Dezinfekcinis įrenginys ES 1/7 Bp
Puikiai tiks visur, kur sunku pasiekti įprastais valymo būdais: ES 1/7 Bp akumuliatorinis rankinis purkštuvas su elektrostatine funkcija, skirtas dezinfekuoti sunkiai pasiekiamas vietas.
Dėl išmaniosios elektrostatinės funkcijos ES 1/7 Bp akumuliatorinis purkštuvas gali paskirstyti dezinfekcinę priemonę RM 735, bekontakčiu būdu dezinfekuojant mažus plotus ir paviršius, kuriuos sunku arba neįmanoma dezinfekuoti įprastais būdais. Dezinfekcinis skystis gali būti naudojamas net už pritvirtintų objektų, kampuose, tarpuose ir plyšiuose. Praktiškas, kompaktiškas ir labai lengvas rankinis purkštuvas užtikrina puikius rezultatus be nuovargio, su vos 57 dB(A) triukšmo lygiu. Dėl to jis puikiai tinka naudoti triukšmui jautriose vietose, tokiose kaip ligoninės ir mokyklos arba mažmeninės prekybos vietose. ES 1/7 Bp versija yra pradinio lygio rankinis purkštuvas, kuris yra 18V Kärcher Battery Power Battery platformos dalis. Galingas 2,5 Ah akumuliatorius leidžia dirbti iki 5 valandų. Akumuliatoriaus įkroviklį reikia įsigyti atskirai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|0,6
|Garso lygis (dB(A))
|up to 57
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|0,1
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (h)
|approx. 5 (2,5 Ah)
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (su priedais) (kg)
|1,5
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|305 x 93 x 269
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka biurams, mažmeninės prekybos įstaigoms, viešbučiams, valgykloms, praktikoms ir advokatų kontoroms, ligoninėms ir mokykloms prižiūrėti.