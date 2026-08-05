Plovimo įrenginys BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU

BR 75/75 W Classic Bp – stumiamoji grindų plovimo mašina su 75 litrų talpos rezervuarais ir dviejų cilindrinių šepečių galva. Įrenginys itin paprastas naudoti ir pritaikomas įvairioms valymo sritims.

BR 75/75 W Classic Bp akumuliatorinė stumiamoji grindų plovimo mašina išsiskiria patogumu ir puikiu efektyvumu įvairiomis sąlygomis. Aukštą kokybę užtikrina patvarūs komponentai: dviejų cilindrinių šepečių galva bei aliumininė siurbimo sija. Šis tvirtas, bet kompaktiškas įrenginys su 75 l talpyklomis yra itin manevringas, todėl puikiai tinka ilgai trunkantiems valymo darbams.

Savybės ir privalumai
Plovimo mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš ilgaamžio aliuminio
  • Tvirtas įrenginys sunkioms darbo sąlygoms ir maža gedimų tikimybe.
  • Sukurtas darbui net ir esant ypač sunkioms ar atšiaurioms sąlygoms.
Ypač paprastas darbas su įrenginiu
  • Visos įrenginio funkcijos valdomos mygtukais, jungikliais ar svirtelėmis.
  • Specialus spalvinis žymėjimas patogiam darbui ir trumpam, lengvai suprantamam instruktažui.
Kompaktiškas ir tvirtas dizainas
  • Universalus, lengvai manevruojantis įrenginys su geru apžvalgos matomumu operatroiui.
  • Sumažinta rizika pažeisti įrenginį ar objektus aplink.
Plovimo šepečio prispaudimas reguliuojamas pagal poreikį
  • Priklausomai nuo poreikio, šepečių prispaudimą galite padidinti nuo 30 iki 50 kg.
  • Mažesnis prispaudimas naudojamas lengvam purvui ar nedideliam jo kiekui, bei jautrioms mechaniniam poveikiui grindims.
  • Didesnis prispaudimas naudojamas esant įsisenėjusiam purvui ar esant dideliam jo kiekiui, o taip pat apsauginių dengiamųjų sluoksnių nuo dangos pašalinimui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Darbinis šepečių plotis (mm) 750
Darbinis siurbimo plotis (mm) 1030
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 75 / 75
Teorinis ploto našumas (m²/h) max. 3750
Praktinis ploto našumas (m²/h) 2250
Akumuliatoriaus tipas Nereikalaujantis aptarnavimo
Akumuliatorius (V/Ah) 24 / 170
Veikimo laikas (h) max. 2,5
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V) 220 - 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz) 50 - 60
Greitis (km/h) max. 5
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 1200
Šepečio slėgis (kg/g/cm²) 40,5 / 145
Vandens sunaudojimas (l/min) max. 2,75
Garso lygis (dB(A)) 65 - 65
Nominali galia (W) max. 2050
Svoris (be priedų) (kg) 100
Matmenys (I x P x A) (mm) 1520 x 810 x 1065

Komplektacija

  • Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)

Įranga

  • Galinga ratų pavara
  • 2-jų talpų sistema
Plovimo įrenginys BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU
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Pritaikymo sritys
  • Idealus grindų valymui mažmeninės ar kt. prekybos parduotuvėse, bei sporto salėse
  • Tinkamas grindų valymui oro uostuose ar pramonės objektuose
  • Puikiai pritaikyta objektų priežiūros įmonėms, pavyzdžiui, sporto salių valymui.
Priedai
Valymo priemonės