Plovimo įrenginys BR 45/22 C Bp Pack Li
Pilnai paruoštas darbui akumuliatorinis BR 45/22 C Bp Pack grindų plovimo įrenginys. Kad pasiektų maksimalų manevringumą ir galėtų valyti didelius plotus, įrenginys turi pasisukantį šepečių mazgą ir KART technologiją.
Net ir didelėse erdvėse yra įvairių aukščio apribojimų, esama siaurų vietų. BR 45/22 C Bp Pack grindų plovimo įrenginys - idealus pasirinkimas esant tokiose situacijose. Įrenginys turi pasisukantį šepečių mazgą su KART technologija (Kärcher Advanced Response Technology) - šepečių mazgas gali pasisukti 200 laipsnių kampu abiejomis kryptimis ir turi didelį darbinį plotį, yra ypatingai manevringas, tad tinka užstatytų paviršių valymui. Šepečių sukimosi kryptis visuomet sutampa su judėjimo kryptimi, tai užtikrina gerą valymo kokybę ir vienodą rezultatą visose erdvėse. Įmontuoto galingo ličio jonų akumuliatoriaus, lyginant su švino akumuliatoriais, naudojimo trukmė yra tris kartus ilgesnė ir nereikalauja priežiūros. Inovatyvaus eco!efficiency režimo naudojimas gali pratęsti akumuliatoriaus naudojimo laiką ir net sumažinti veikimo garsą iki 40%. Papildomas HEPA filtras valo išleidžiamą orą, todėl su įrenginiu galima dirbti erdvėse, kur higiena yra labai svarbi.
Savybės ir privalumai
Dėl KART technologijos šepečių mazgas pasukamas 200 laipsnių kampu.Užtikrina įrenginio manevringumą net ir apstatytose vietose. Šepetys visada sukasi judėjimo kryptimi. Siurbimo balkis visuomet patikimai susiurbia visą vandenį. Galimas valymas ir siurbimas priekine ir atbuline eiga.
Komplektuojamas su aukšto našumo ličio jonų akumuliatoriumi.Akumuliatorius visiškai nereikalauja priežiūros, o jo tarnavimo laikas iki trijų kartų ilgesnis negu įprastų akumuliatorių. Galima įkrauti dalinai ir krauti dar pilnai neišsikrovus. Greitas įkrovimas (pilnai įsikrauna per 3 val, dalinai - per 1 val.)
Energiją taupantis eco!efficiency režimasSumažina energijos vartojimą ir pratęsia akumuliatoriaus veikimo laiką iki 50%. Iki 40% mažesnis skleidžiamas triukšmas. Energijos taupymas taip pat sumažina įrenginio į aplinką išskiriamo CO₂ kiekį.
Kompaktiškas įrenginio dizainas
- Leidžia atsitraukti nuo sienų 90 laipsnių kampu.
- Beveik lygus įrenginio paviršius palengvina laikymą.
Itin lengvas
- Apie 35% lengvesnis negu kiti rinkoje esantys įrenginiai.
- Lengva nešti laiptais ir perkelti per slenkstį.
- Lengvas pervežimas, net ir nedidelėse transporto priemonėse.
Sulankstoma rankena
- Išsprendžia įrenginio laikymo klausimus.
- Tinkamas transportuoti net ir nedidelėse transporto priemonėse.
Reguliuojamo aukščio rankena.
- Ergonomiškai reguliuojama pritaikant pagal operatoriaus poreikį.
Turi įmontuotą įkroviklį
- Akumuliatorių įkrauti galima bet kuriuo metu.
- Pilnas akumuliatoriaus įkrovimas per 3 val., dalinis įkrovimas iki 50% talpos per 1 val. Tarpiniai įkrovimai galimi bet kuriuo metu.
- Įkroviklis išsijungia automatiškai. Nėra energijos sąnaudų budėjimo režime.
Cilindrinių šepečių technologija
- Didelis šepečių kontaktinis spaudimas sunkiai įveikiamo purvo pašalinimui.
- Puikiai tinka nelygių, struktūrinių grindų valymui.
- Puikūs, vienodi rezultatai.
Turi šlavimo funkciją
- Efektyviai šluoja, šveičia ir siurbia vienu valymo etapu.
- Pašlavimo sistema surenka smulkius akmenukus ir kt. smulkias šiukšles.
- Optimaliai naudoja siurbimo balkį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Besisukančių šepečių privalumas
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|450
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|500
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|22 / 22
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|1800
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1260
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|25,2 / 42
|Veikimo laikas (h)
|max. 2
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|max. 5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|750 - 1050
|Šepečio slėgis (g/cm²)
|100 - 150
|Apsisukimo plotis (mm)
|1118
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|1
|Garso lygis (dB(A))
|66,5
|Įtampa (V)
|25,2
|Nominali galia (W)
|up to 550
|Spalva
|Antracitas
|Bendras leistinas svoris (kg)
|70
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|866 x 530 x 1061
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
- Tranportavimo ratai
- Siurbimo balkis, tiesus: 1 Piece(s)
Įranga
- 2-jų talpų sistema
- Reguliuojamas slėgis
