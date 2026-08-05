Plovimo įrenginys BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU
BR 75/75 W Classic Bp – stumiamoji grindų plovimo mašina su 75 litrų talpos rezervuarais ir dviejų cilindrinių šepečių galva. Įrenginys itin paprastas naudoti ir pritaikomas įvairioms valymo sritims.
BR 75/75 W Classic Bp akumuliatorinė stumiamoji grindų plovimo mašina išsiskiria patogumu ir puikiu efektyvumu įvairiomis sąlygomis. Aukštą kokybę užtikrina patvarūs komponentai: dviejų cilindrinių šepečių galva bei aliumininė siurbimo sija. Šis tvirtas, bet kompaktiškas įrenginys su 75 l talpyklomis yra itin manevringas, todėl puikiai tinka ilgai trunkantiems valymo darbams.
Savybės ir privalumai
Plovimo mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš ilgaamžio aliuminio
- Tvirtas įrenginys sunkioms darbo sąlygoms ir maža gedimų tikimybe.
- Sukurtas darbui net ir esant ypač sunkioms ar atšiaurioms sąlygoms.
Ypač paprastas darbas su įrenginiu
- Visos įrenginio funkcijos valdomos mygtukais, jungikliais ar svirtelėmis.
- Specialus spalvinis žymėjimas patogiam darbui ir trumpam, lengvai suprantamam instruktažui.
Kompaktiškas ir tvirtas dizainas
- Universalus, lengvai manevruojantis įrenginys su geru apžvalgos matomumu operatroiui.
- Sumažinta rizika pažeisti įrenginį ar objektus aplink.
Plovimo šepečio prispaudimas reguliuojamas pagal poreikį
- Priklausomai nuo poreikio, šepečių prispaudimą galite padidinti nuo 30 iki 50 kg.
- Mažesnis prispaudimas naudojamas lengvam purvui ar nedideliam jo kiekui, bei jautrioms mechaniniam poveikiui grindims.
- Didesnis prispaudimas naudojamas esant įsisenėjusiam purvui ar esant dideliam jo kiekiui, o taip pat apsauginių dengiamųjų sluoksnių nuo dangos pašalinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|750
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|1030
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|75 / 75
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 3750
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|2250
|Akumuliatoriaus tipas
|Nereikalaujantis aptarnavimo
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 170
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|220 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Greitis (km/h)
|max. 5
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1200
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|40,5 / 145
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,75
|Garso lygis (dB(A))
|65 - 65
|Nominali galia (W)
|max. 2050
|Svoris (be priedų) (kg)
|100
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
Įranga
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema
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Pritaikymo sritys
- Idealus grindų valymui mažmeninės ar kt. prekybos parduotuvėse, bei sporto salėse
- Tinkamas grindų valymui oro uostuose ar pramonės objektuose
- Puikiai pritaikyta objektų priežiūros įmonėms, pavyzdžiui, sporto salių valymui.