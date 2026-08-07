Plovimo įrenginys BR 40/10 C Anniversary Edition
Jubiliejinis juodos spalvos grindų valymo įrenginys BR 40/10 C. Kompaktiško ir galingo įrenginio darbinis plotis - 400 mm, o vandnes talpa - 10 litrų.
Kärcher 90-osios metinės: BR 40/10 C Anniversary Edition puikus pasirinkimas, kurį galima naudoti įvairiose srityse. Jis šveičia ir siurbia bet kuria kryptimi. Įrenginys turi sulankstomą stūmimo rankeną ir nuimamus rezervuarus, kuriuos galima lengvai transportuoti su užfiksuota nešiojimo rankena. Šepečiai ir siurbimo antgaliai lengvai pakeičiami per kelias sekundes, nenaudojant jokių įrankių. Į jubiliejinio leidimo komplektaciją taip pat įeina du oranžinės spalvos cilindriniai šepečiai.
Savybės ir privalumai
Galingas ir greitas.
- Du greiti cilindriniai šepečiai su dideliu kontaktiniu slėgiu.
- Du valytuvai pašalina vandenį judant pirmyn ir atgal.
- Išvalius grindis jomis iš karto galima vaikščioti.
Pasiekia žemai
- Lengvai pasiekia vietas po baldais.
- Stūmimo rankena nulenkiama į abi puses.
- Nuimamas rezervuaras - tinkamas žemai esantiems objektams.
Lengva prižiūrėti.
- Valytuvus ir šepečius paprasta pakeisti nenaudojant įrankių.
- Vandens skirstytuvo pertvara yra lengvai nuimama ir nuvaloma.
- Visi elektros instaliacijos komponentai yra greitai ir lengvai pasiekiami.
Ergonomiška rankena
- Lengvesniam naudojimui.
- Su integruotu vandens srauto ir šepečių valdymu.
- Idealus transportavimui ir laikymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Maitinimas iš el.tinklo
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|400
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|400
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|10 / 10
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|400
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|300
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1100
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|1
|Garso lygis (dB(A))
|max. 75
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Nominali galia (W)
|2300
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|35,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|520 x 470 x 1150
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
- Volelinis šepetys su aukščio reguliavimu: 2 Piece(s)
- Tranportavimo ratai
- Du siurbimo balkiai, tiesūs: 1 Piece(s)
Įranga
- 2-jų talpų sistema
- Maitinimas iš el.tinklo
- Reguliuojamas slėgis
Priedai
Valymo priemonės
BR 40/10 C Anniversary Edition atsarginės dalys
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