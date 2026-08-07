Dezinfekcinis įrenginys ES 1/7 Bp Pack
ES 1/7 Bp Pack akumuliatorinis rankinis purkštuvas su elektrostatinėmis funkcijomis, skirtas greitai ir efektyviai dezinfekuoti sunkiai pasiekiamas vietas. Su galinga 2,5 Ah baterija ir akumuliatoriaus įkrovikliu.
Su galingu 2,5 Ah akumuliatoriumi iš 18 V Kärcher Battery Power battery platformos ir akumuliatoriaus įkrovikliu, belaidis rankinis purkštuvas ES 1/7 Bp Pack užtikrina patogią bekontaktę nedidelių plotų ir paviršių dezinfekciją, ir darbo laiką iki 5 val. Dėl išmanaus elektrostatinio įkrovimo rankinis purkštuvas leidžia dezinfekcinį skystį Kärcher RM 735 paskirstyti visur, kur tai padaryti nepatogu, taip užtikrinant visapusišką dezinfekciją. Net ir už pritvirtintų objektų, kampuose, plyšiuose ar siauruose tarpuose: nėra tokios vietos kuri liktų nedezinfekuota. Dėl kompaktiškos, praktiškos konstrukcijos ir mažo svorio ES 1/7 Bp Pack rankinis purkštuvas užtikrina puikius rezultatus be nuovargio ir pasižymi vos 57 dB(A) triukšmo lygiu. Dėl to jis puikiai tinka naudoti triukšmui jautriose vietose, pavyzdžiui, ligoninėse ir mokyklose arba mažmeninės prekybos vietose
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|0,6
|Garso lygis (dB(A))
|up to 57
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|0,1
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2,5
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (h)
|approx. 5 (2,5 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (su priedais) (kg)
|2,9
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|305 x 93 x 269
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
Įranga
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka biurams, mažmeninės prekybos įstaigoms, viešbučiams, valgykloms, praktikoms ir advokatų kontoroms, ligoninėms ir mokykloms prižiūrėti.