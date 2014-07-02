Plaunantis siurblys PW 30/1 (Puzzi 10/2)

Papildomas padidintos galios šepetys, skirtas plaunantiems siurbliams Puzzi 10/2, padidina valymo efektyvumą iki 35 procentų

Paprastas valdymas, įspūdingas našumas: mūsų plaunančio siurblio „Puzzi 10/2“ padidintos galios šepetys PW 30/1 daro įspūdį visais atžvilgiais. Greitai pritvirtinamas vietoje grindų antgalio, ji užtikrina dar geresnius ir greitesnius efektyvaus valymo rezultatus. Vienu veiksmu valymo tirpalas užpurškiamas ant kilimo, įšveičiamas besisukančiu cilindriniu šepečiu, o tada visi nešvarumai išsiurbiami. Viena vertus, galima gerokai padidinti valymo efektyvumą, tačiau „Puzzi 10/2“ ploto našumą taip pat galima padidinti iki 35 proc

Savybės ir privalumai
Besisukantys šepečiai.
Dėl intensyvesnio valymo proceso ir sulygimas kilimo pluoštas.
Padidintas valymo našumas
Ploto našumas padidėja iki 35 proc.
Permatomas stebėjimo langas
Permatomas plotas valymo galvutėje, skirtas nuolatiniam siurbimo proceso stebėjimui.
Paprasta naudoti
  • Greitas ir paprastas pritvirtinimas ant grindų antgalio.
  • Besisukantis cilindrinis šepetys palengvina darbą su PW 30/1.
  • Lengvas įjungimas naudojant jungiklį.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. našumas (m²/h) 40 - 55
Šepečio varikio galia (W) 60
Įtampa (V) 220 - 240
Dažnis (Hz) 50 - 60
Elektros laido ilgis (m) 4
Spalva Antracitas
Svoris (be priedų) (kg) 5,7
Matmenys (I x P x A) (mm) 350 x 260 x 835
Pritaikymo sritys
  • Kilimai
Valymo priemonės
PW 30/1 (Puzzi 10/2) atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.