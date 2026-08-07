Dezinfekcinis įrenginys ES 1/7 Bp Pack

ES 1/7 Bp Pack akumuliatorinis rankinis purkštuvas su elektrostatinėmis funkcijomis, skirtas greitai ir efektyviai dezinfekuoti sunkiai pasiekiamas vietas. Su galinga 2,5 Ah baterija ir akumuliatoriaus įkrovikliu.

Su galingu 2,5 Ah akumuliatoriumi iš 18 V Kärcher Battery Power battery platformos ir akumuliatoriaus įkrovikliu, belaidis rankinis purkštuvas ES 1/7 Bp Pack užtikrina patogią bekontaktę nedidelių plotų ir paviršių dezinfekciją, ir darbo laiką iki 5 val. Dėl išmanaus elektrostatinio įkrovimo rankinis purkštuvas leidžia dezinfekcinį skystį Kärcher RM 735 paskirstyti visur, kur tai padaryti nepatogu, taip užtikrinant visapusišką dezinfekciją. Net ir už pritvirtintų objektų, kampuose, plyšiuose ar siauruose tarpuose: nėra tokios vietos kuri liktų nedezinfekuota. Dėl kompaktiškos, praktiškos konstrukcijos ir mažo svorio ES 1/7 Bp Pack rankinis purkštuvas užtikrina puikius rezultatus be nuovargio ir pasižymi vos 57 dB(A) triukšmo lygiu. Dėl to jis puikiai tinka naudoti triukšmui jautriose vietose, pavyzdžiui, ligoninėse ir mokyklose arba mažmeninės prekybos vietose

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 0,6
Garso lygis (dB(A)) up to 57
Vandens sunaudojimas (l/min) 0,1
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Talpa (Ah) 2,5
Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s)) 1
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (h) approx. 5 (2,5 Ah)
Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min) 44 / 83
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V) 100 - 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz) 50 - 60
Spalva Geltona
Svoris (su priedais) (kg) 2,9
Svoris (be priedų) (kg) 1,3
Svoris (su pakuote) (kg) 3,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 305 x 93 x 269

Komplektacija

  • Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
  • Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)

Įranga

  • Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
Dezinfekcinis įrenginys ES 1/7 Bp Pack
Dezinfekcinis įrenginys ES 1/7 Bp Pack
Dezinfekcinis įrenginys ES 1/7 Bp Pack
Dezinfekcinis įrenginys ES 1/7 Bp Pack
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Pritaikymo sritys
  • Idealiai tinka biurams, mažmeninės prekybos įstaigoms, viešbučiams, valgykloms, praktikoms ir advokatų kontoroms, ligoninėms ir mokykloms prižiūrėti.
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