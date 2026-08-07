Dezinfekcinis įrenginys PS 4/7 Bp Mister
Dezinfekavimo prietaisas PS 4/7 Bp Mister, skirtas tolygiai ir preciziškai paskirstyti dezinfekavimo priemones ant paviršių. Puikiai tinka naudoti higienai jautriose vietose.
Akumuliatorinis dezinfekcinis prietaisas PS 4/7 Bp Mister su kryptinio purškimo sistema, ir Kärcher specialiai sukurta sistema, skirta naudoti kartu su dezinfekcine priemone RM 735 higienai jautriose vietose, tokiose kaip sveikatos priežiūros sektorius. Šis dezinfekavimo įrenginys gali būti naudojamas įvairiose vietose, pavyzdžiui, laboratorijose ir tyrimų įstaigose, farmacijos, medicinos technologijų ar biotechnologijų pramonėje, siekiant pašalinti bet kokio tipo ligų sukėlėjus be jokių kompromisų. PS 4/7 Bp Mister užtikrina labai precizišką ir tolygų dezinfekcinės priemonės paskirstymą netgi sunkiai pasiekiamose vietose, tokiose kaip plyšiai arba vietose, kur sunku tinkamai dezinfekuoti naudojant tradicinius dezinfekavimo metodus. Mikrobai, bakterijos, pelėsiai ar virusai, įskaitant SARS-CoV-2, yra patikimai ir kruopščiai neutralizuojami, nereikalaujant papildomų pastangų po dezinfekcijos atlikimo.
Savybės ir privalumai
Greita vos 5 minutes užtrunkanti dezinfekcija 2% RM 735 pagalba
- Apsaugo ir patikimai mažina infekcijų plitimą (įskaitant ir Covid 19)
- Gerina sveikatos apsaugą darbo vietose, padeda išvengti užkrato plitimo
Galinga ir tiksli purškimo sistema
- Veiksmingesnis ir efektyvesnis dezinfekcinės priemonės paskirstymas nei purškiant ar valant šluoste.
- Puikiai tinka vietoms ir paviršiams, kurių užterštumas nuolat atsinaujina
- Idealus sunkiai pasiekiamos vietoms ir skitingiems paviršiams
Žemas triukšmo lygis darbo metu
- Labai tylus, triukšmo lygis vos 45 dB(A)
- Tinkamas triukšmui jautrioms vietoms, gali būti naudojamas naktį
Lengva transportuoti dėl ergonomiško dizaino
- Patogus nešioti, netgi naudojimo metu
- Leidžia efektyviai ir našiai dezinfekuoti didelius plotus.
- Nevarginantis ir produktyvus darbas.
Paprasta naudoti
- Leidžia išvengti naudotojo klaidų
- Mažos apmokymo pastangos ir išlaidos.
Integruotas pakrovimo įtaisas
- Patogiai įkraunamas kiekviename elektros lizde
- Nepriklausomas ir lakstus naudojimui
Komplekte su galingu akumuliatoriumi
- Nereikalingas papildomas pumpavimas
- Ilgas veikimo laikas - net iki 8 valandų nepertraukiamo darbo
- Žemas triukšmo lygis - pumpavimas vyksta tik esant poreikiui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens slėgis (psi)
|100
|Purškimo srautas (l/min)
|0,2
|Švaraus vandens talpa (l)
|3,8
|Garso lygis (dB(A))
|45
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (h)
|approx. 8
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|5
|Akumuliatorius (V/Ah)
|12 / 7
|Akumuliatoriaus tipas
|Nereikalaujantis aptarnavimo
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|110 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Spalva
|Antracitas
|Svoris su baterija (kg)
|13,6
|Svoris (be priedų) (kg)
|13,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|14,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|510 x 470 x 940
Komplektacija
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
Įranga
- Ergonomiška rankena
- Akumuliatorinis
- Ratai
- Kompaktiškas aukštis sandėliavimui ir gabenimui
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Pritaikymo sritys
- Tinkamas naudoti higienai jautriose vietose
- Skirtas naudoti ligoninėse, operacinėse, laboratorijose ir pan.