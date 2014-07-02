Plaunantis siurblys Puzzi 10/2 Adv
„Puzzi 10/2 Adv“ – tekstilinių dangų valymo įrenginys su integruotu putojimą mažinančios priemonės dozatoriumi, valymo priemonių laikymo skyreliu, integruotu el. laido laikikliu, numatyta saugojimo vieta siurbimo vamzdžiui su rankena, bei „PW 30/1“ jungimo lizdu, padedančiu dar geriau išvalyti reikalingą plotą.
Profesionalus „Kärcher Puzzi 10/2 Adv“ Purškimo ir siurbimo įrenginys pasižymi puikia siurbimo galia, užtikrina higienišką švarą ir garantuoja, kad tekstilės paviršiai bus greitai paruošti naudojimui. Ši purškiamojo valymo mašina valymo tirpalą įpurškia giliai į tekstilės pluoštus, o tada pašalina jį kartu su atsilaisvinusiais nešvarumais. Tai idealus sprendimas kilimų ir kitų tekstilės paviršių valymui. Papildomai įsigijus elektrinį šepetį su besisukančiu šepečio voleliu, gerokai padidėja valomo ploto našumas ir sustiprinamas valymo efektyvumas. Integruotas putojimą mažinantis dozatorius apsaugo nuo per didelio putojimo nešvaraus vandens rezervuare, ypač skalaujant šampūnuotus kilimus.Tvirta „Puzzi 10/2 Adv“ konstrukcija užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir didžiausią ekonomiškumą. Dėl to šis siurblys puikiai tinka pastatų priežiūros įmonėms ar viešbučių ir maitinimo sektoriui. Prietaiso dangtis ir grindų antgalis yra permatomi, tad nešvarus vanduo aiškiai matomas.
Savybės ir privalumai
Išskirtinis valymo našumas
- Puikus tekstilės paviršių valymas iki giliausių sluoksnių.
- Greitas džiūvimas reiškia, kad paviršiai gali būti greitai vėl naudojami dėl puikaus siurbimo efektyvumo.
- Puikūs valymo rezultatai su matomu efektu prieš ir po.
Profesionali kokybė: itin tvirtas ir patvarus
- Efektyvus, pasižymintis ilga tarnavimo trukme.
- Galinga turbina su puikiu atgalinio traukimo našumu.
Platus kilimų priedų asortimentas
- lanksti siurbimo lūpa, užtikrina puikius greito džiūvimo rezultatus
- 240 mm pločio grindų antgalis su integruotu purškimo ištraukimo vamzdeliu.
- Ergonomiška dviems rankoms skirta rankena papildomam naudotojo patogumui.
Integruota jungtis PW galios šepečiui
- Galingas šepetys užtikrina didesnį našumą.
- Besisukantis ritininis šepetys kilimų pluoštui atstatyti.
- Giluminis kilimų ir tekstilinių grindų dangų valymas.
Nuimamas, išmanus 2-in-1 konteineris
- Greitas ir paprastas švaraus vandens rezervuaro užpildymas.
- Patogu ir paprasta pašalinti nešvarų vandenį.
Lengva valdyti dėl dviejų didelių mygtukų
- Nereikia lenktis: įjungimo/išjungimo kojinis jungiklis, užtikrina greitį ir patogumą.
- Greitas 1 žingsnio metodas: kombinuotas purškimas ir siurbimas vienu metu.
- 2 pakopų metodas: užpurkškite ant paviršių ir palikite įsigerti – tada išsiurbkite.
Integruotas putų slopiklio dozavimas
- Puikiai tinka išskalauti išplautus šampūnu kilimus ir tekstilines grindų dangas.
- Apsaugo nuo per didelio putojimo nešvaraus vandens talpoje.
Integruotas skyrelis ploviklio tabletėms
- Tabletės visada po ranka ir apsaugotos nuo drėgmės.
- Saugus sandėliavimas net ir transportuojant.
- Suteikiama galimybė dozuoti pagal poreikį.
Kablys elektros laidui
- Saugiam maitinimo laido laikymui.
- Praktiškas ir apsaugo laidus.
- Įrenginį lengva ir patogu transportuoti ir saugoti.
Integruotas priedų laikiklis
- Nešimo rankena su integruotu siurbimo vamzdžio laikikliu ir grindų antgaliu.
- Lengva ir patogu transportuoti ir laikyti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. našumas (m²/h)
|30 - 45
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Purškimo srautas (l/min)
|2
|Purškimo slėgis (bar)
|2
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|10 / 9
|Turbinos galia (W)
|1250
|Pompos našumas (W)
|80
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|11,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|16,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|705 x 320 x 435
Komplektacija
- Jungtis turbo šepečiui: PW 30/1
- Valymo priemonė: RM 760 tabletės, 2 Piece(s)
- Purškimo/siurbimo siurbimo žarna: 2.5 m
- Valymo priemonių tablečių laikymo skyrelis
- Kablys elektros laidui
- Grindų antgalis: 240 mm
- Purškimo/ištraukimo antgalis
- D formos rankena purškimo/siurbimo vamzdžiui
- Keičiama 2-in-1 talpa švariam/suodinam vandeniui
- Purškimo/siurbimo vamzdis: 1 Piece(s)
Įranga
- Numatyta vieta priedų saugojimui
- D formos rankena skirta purškimo/siurbimo vamzdžiui: Grindų antgalis, Geltona
Pritaikymo sritys
- Giluminiam kilimų ir tekstilinių grindų dangų valymui.
- Skirtas tarpiniam valymui ir tiksliniam dėmių pašalinimui ant kilimų
- Tiksliniam mažesnių kiliminės dangos plotų valymui
Suraskite „Kärcher" valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių" ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.