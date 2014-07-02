Kiliminių paviršių valymo įrenginys BRS 43/500C
Puikiai išvalo kiliminę dangą ir palieka ją sausą jau po 20 minučių. Naudojant iCapsol technologiją, kiliminė danga išvaloma tam skiriant minimaliai pastangų ir laiko.
Kärcher periodinio valymo įrenginys BRS 43/500 C leidžia pasiekti išskirtinius kiliminės dangos valymo rezultatus. Periodinis kiliminės dangos valymas atliekamas nupurškiant dangą vandens ir valymo priemonės mišiniu, jį tolygiai įterpiant į kiliminę dangą dvejais skirtingomis kryptimis besisukančiais cilindriniais šepečiais ir po 20 minučių nusiurbiant dangą su specialiu vertikaliu vakuuminiu siurbliu kiliminei dangai. Kilimine danga galite vaikščioti tuojau pat po valymo. Naudojant naują Kärcher greito džiūvimo valymo priemonę kiliminei dangai RM 768, kuri pritraukia purvo detales atskirdama jas nuo kiliminės dangos pluošto, periodinis valymas yra daug efektyvesnis ir leidžia pasiekti puikų valymo rezultatą neįtikėtinai greitai.
Savybės ir privalumai
2 skirtingomis kryptimis besisukantys cilindriniai šepečiai.
- Puikius valymo rezultatus garantuoja didelis valymo šepečių kontaktinis spaudimas.
- Vienu metu iš dviejų pusių valo kiliminės dangos pluošto šerelius ir juos sušukuoja viena kryptimi.
- Užtikrina vienodą dangos valymą net ir esant paviršiaus nelygumams.
Du viename.
- Valo ir šukuoja.
- Turi talpą šiukšlėms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Našumas (gilus valymas/ iCapsol rutininis valymas) (m²/h)
|300
|Purškimo slėgis, rutininis valymas (bar)
|3,4
|Purškimo srautas, rutininis valymas (l/min)
|0,38
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|7,5
|Šepečio varikio galia (W)
|370
|Svoris (be priedų) (kg)
|25
|Svoris (su pakuote) (kg)
|32,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|400 x 470 x 1160
Komplektacija
- integruota iCapsol talpa
- Šepečių skaičius: 2 Piece(s)
Įranga
- Darbo kryptis: Pirmyn arba atgal
- iCapsol režimas