešvarumų surinkimas
- Efektyviai šluoja, šveičia ir siurbia vienu valymo etapu.
- Pašlavimo sistema surenka smulkius akmenukus ir kt. smulkias šiukšles.
- Optimaliam siurbimo balkio darbui.
Užlenkiama rankena
- Kompaktiškas sandėliuojant ilgesnį laiką.
- Galima pervežti ir mažomis transporto priemonėse.
Reguliuojamo aukščio rankena
- Ergonomiškai reguliuojama pritaikant pagal operatoriaus poreikį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Besisukančių šepečių privalumas
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|350
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|450
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|12 / 12
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|1400
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1050
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|25,2 / 21
|Veikimo laikas (h)
|max. 1,5
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 2,7
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|220 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|700 - 1500
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Apsisukimo plotis (mm)
|1050
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|1
|Garso lygis (dB(A))
|max. 65
|Nominali galia (W)
|500
|Spalva
|Antracitas
|Bendras leistinas svoris (kg)
|48
|Svoris (be priedų) (kg)
|36
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|930 x 420 x 1100
¹⁾ Tik įrenginys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
- Tranportavimo ratai
- Siurbimo balkis, tiesus: 1 Piece(s)
Įranga
- 2-jų talpų sistema
- Reguliuojamas slėgis
Priedai
Valymo priemonės
BR 35/12 C Bp Pack Go!further atsarginės dalys
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